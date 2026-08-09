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EMR 2026: Ejecutivo transfiere más de S/ 99 millones para comicios del domingo 4 de octubre

El Gobierno autorizó la transferencia de fondos al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE para asegurar la organización de los comicios subnacionales. Los recursos no podrán ser destinados a otros fines y se financiarán con la Reserva de Contingencia del MEF

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
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El Ejecutivo dispuso la transferencia de más de 99 millones de soles al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para costear los gastos relacionados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Así lo establece el Decreto Supremo N.º 156-2026-EF, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales de El Peruano.

La norma autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 99 739 234, proveniente de recursos ordinarios, a favor del JNE y la ONPE. El objetivo es financiar los gastos asociados al proceso electoral, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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De acuerdo con el decreto, la utilización de estos recursos está sujeta a estrictas limitaciones. “Los recursos de la transferencia de partidas a que hace referencia el presente decreto supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son otorgados”, precisa el texto legal.

La disposición lleva la rúbrica de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

La medida busca garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos, asegurando que la organización de las elecciones regionales y municipales cuente con los recursos necesarios para cada etapa del proceso.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Compensación y derechos para miembros de mesa: lo que debes saber

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE informó que los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165 por cumplir esta función durante la jornada electoral del próximo domingo 4 de octubre.

El monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente y está dirigido a quienes efectivamente asuman el cargo durante los comicios subnacionales.

La participación de los miembros de mesa es fundamental para el desarrollo adecuado de la votación, desde la instalación hasta el cierre de las mesas y el procesamiento de los resultados.

Además, quienes cumplan con la función y completen el proceso de capacitación electoral tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. Este beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como privado y debe ser otorgado por los empleadores como parte de las facilidades establecidas.

Para las elecciones de 2026, la ONPE realizó el sorteo de nueve miembros de mesa por cada mesa de sufragio: tres titulares y seis suplentes.

Los seleccionados deberán presentarse durante la etapa de instalación, aunque solo tres asumirán las funciones principales durante el proceso.

Entre las tareas asignadas se encuentran la verificación de la identidad de los electores, la entrega de cédulas de votación, la supervisión del depósito de las cédulas en el ánfora y el conteo de votos al cierre de la jornada.

La ONPE detalló que el presidente de mesa solicitará y devolverá el DNI del elector, el secretario verificará los datos en la lista de electores y el tercer miembro supervisará el depósito de la cédula en el ánfora.

Finalizada la votación, los miembros de mesa revisarán la lista de electores, contabilizarán las firmas y huellas y completarán las actas electorales. El proceso continuará con el escrutinio y el registro de resultados en los documentos oficiales, los cuales podrán ser firmados también por los personeros de las organizaciones políticas presentes.

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