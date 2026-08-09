Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, anunció su compromiso con Sebastián González

La pareja de una influencer celebra su compromiso en una montaña nevada.

Guardar

Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con el empresario Sebastián González. La noticia se conoció pocos meses después del nacimiento de su última hija con González. La propuesta tuvo lugar durante un viaje al extranjero, donde González decidió formalizar la relación con una pedida de mano que quedó registrada en video y fotografías compartidas sorprendió a sus seguidores al anunciar. La noticia se conoció pocos meses después del nacimiento de su última hija con González. La propuesta tuvo lugar durante un viaje al extranjero, donde González decidió formalizar la relación con una pedida de mano que quedó registrada en video y fotografías compartidas en las redes sociales de Ramírez.

La publicación de la influencer mostró imágenes del instante en que Sebastián González, arrodillado, le entregó el anillo de compromiso. El video incluyó la reacción de Ramírez y la respuesta afirmativa que dio ante la petición. En su mensaje, la joven confesó el impacto emocional que le causó la experiencia. “No lo puedo creer hasta ahora”, escribió Ramírez junto al resumen audiovisual de la propuesta.

PUBLICIDAD

En una segunda publicación, la influencer compartió sus sentimientos tras el inesperado momento. “Entre nervios, lágrimas y muchísima felicidad, llegó ese momento que voy a guardar para siempre en mi corazón. Dije que sí a seguir construyendo nuestra historia, a elegirnos cada día y a caminar juntos hacia todo lo que viene. Sí, quiero. Sí, para siempre”, expresó.

La influencer usó sus redes sociales para anunciar su nueva etapa en su vida de pareja, a meses de haber dado a luz | Instagram

La noticia del compromiso generó una rápida reacción en las redes sociales. Los comentarios de felicitación no tardaron en aparecer en el perfil de Ramírez, quien se ha convertido en una de las figuras más comentadas dentro del mundo digital peruano en los últimos meses.

La relación entre Darinka Ramírez y Sebastián González se mantuvo en un perfil público bajo desde su inicio. La pareja optó por compartir momentos específicos de su vida juntos, sin exponer detalles íntimos, aunque la pedida de mano sí se convirtió en un episodio que la influencer decidió mostrar a su comunidad.

La influencer y su pareja se besan en un paisaje nevado, donde celebran una nueva etapa en su relación a meses del nacimiento de su hijo.

¿Quién es Darinka Ramírez y cómo se hizo famosa en la farándula?

Nacida en Cajamarca hace 25 años, Darinka Ramírez inició su carrera profesional como modelo y creadora de contenido. Su actividad en redes sociales incluye campañas para empresas de moda, estética y tecnología, rubros en los que se especializó antes de saltar a la notoriedad nacional.

PUBLICIDAD

El nombre de Ramírez comenzó a circular en la farándula peruana tras la revelación pública de su vínculo con Jefferson Farfán. En marzo de 2024, el exfutbolista anunció en su podcast el nacimiento de su cuarta hija, entonces de un año de edad. Días después, se confirmó que la madre era Darinka Ramírez, lo que provocó un aumento en su exposición mediática.

La relación con Farfán trajo consigo una serie de situaciones legales que alimentaron el interés de la opinión pública. Los principales desacuerdos jurídicos se centraron en la pensión de alimentos y los permisos para que la hija de ambos pudiera salir del país.

PUBLICIDAD

Darinka Ramírez compartió la llegada de su segunda hija con un emotivo mensaje en redes sociales. IG

Estos conflictos derivaron en apariciones de Ramírez en programas de televisión, donde ofreció su versión de los hechos, incluyendo su paso por “El Valor de la Verdad”, espacio donde abordó aspectos de su relación pasada con el exseleccionado nacional.

Desde entonces, la influencer consolidó una comunidad digital activa, que sigue tanto sus proyectos profesionales como los aspectos personales de su vida. La propuesta de matrimonio de Sebastián González representa un nuevo capítulo para Ramírez, quien ha mantenido la atención del público a partir de episodios claves en su trayectoria pública.