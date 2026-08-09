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Pronatel: Internet gratuito abre camino a Beca 18 para jóvenes de comunidades rurales

El acceso digital en comunidades apartadas abrió el camino para que 15 jóvenes de zonas rurales consigan Beca 18 entre 2024 y 2026. Los Centros de Acceso Digital de Pronatel se consolidan como puente hacia la educación superior

Centros de Acceso Digital de Pronatel impulsan el acceso de jóvenes usuarios a Beca 18.
Centros de Acceso Digital de Pronatel impulsan el acceso de jóvenes usuarios a Beca 18.
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El Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) ya transforma la vida de adolescentes y jóvenes en áreas rurales mediante la instalación de Internet gratuito en Centros de Acceso Digital (CAD).

El accionar del organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) permitió que quince jóvenes accedan a Beca 18 entre 2024 y 2026. Estos nuevos becarios, seis varones y nueve mujeres, provienen de regiones como ApurímacCuscoAyacucho y Huancavelica, donde la conectividad antes era limitada.

Los CAD en Haquira y Huancarama (Apurímac), Quellouno y Layo (Cusco), Chuschi y Pampa Cangallo (Ayacucho), así como Occoro y Pichos (Huancavelica), se convirtieron en espacios clave de aprendizaje.

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En Apurímac, siete usuarios de los CAD estudian IngenieríaPsicologíaOdontología y Economía en universidades como Científica del Sur, Cayetano Heredia, Tecnológica del Perú, Ciencias Aplicadas y San Pablo.

En Cusco, los becarios optaron por Derecho, Economía e Ingeniería en la Universidad Nacional de San Antonio Abad y la Intercultural de Quillabamba.

En Ayacucho, dos jóvenes CAD cursan Medicina Humana y Contabilidad, mientras que en Huancavelica, la elección fue Medicina Humana y Sociología.

“El acceso a la conectividad y el desarrollo de competencias digitales abren nuevas oportunidades para el desarrollo personal y profesional”, destacó un representante de Pronatel.

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Centros de Acceso Digital de Pronatel impulsan el acceso de jóvenes usuarios a Beca 18.
Centros de Acceso Digital de Pronatel impulsan el acceso de jóvenes usuarios a Beca 18.

Centros de Acceso Digital: tecnología y futuro en zonas rurales

Los CAD funcionan como espacios de aprendizaje y fortalecimiento de competencias digitales para niños, adolescentes y jóvenes de las zonas rurales.

“Los CAD brindan acceso gratuito a Internet y desarrollan el uso de las TIC mediante talleres y actividades”, señala el reporte de Pronatel.

Estas iniciativas permiten a los usuarios adquirir nuevos conocimientos, acceder a información educativa y prepararse para afrontar nuevos retos académicos.

El impacto de los CAD no solo se mide en conectividad, sino en la manera en que acortan brechas y abren puertas a nuevas generaciones que buscan mejorar su calidad de vida.

“Pronatel reafirma su compromiso de seguir impulsando la inclusión digital y promoviendo iniciativas que permitan a más peruanos desarrollar competencias”, añade la institución.

Beca 18: el respaldo estatal integral para jóvenes de alto rendimiento

La Beca 18, gestionada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), es una beca integral del Estado peruano destinada a jóvenes de alto rendimiento académico que viven en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Este programa cubre todos los gastos: desde matrícula y pensiones, hasta alimentación, alojamiento, materiales de estudio, útiles, computadora portátil y transporte interprovincial.

“Permite a jóvenes de comunidades rurales estudiar una carrera profesional o técnica en los mejores institutos, escuelas superiores o universidades del país”, explicó un vocero de Pronabec.

Existen modalidades ordinarias y especiales, dirigidas a talentos indígenas, víctimas de violencia, licenciados de las Fuerzas Armadas y poblaciones nativas o afroperuanas.

La articulación entre Internet gratuito, acceso digital y programas como Beca 18 representa un avance concreto en la democratización de la educación superior en el Perú, donde la tecnología se convierte en la llave para que más jóvenes del campo puedan alcanzar sus metas profesionales.

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