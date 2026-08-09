Presidenta Keiko Fujimori envía mensaje a la PNP: “Los vamos a proteger con todas las armas que nos da la ley”

En una emotiva ceremonia, se rindió homenaje a siete valerosos miembros de la Policía Nacional del Perú por su destacada labor. Durante el discurso, se reafirmó el compromiso del Estado de respaldar y proteger a la fuerza policial en su lucha contra la delincuencia. Video: TV PERÚ

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Durante un acto oficial, Keiko Fujimori, presidenta de la República, dirigió un mensaje directo a la Policía Nacional del Perú (PNP). En su discurso, la mandataria anunció que en su gestión, el Estado respaldará a los agentes en cada acción contra la criminalidad.

“Cada acción contra la delincuencia será reconocida. Cada operación contra bandas criminales será respaldada. Cada golpe que den a estos delincuentes tendrá toda la protección del Estado”, afirmó Fujimori.

La jefa de Estado enfatizó que “a los criminales les caerá todo el peso de la ley y a nuestros policías los vamos a proteger con todas las armas que nos otorga la ley y la Constitución”. Según la presidenta, no existirá “un policía más en abandono” y el crimen no quedará impune.

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Fujimori garantiza protección estatal a la PNP y distingue a siete suboficiales en Lima| Foto: Presidencia

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el ministro del Interior, César Astudillo, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Los reconocimientos se entregaron a efectivos de la Región Policial Lima Centro y la Región Policial Callao.

Reconocimiento de policías

Por Lima Centro fueron reconocidos Eduardo Cotrina Portal, Anderson Santacruz Guerrero y Piero Alexandrino Terrones, todos pertenecientes a la Comisaría San Andrés. Estos suboficiales participaron en la captura del presunto responsable del homicidio de un cambista en el Cercado de Lima, logrando además la recuperación del dinero robado y la incautación de un arma de fuego.

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Por la Región Policial Callao, recibieron distinción Luis Copara Álvaro, Fernando Pérez Cometivos, Richard Sihue Montoya y Jeferson Ávila Mendoza. El grupo fue responsable de la captura de un sujeto implicado en un ataque armado y homicidio ocurrido en el distrito de La Perla.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, interviene durante su visita a la empresa mexicana Arca Continental, la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola en Latinoamérica, en Pucusana, a las afueras de Lima (Perú), el 4 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

En otro momento, lamentó el asesinato del cambista en plena luz del día cuando abordaba un taxi.

“Vamos a recuperar el orden, vamos a recuperar la paz, vamos a derrotar la delincuencia. ¡Viva la Policía Nacional del Perú!”, mencionó.

¿Qué es el Plan Escudo?

El Plan Escudo es una estrategia implementada por el Ministerio del Interior de Perú que articula el trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. Su objetivo principal es reforzar la seguridad en los paraderos y patios de maniobra de empresas de transporte público, con el fin de prevenir y contrarrestar ataques extorsivos dirigidos contra este sector.

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El plan contempla la presencia coordinada de agentes policiales y militares en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo, como los patios de maniobra donde operan cerca de 14 empresas de transporte en Lima Sur. La estrategia se complementa con acciones permanentes de inteligencia policial y militar, con el propósito de anticipar amenazas y evitar atentados contra los buses y empresas de transporte.

Durante la puesta en marcha del Plan Escudo, el ministro del Interior, César Astudillo, explicó que la colaboración entre la PNP y las Fuerzas Armadas responde a los lineamientos de la Constitución y permite brindar protección directa a transportistas y ciudadanía. Astudillo también destacó que el intercambio de información e inteligencia entre ambas instituciones será constante. Esto luego de los reportes de asesinato en Lima.

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