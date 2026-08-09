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Guillermo Bussinger debuta como solista con ‘Cuéntame’ tras una década junto a Pedro Suárez-Vértiz La Banda

Tras años interpretando temas de Pedro Suárez-Vértiz el cantante se abre camino en solitario

Guillermo Bussinger canta y toca la guitarra junto a otros dos músicos, con plantas y luces de fondo en un escenario nocturno
Guillermo Bussinger canta y toca la guitarra durante su debut como solista con el lanzamiento de "Cuéntame".
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Guillermo Bussinger inicia una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de “Cuéntame”, su primer sencillo como solista. Tras más de diez años al frente de Pedro Suárez-Vértiz La Banda, el músico peruano apuesta por una propuesta personal en la que asume el rol de cantante, compositor y productor.

El lanzamiento de “Cuéntame” marca el regreso de un proyecto propio que había quedado en suspenso desde 2012. Ese año, Bussinger fue convocado por Pedro Suárez-Vértiz para liderar la banda que mantendría vigente el repertorio del reconocido ícono del rock peruano. Durante más de una década, el cantante recorrió el país y llevó la música de Suárez-Vértiz a escenarios internacionales, como Nueva York.

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Banda de música tocando en escenario. Guitarrista cantando en micrófono. Saxofonista con saxofón. Baterista con batería. Músico con teclado. Público con cámaras
Guillermo Bussinger, exintegrante de Pedro Suárez-Vértiz La Banda, interpreta una canción con su guitarra eléctrica durante su debut como solista.

De las bandas nacionales al escenario internacional

Antes de integrarse a Pedro Suárez-Vértiz La Banda, Guillermo Bussinger ya contaba con una trayectoria consolidada. Fundó las agrupaciones Corbeta Blanca y Aliados, grabó discos para sellos como PolyGram y Sony Music, y sus canciones lograron difusión tanto en las radios peruanas como en canales internacionales como MTV, HTV y Ritmoson Latino. Además, trabajó como compositor y productor, y colaboró en estudios de Nueva York junto al ingeniero George Marino.

El sencillo “Cuéntame” fue producido junto al guitarrista Kike Robles. La canción apuesta por un sonido contemporáneo, con foco en la melodía y la carga emocional. En palabras del propio Bussinger: “Durante muchos años tuve el privilegio de interpretar canciones que forman parte de la historia del rock peruano. Hoy llegó el momento de contar mi propia historia. ‘Cuéntame’ es el inicio de un camino en el que el público conocerá quién soy realmente como artista”.

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Tres hombres sonrientes sentados; el de la izquierda lleva una camiseta roja; el del centro, una camisa verde; el de la derecha, una camiseta negra y una guitarra acústica
Guillermo Bussinger posa sonriente junto a otros dos músicos en un estudio de grabación, uno de ellos con una guitarra acústica.

Este lanzamiento implica un cambio de perspectiva para Bussinger, quien ahora busca consolidar su nombre en la escena musical como solista. El músico resaltó que, más que presentar un nuevo sencillo, se trata de una etapa en la que asume la responsabilidad creativa y artística de su carrera. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y representa la carta de presentación de su nueva propuesta.

A lo largo de su recorrido, Bussinger ha colaborado con figuras y técnicos de relevancia internacional y ha mantenido una presencia constante en los medios especializados y en espacios masivos. Su paso por Pedro Suárez-Vértiz La Banda le permitió interpretar canciones emblemáticas del repertorio peruano, pero con “Cuéntame” busca proyectar su propia voz y estilo.

Un hombre de cabello oscuro toca una armónica frente a un micrófono. Lleva una camisa oscura y pulseras. Fondo con vegetación y luces. Silueta de público
Guillermo Bussinger interpreta una pieza musical con armónica durante su concierto.

El desafío actual para Guillermo Bussinger es construir un público bajo su propio nombre, diferenciándose de la etapa colectiva que marcó buena parte de su trayectoria. La producción independiente y la apuesta por una identidad musical personal definen el inicio de esta nueva fase, que apunta tanto a quienes siguieron su recorrido anterior como a nuevas audiencias interesadas en la música peruana contemporánea.

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