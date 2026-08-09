Programación de la fecha 4 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

La fecha 4 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley comenzará el lunes 10 de agosto.

Guardar

El Mundial Sub 17 de vóley 2026 tendrá una jornada de descanso el domingo 9 de agosto y retomará la competencia el lunes 10, cuando se disputarán los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos en Chile. A continuación, se detalla la programación de los encuentros previstos para ese día.

Así se jugará la fecha 4 del Mundial Sub 17 de vóley

13:00 horas | Estados Unidos vs. Tailandia (Grupo A)

13:00 horas | Polonia vs. Croacia (Grupo C)

13:00 horas | Venezuela vs. Túnez (Grupo B)

13:00 horas | Corea del Sur vs. República Dominicana (Grupo D)

16:00 horas | Turquía vs. República Checa (Grupo A)

16:00 horas | Brasil vs. España (Grupo C)

16:00 horas | Perú vs. Filipinas (Grupo B)

16:00 horas | China Taipéi vs. Argelia (Grupo D)

19:00 horas | Chile vs. Egipto (Grupo A)

19:00 horas | Japón vs. Argentina (Grupo C)

19:00 horas | China vs. México (Grupo B)

19:00 horas | Italia vs. Puerto Rico (Grupo D)

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Dónde ver los partidos de la fecha 4 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

La transmisión del partido entre Perú y Filipinas por la fecha 4 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 estará disponible a través de Latina Televisión, que posee los derechos exclusivos para los encuentros de la selección peruana.

El duelo podrá verse en señal abierta por Latina, así como en su página web y aplicación, permitiendo a los aficionados seguir el partido desde cualquier dispositivo.

PUBLICIDAD

Latina transmitirá todos los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

Para quienes deseen acceder a todos los partidos de la jornada, el canal de YouTube de Volleyball World transmitirá en directo todos los encuentros correspondientes a la fecha 4 del torneo.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura integral del partido de la selección sub 17, con la previa, el seguimiento punto a punto y toda la información relevante a través de su sitio web, incluyendo declaraciones y reacciones tras el encuentro.

Perú se acerca a la clasificación a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de vóley

Tras la trabajada victoria sobre México, Perú sumó 5 puntos en el Grupo B del Mundial Sub 17 de vóley 2026 y mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

El equipo nacional fue de menos a más en el partido: perdió el primer set por 19-25, igualó fuerzas en el segundo con un 25-23 y repitió ese marcador en el tercer parcial. México igualó la serie en el cuarto set (22-25), pero en el decisivo Perú se impuso con autoridad 15-10.

Fernanda Pinto volvió a ser determinante y se consolidó como la principal anotadora de la selección. La atacante de la Universidad San Martín no solo aporta con puntos, sino también con liderazgo dentro del campo.

La 'bicolor' se impuso en un intenso partido ante el combinado azteca y celebró su segunda victoria en el certamen. (Video: Volleyball World)

Con dos triunfos (ante Túnez y México) y una derrota (frente a Venezuela), Perú ocupa una posición de privilegio en la tabla, aunque aún no tiene asegurada la clasificación.

PUBLICIDAD

Restan dos fechas y seis puntos en juego, y tanto Túnez (0 puntos) como Filipinas y México (ambas escuadras con 3 puntos) conservan chances de pasar de ronda.

Para asegurar su avance, el elenco de Bencardino deberá sumar puntos en sus dos últimos partidos y evitar sorpresas en la recta final de la fase de grupos.

La selección peruana Sub 17 recibió el respaldo de Antonio Rizola. El entrenador de la selección mayor no fue ajeno al triunfo de las dirigidas por Marcello Bencardino frente a México y, a través de sus redes sociales, destacó el rendimiento mostrado por el equipo nacional, aunque también pidió mantener la concentración porque todavía queda un largo camino por recorrer en el torneo.

PUBLICIDAD