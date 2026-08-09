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Magaly Medina critica a Óscar Custodio de La Bella Luz y su esposa tras declaraciones en conferencia de prensa

La periodista no cree en la versión de la pareja y dejó en claro que las disculpas no parecieron genuinas

La periodista no cree en la versión de la pareja y dejó en claro que las disculpas no parecieron genuinas | ATV
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La conferencia de prensa que ofreció La Bella Luz el 6 de agosto, después de la denuncia de Naldy Saldaña contra el tecladista César Sánchez por acoso y tocamientos indebidos, no convenció ni al público ni a figuras del espectáculo. Los propietarios de la agrupación, Óscar Custodio y Pilar Torres, intentaron explicar públicamente su accionar y pedir disculpas, pero sus argumentos generaron desconfianza y críticas.

El 7 de agosto, en su programa de televisión, Magaly Medina cuestionó la autenticidad de las disculpas ofrecidas por Custodio y Torres. “Vergonzosa para mí. Yo creo que a veces es mejor quedarse callados y tratar de enmendar desde dentro que victimizarse frente a la opinión pública, echarle la culpa a todo el mundo, aunque se tapen la boca pidiendo disculpas y pidiendo perdón cuando en realidad no lo sienten de corazón”, afirmó la conductora.

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Medina sostuvo que no vio arrepentimiento genuino en los líderes de La Bella Luz. “Yo no creo que el señor Custodio, su esposa, hayan hecho un acto de contrición real, auténtico, verdadero. Yo creo que es pura hipocresía para lograr convencer al público que hay fuerzas ocultas, la prensa, la competencia, los envidiosos que les han hecho envolver en este problema”, señaló.
Magaly Medina en un estudio de televisión; recuadros circulares con un hombre en camisa a rayas sujetando un micrófono y una mujer llorando con una botella de agua
Magaly Medina, en un estudio de televisión, critica a Óscar Custodio y su esposa tras las declaraciones en una conferencia de prensa.

Además, subrayó que los dueños de la agrupación apuntaron contra exintegrantes que actualmente trabajan en otras agrupaciones de cumbia.

En otro momento de su intervención, Magaly Medina remarcó: “Nadie tiene por qué ser tan ciego y tan obnubilado ante el abuso y el acoso que sucedía ante sus narices, delante de él y de todos los demás integrantes. Un abuso del que él sí tuvo noción, del que él fue informado, no una, sino por lo que sabemos, ya varias veces”.

Para la periodista, la conferencia solo evidenció una tendencia a minimizar la gravedad de la situación y a evitar una autocrítica real. “Esta es una conferencia que creo que nunca debió de suceder, porque las lagrimitas que soltaron todos ahí no compensan a ninguna de las víctimas de nada. Es una conferencia donde le salía por momentos al dueño de la agrupación la soberbia y la pata en alto. Y así nadie va a perdonar ni disculpar nada”, concluyó Medina.

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Magaly Medina en estudio de televisión. Viste vestido verde. Pantalla con texto "LA HORRIBLE DEFENSA DE LA BELLA LUZ". Logotipos ATN y Magaly TV
Magaly Medina conduce su programa de televisión y critica públicamente a Óscar Custodio de La Bella Luz tras sus declaraciones.

¿Qué dijeron Óscar Custodio y Pilar Torres en la conferencia de prensa?

Uno de los puntos más esperados de la conferencia fue la explicación de Custodio sobre las razones por las que no separó de inmediato a su primo César Sánchez tras conocer la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

El empresario reconoció su error de forma directa: “Voy a ser honesto. Ella me pide que retire al tecladista (César Sánchez). Su novio también. Pero yo fallé en priorizar el trabajo de la orquesta, de repente también de alguna manera porque era mi primo, qué sé yo. Fallé ahí y lo asumo, asumo mi responsabilidad”.

En conferencia de prensa, el fundador y líder de 'La Bella Luz', Oscar Custodio, reconoce públicamente haber cometido un error al priorizar el trabajo de su orquesta y sus lazos familiares por encima de una denuncia contra su tecladista y director musical, César Sánchez, realizada por Naldy Saldaña. Video: YouTube

Custodio afirmó que, tras enterarse de la denuncia el mismo día de los hechos, indicó a Sánchez que debía prepararse para afrontar consecuencias legales y empezó a buscar un reemplazo para el cargo.

Pilar Torres, esposa de Custodio y figura activa dentro de la orquesta, también fue interpelada en la conferencia. Un periodista le consultó qué medidas habría adoptado si Saldaña le hubiera contado lo ocurrido antes de comunicárselo a su esposo. Torres respondió, entre lágrimas: “Si a mí me hubiera dicho, yo hubiera tomado la decisión de botarlo. Como yo le dije a ella: ‘¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué desde el primer día no me has contado?’”.

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