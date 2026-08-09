Phillip Chu Joy y ‘Aventura Infinita’: cómo creó su primer libro-juego, el fenómeno de los sorteos y la verdad sobre su sociedad con el ‘Pelao’ Good

Conversamos con Phillip Chu Joy sobre su más reciente proyecto, 'Aventura Infinita', un libro interactivo lleno de ilustraciones. Un homenaje a una época sin internet donde la aventura se vivía página a página. | Carlos Diaz /Infobae Perú

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El creador de contenido Phillip Chu Joy conversó con Infobae Perú sobre el lanzamiento de su primer libro-juego, “Aventura infinita”, una apuesta interactiva que busca conectar generaciones y rescatar la magia de los libros físicos en tiempos de pantallas. Phillip compartió detalles del proceso creativo detrás de esta obra, inspirada en su infancia, y explicó por qué la imaginación sigue siendo la mejor pantalla para cualquier aventura.

Durante la conversación, el amante de los videojuegos también abordó el fenómeno de los sorteos digitales, su impacto en la comunidad y la importancia de la formalidad en estas dinámicas. Además, aclaró especulaciones sobre su relación con el canal de streaming Todo Good y el ‘Pelao’.

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-Phillip, acabas de publicar “Aventura infinita”, un libro-juego que sorprende por su propuesta. ¿Cómo nació esta idea y qué buscabas lograr?

Este es el primer libro que escribo. La idea vino porque de chico jugaba ese tipo de libros, antes de conocer los videojuegos. Descubrí lo lúdico y lo dinámico a través de esos libros, fue mi primer acercamiento al mundo de los castillos, al espacio sideral, incluso antes de ver Star Wars o El Señor de los anillos.

“Aventura infinita” es un regreso al origen, a una época que atesoro mucho, cuando no había internet y tampoco dependías de dispositivos electrónicos. Me parece bonito porque este libro, dentro de cuarenta años, va a seguir existiendo. No requiere energía, solo necesitas tus manos, tus ojos y tu imaginación. Es un juego que se juega en la mejor pantalla de todas, que es tu mente.

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Phillip Chu Joy presenta su libro-juego 'Aventura Infinita', sosteniendo el ejemplar con la portada ilustrada de temática de videojuegos. (Carlos Diaz)

-¿Cómo fue el proceso creativo y qué desafíos enfrentaste al trasladar la experiencia del juego al papel?

La idea se me ocurrió una noche en la que mi mamá me devolvió unos libros que leía cuando tenía cinco años. Sentí una nostalgia enorme y pensé que podía intentar hacer algo similar. Toda la estructura del libro surgió en una sola noche, pero luego vinieron dos años de pulido: crear cada uno de los escenarios, dibujarlos, trabajar con artistas que pudieran entender la idea y plasmarla. Aquí no solo escribí con palabras, trabajé con imágenes y conceptos. Gracias al equipo de Hermanos Magia y a Pablo Carrión logramos que funcione como lo imaginé. El resultado incluso superó mis expectativas.

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-¿Cómo compite tu libro con la tecnología y qué valor encuentras en el formato físico?

No busqué competir, sino ofrecer una alternativa. Este libro es 90% ilustración y 10% texto. Mi idea es que sea saludable, que no haya debate sobre a qué edad dar una pantalla, porque aquí no hay pantallas. Es fácil de entender: saltas a una página, no es un camino lineal, puedes regresar, descubrir nuevas cosas. Quise compartir esa experiencia de chico que no encontré en el mercado. No fue un proyecto pensado con lógica financiera, sino por cariño. Me gusta que es un objeto físico que puede durar décadas y compartirse entre generaciones.

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Además, en una época donde todo se está haciendo con inteligencia artificial, me enorgullece decir que esto fue hecho cien por ciento por humanos. Estoy convencido de que la IA no podría llegar a este nivel de detalle y cariño en cada ilustración y en la experiencia general del libro.

-La portada muestra a “Pinpón” y tu mochila de la infancia. ¿Qué significan para ti?

Pinpón es el peluche que me regaló mi padrino cuando nací y me acompañó en todas mis aventuras, incluso cuando vine de Francia a Perú. Siento que tiene la energía protectora de mi mamá, es mi guardián. Mi mochila, en cambio, fue la que usé toda mi vida escolar, desde primaria hasta terminar secundaria. Era icónica y aguantó todo. Sentía que el Phillip de cinco o seis años debía ser el nexo entre lo que quería contar y lo que narro en el libro.

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Phillip Chu Joy sonríe mientras muestra su primer libro-juego ‘Aventura Infinita’ en un espacio rodeado de elementos de colección. (Carlos Diaz)

-¿Qué esperas que se lleve el lector al terminar “Aventura infinita”?

Me gustaría que descubra que los libros no solo son palabras y que pueden superar lo que uno espera. Quiero que se sorprendan, que digan “no sabía que podía hacer esto con un libro”. También que lo compartan, con sus hijos o su niño interior. Y que después de años, cuando vuelvan a él, encuentren que sigue teniendo sentido y calidad. La idea es que “Aventura infinita” sea el primer paso para más aventuras; hay muchas temáticas pensadas para el futuro.

-Además del libro, desarrollaste un videojuego basado en tu historia...

Hemos hecho un juego en base del anterior libro. Es un videojuego que explica de forma mucho más lúdica mi historia. Se llama ‘Philip: vida de un influencer’. Explora, a través de minijuegos y las ilustraciones, cómo un chico que le gustan los videojuegos y tiene mucho cariño a su infancia pasa de jugar en su sala a regalar depas y conectar con su comunidad.

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La interfaz de una tienda de aplicaciones muestra el videojuego Phillip: Vida de un Influencer, desarrollado por Pchujoy Games y con una clasificación de 13+ años.

-Si pudieras hablarle al Phillip niño, ¿qué le dirías hoy?

Mira, estás acá en la portada, que tu entusiasmo y tu forma de ser y tu curiosidad te han llevado a poder hacer algo loco que no solo es algo, es un tributo a toda la emoción y entusiasmo que tenía de chiquito, sino que también lo puede transmitir a otras personas. Entonces, bravazo. Mantén ese entusiasmo y sigue sonriendo, sigue alegrándote de las cosas, porque en este mundo hay tantas personas que quieren bajonearte y esto suma, no resta. Así que bien.

La magia de los sorteos y la masificación del formato en redes sociales

Phillip ganó gran popularidad gracias a los sorteos que realiza. Con una suscripción mensual de S/8.50, tienes opciones de llevarte un departamento, autos, Play Station, laptops, cocinas, vales de consumo y más. Sin embargo, este formato se ha masificado, quizá en un estilo un poco más pequeño, con los sorteos por redes sociales.

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Phillip la tiene clara: la idea es retribuirle a sus seguidores la fidelidad y cariño por consumir su contenido y de paso darles las mejores opciones de premios.

-Los sorteos en redes sociales, sin duda alguna, son casi tu marca personal ¿Cómo empezaste con este modelo y cómo evolucionó?

Fui uno de los primeros en hacer sorteos grandes en Perú, aunque el pionero fue Cinescape. Yo participé primero en sus sorteos y luego trabajé en su equipo de producción, donde aprendí las dinámicas. Empecé en mis redes sorteando un palo de selfie, luego un parlante, una TV y después cosas más grandes. En 2021 fue nuestro primer auto, y el primer departamento fue en 2023. Ahora vamos por el sexto depa, el auto número sesenta y he comprado cien PlayStation 5 con GTA 6 para los suscriptores. También alquilo salas de cine, hemos tenido casi doscientas funciones y más de veinticinco mil entradas.

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-¿Qué opinas de que otros influencers en Perú se inspiren en tu modelo de sorteos y lo repliquen en sus comunidades?

Varios han hecho el proceso equivocado, crean primero la plataforma y después la comunidad. Han fallado miserablemente porque se dan cuenta que mi proceso fue primero crear la comunidad de a pocos, literal jugando, porque yo jugaba videojuegos, streameaba y esa comunidad que me seguía fue la que eventualmente creció y creyó.

Primero es comunidad, después lo demás. Mucha gente dice: ‘A ti te siguen por los premios’. No, la mayor cantidad de vistas y conexión que tengo es por las noticias de tecnología y mi contenido en redes. Los premios son un beneficio, un agradecimiento a la comunidad que me sigue. Es al revés de lo que piensan muchos.

Lo que empezó como un juego se convirtió en un fenómeno. Phillip Chu Joy detalla su camino, desde streamear videojuegos hasta crear una de las comunidades más grandes de Perú, a la que premia con sorteos millonarios. Descubre por qué para él, la comunidad siempre va primero | Carlos Diaz / Infobae Perú

-En redes sociales se ha masificado los sorteos rápidos, donde creadores hacen los famosos ‘safir’ y más. ¿Es necesaria la formalidad para este tipo de negocios?

Hay que tener cuidado. Yo también empecé sin saber, sin abogado y tuve que regularizar todo. Ahora duermo tranquilo, hemos adelantado impuestos, está todo formal. La sugerencia es: SUNAT no perdona, ingresos son ingresos y eso tienes que declararlo sí o sí. Por eso recomiendo tener un buen contador, un buen abogado y consultar con otros para asegurarse de que todo esté bajo regla. Cuando tienes todo en orden, puedes seguir haciendo cosas tranquilo. Y la verdad, eso me da la tranquilidad y energía para seguir creando, porque sé que estoy haciendo las cosas bien.

-Se suele decir que tú y Jorge Luna están casi a la par en cuanto a comunidad y sorteos. ¿Cómo ves esa comparación?

Jorge está en otro planeta, en otra galaxia, no por nada es la personalidad con más seguidores de Instagram en Perú. Está increíblemente bien merecido y bien chambeado. Su ascenso ha sido meteórico y la tiene superclara, está en otra liga. Admiro muchísimo su capacidad y la de su equipo. Para mí, mientras más plataformas de comunidades haya, mejor para todos. Hay mercado para todos. La gente piensa que solo hay tajadas de pastel, pero en realidad puedes multiplicar el pastel y que haya para todo el mundo.

Phillip Chu Joy, el creador de contenido, revisa su primer libro-juego ‘Aventura Infinita’ mientras se sienta en un sillón, rodeado de estanterías con figuras. (Carlos Diaz)

¿Phillip Chu Joy y el ‘Pelao’ Good son socios de ‘Todo Good’?

Tras el auge de ‘Todo Good’, el canal de streaming de José Luis Rodríguez, más conocido como ‘Pelao’ Good, muchos creen que existe una sociedad entre ambos y esa sería una de las razones del éxito el canal. Al respecto, Phillip aclara la verdad y explica cuál es su relación con Rodríguez.

-Derribemos el mito, ¿eres socio de Todo Good?

No tengo acciones en Todo Good. Lo que sí, la Agencia Ultimate la creé con José Luis Rodríguez, el Pelado, y hacíamos activaciones de gaming. Ultimate tenía los equipos iniciales con los que se grabaron los primeros programas de Todo Good, pero todo el canal y la infraestructura actual es trabajo de el Pelao y su equipo. Ayudé en el empuje inicial, pero legalmente no tengo vínculo con el canal de streaming. Sigo colaborando en algunos proyectos por fuera, pero Todo Good es mérito de ellos.

¿Es Phillip Chu Joy dueño de 'Todo Good'? El reconocido influencer responde a la pregunta y cuenta la historia detrás de su sociedad con 'El Pelado' en la agencia Ultimate, la semilla del exitoso canal. | Carlos Diaz / Infobae Perú