¿Quién es ‘Dominick’? El sicario juvenil implicado en el asesinato del prontuariado ‘Careca’

A su corta edad, 'Dominick' ya cuenta con un prontuario que incluye sicariato, robo agravado y tenencia ilegal de armas. Este video repasa sus crímenes más sonados, incluyendo su reciente captura por el asesinato de 'Careca'.| Video: Latina Noticias

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Un menor de edad apodado ‘Dominick’ fue capturado como principal sospechoso del asesinato de Jean Carlos Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’, en el Callao, tras una persecución policial y con una lista de delitos que supera su corta edad.

Alias ‘Dominick’, de tan solo 17 años, fue detenido este sábado luego de que intentara escapar tras disparar contra Jean Carlos Zegarra en la avenida José Gálvez, Callao. El joven sicario fue aprehendido en flagrancia por la Policía Nacional del Perú (PNP), poco después de abandonar la motocicleta utilizada en el ataque. En el lugar de los hechos se hallaron al menos veinte casquillos, lo que evidencia la violencia del suceso.

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Las autoridades atribuyen al adolescente una trayectoria criminal que abarca varios delitos graves.

Un joven de 17 años fue detenido por la Policía Nacional tras el asesinato de Jean Carlos Zegarra Cuadros en el Callao, hecho que expone la historia criminal y la reincidencia del menor en delitos graves| Foto: Latina Noticias

¿Quién es ‘Dominick’?

La captura de Dominick por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) ocurrió poco después del ataque que terminó con la vida de Jean Carlos Zegarra Cuadros, conocido como ‘Careca’, en la avenida José Gálvez, Callao. El menor intentó huir tras disparar al menos veinte veces contra la víctima, pero fue alcanzado y reducido cerca del lugar de los hechos.

La policía encontró casquillos y la motocicleta utilizada en el crimen, lo que permitió identificar rápidamente al agresor.

No es la primera vez que figura en investigaciones policiales. Según el mismo reporte, hace tres meses estuvo vinculado al robo de lingotes de oro en el distrito de San Miguel, donde su rol fue clave como presunto proveedor de armas para la banda criminal responsable del robo.

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La captura de un adolescente señalado como autor material del homicidio de Jean Carlos Zegarra Cuadros en el Callao reabre el debate sobre la criminalidad juvenil y la acción de las autoridades| Foto: Latina Noticias

Durante su interrogatorio, el menor confesó poseer cinco armas de fuego —dos largas y tres cortas—, lo que evidenció su acceso a material bélico de alto calibre.

En abril, el quinto Juzgado de Familia de Lima decidió liberarlo y dejarlo bajo la custodia de sus padres, pese a su prontuario. Esta decisión fue criticada por autoridades policiales.

Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de Lima Norte, cuestionó que, tras ser capturado, el menor haya recuperado su libertad. Cano señaló que en el entorno criminal esta situación se percibe como un logro y advirtió que, si no se corrige, ‘Dominick’ podría seguir los pasos de figuras como Erick Moreno Hernández.

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El historial policial abarca cargos por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y robo agravado. Además, la policía lo investiga por su posible participación en un doble homicidio ocurrido en marzo de 2026 en el Callao, donde murieron Luis Arturo Eizaguirre y dos menores de edad. Las autoridades también lo asocian con una banda criminal activa en las zonas como Ventanilla y Callao.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la central de emergencias 105 para recibir reportes inmediatos sobre delitos o situaciones de riesgo, incluyendo aquellos donde estén involucrados menores de edad.

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación ofrece atención a través de sus Fiscalías Provinciales de Familia, que se especializan en casos relacionados con adolescentes en conflicto con la ley o menores en situación de vulnerabilidad.