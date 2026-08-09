La Marina de Guerra del Perú sumará en diciembre dos megabuques ante el fenómeno de El Niño

La Marina de Guerra del Perú incorporará en diciembre dos megabuques logísticos para responder al Fenómeno de El Niño y atender emergencias climáticas. (Marina de Guerra del Perú)

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La Marina de Guerra del Perú incorporará en diciembre dos megabuques logísticos para responder a los desafíos que plantea el fenómeno de El Niño, reforzando la capacidad de atención ante emergencias climáticas en el país.

Según informó Perú21, la construcción de estas embarcaciones avanza en los astilleros de Servicios Industriales de la Marina (SIMA), ubicados en el Callao, y representa una de las principales apuestas del gobierno de Keiko Fujimori para asegurar el transporte de ayuda humanitaria y maquinaria en caso de interrupciones de las vías terrestres.

El gobierno liderado por Fujimori anunció una inversión millonaria destinada a mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño, fenómeno que amenaza con intensas lluvias y desbordes, especialmente en la región norte.

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En ese contexto, la estrategia estatal contempla que todos los recursos estén disponibles para asistir a los ciudadanos afectados. Perú21 detalló que la llegada de estos buques complementará la logística nacional, permitiendo el traslado de insumos y maquinaria aun cuando las carreteras queden inhabilitadas por los desastres naturales.

Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

Progreso en la construcción

Los Buques Auxiliares de Aprovisionamiento Logístico (Balog), denominados Talara y Chimbote, se encuentran a un 85% de avance en su construcción y próximamente serán sometidos a pruebas en el mar peruano, de acuerdo con Perú21. Cada embarcación está formada por 600 toneladas de acero, consolidando la capacidad de la Marina de Guerra del Perú para operar en escenarios de crisis.

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Durante una visita exclusiva a los astilleros de SIMA, Perú21 constató que el desarrollo de estos buques implica también la consolidación de una industria naval peruana, con transferencia tecnológica desde la empresa coreana Hyundai Heavy Industries.

El contralmirante Luis Silva, gerente general de SIMA, explicó a Perú21 que el proyecto con Hyundai Heavy Industries permite fortalecer capacidades en áreas como ingeniería, manufactura, control de calidad, integración de sistemas y gestión de proyectos navales.

Keiko Fujimori habla en Piura durante su recorrido por las obras de prevención del Fenómeno El Niño, acompañada por un efectivo policial. (Flickr/Presidencia Perú)

“Estamos fortaleciendo nuestras capacidades en las áreas de ingeniería, manufactura, control de calidad, integración de sistemas y gestión de proyectos navales. Nuestro objetivo es que estas capacidades adquiridas se queden en el país y contribuyan al desarrollo de la industria naval con un mayor nivel de especialización”, afirmó Silva en declaraciones recogidas por el medio.

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El codesarrollo no solo impacta en la preparación ante emergencias, sino que también impulsa la modernización de la flota nacional y posiciona a SIMA como referente para la industria naval en la región.

Ceremonias y respaldo político

La Marina de Guerra del Perú celebró la ceremonia de bautizo y botadura del Balog Talara el último viernes, evento que contó con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Perú21 indicó que en las próximas semanas está prevista la botadura del Balog Chimbote, ceremonia a la que podría asistir la presidenta Fujimori.

El respaldo del Ejecutivo a estos proyectos busca no solo fortalecer la flota estatal, sino también incentivar el desarrollo de la industria marítima peruana, con efectos positivos para los sectores pesquero y logístico.

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Con la incorporación de los nuevos megabuques, la Marina de Guerra del Perú ampliará su capacidad de respuesta ante emergencias, garantizando la entrega de alimentos, maquinaria y asistencia a las zonas más vulnerables. La iniciativa, según reportó Perú21, marca un paso significativo en la estrategia nacional frente a los retos del cambio climático y la gestión de catástrofes.