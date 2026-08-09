Carlos Zambrano dio detalles de su charla con Pablo Guede tras emotivo abrazo en Sport Boys vs Alianza Lima: “Nos aconsejamos mucho”

El zaguero del equipo 'rosado' analizó el empate con los 'blanquiazules', habló de Pablo Guede y la selección peruana. (Video: L1 MAX)

Guardar

El empate de Sport Boys frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional, durante la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, marcó un punto de inflexión para el equipo ‘rosado’. Este resultado, conseguido en calidad de local, fue recibido como un alivio por el plantel, que busca dejar atrás los sinsabores del Apertura y soñar con la clasificación a una competencia internacional, objetivo largamente anhelado en el Callao.

Carlos Zambrano compartió su visión tras el partido y reconoció que el marcador final dejó sensaciones encontradas en el vestuario. “Nos quedamos tranquilos por el gran esfuerzo que hemos hecho. Creo que mucha gente menospreciaba el trabajo del club, por más que estábamos en buen momento. Y creo que merecimos mucho más”, expresó en L1 MAX.

PUBLICIDAD

El resultado ante los ‘blanquiazules’, vigente ganadores del Apertura, no fue casualidad sino fruto de un proceso en el que el ‘Kaiser’ ha sido protagonista. El jugador resaltó el cambio de mentalidad observado desde su llegada y la de otros experimentados como Miguel Trauco y Christian Cueva.

“El club ha venido de muchos años con resultados negativos, lamentablemente, y creo que mi llegada ha ayudado mucho al grupo para ganar confianza. Me he sentido bien, me recibieron muy bien. Merecemos mucho más y apuntar a un torneo internacional, ya que todo el Callao se lo merece”, remarcó.

PUBLICIDAD

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

La igualdad ante Alianza Lima, más allá del sabor amargo que quedó en la interna, representó un paso adelante para Sport Boys. Zambrano enfatizó que el grupo no salió a buscar un punto, sino a quedarse con la victoria. “Enfrentar a Alianza es una motivación extra, el último campeón, pero vinimos a hacer nuestro partido, a ganar, no a buscar un empate, y tenemos ese sinsabor de un punto”, dijo.

Carlos Zambrano sobre reencuentro con Alianza Lima y su relación con Pablo Guede

El partido significó también un reencuentro emotivo para Carlos Zambrano, quien mantiene lazos con muchos de sus excompañeros en Alianza Lima pese a su abrupta salida de la institución a inicios de año. Al concluir el encuentro, las cámaras captaron los abrazos que intercambió con jugadores ‘íntimos’.

PUBLICIDAD

“Yo me llevo muy bien con todos. Lamentablemente ocurrieron cosas extrafutbolísticas que uno tiene que asumirlo, aceptarlo, no todo es tan lindo para siempre. Pero estoy muy agradecido con todo el club, con todos mis compañeros, los dirigentes, siempre se portaron bien conmigo”, indicó.

Carlos Zambrano se abrazó con varios jugadores de Alianza Lima, entre ellos, Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Eryc Castillo, previo al duelo con Sport Boys. - créditos: Liga 1

Carlos Zambrano confesó que aún extraña a Alianza Lima, pero aclaró que su presente y compromiso están con Sport Boys. “Hoy en día me debo a Sport Boys, estoy muy feliz ahí. Y apuntar a más cosas positivas. El club ha pasado por muchos años muy negativos y creo que tenemos un gran plantel para luchar y aspirar poco a poco a mejores cosas tranquilamente y humildemente. No nos creemos más ni menos que nadie, vamos a salir a jugar igual a todos los equipos”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Eso no fue todo, ya que el compromiso le permitió, además, reencontrarse con Pablo Guede, con quien mantiene una relación cercana pese al escándalo en Uruguay. “Con el ‘profe’ hablo casi siempre. Cada dos semanas hablamos, se formó una linda amistad en la pretemporada. Y no solamente con él, sino con todo el cuerpo técnico y mis compañeros. Nunca perdí contacto con ellos y tienen mi respeto, y gracias a Dios me respetan mucho ellos también”, contó.

El ‘León’ confesó que el entrenador argentino lo contactó antes del partido, mostrándole su aprecio más allá del fútbol. “El ‘profe’ es un enfermo del fútbol, pero siempre hablamos de la vida. Nos aconsejamos mucho, es un hombre más experimentado y uno trata de escuchar los consejos que siempre me da. Es más, me llamó antes del partido, queda entre nosotros, pero me dijo unas palabras lindas y lo tomé de la mejor manera. Sinceramente agradecido con sus palabras”, acotó.

PUBLICIDAD

El reencuentro de Carlos Zambrano con Pablo Guede antes del Sport Boys vs Alianza Lima. - créditos: Liga 1

¿Regreso a la selección peruana?

El futuro del futbolista en la selección peruana también fue tema de consulta. Carlos Zambrano prefirió mostrarse cauto y reiteró su apoyo incondicional a la ‘bicolor’, independientemente de su presencia en próximas convocatorias.

“Vamos paso a paso. Vienen partidos amistosos, de lo cual entiendo que tienen que probar mucha gente, el cambio se está dando. Simplemente esté o no, igual siempre uno tiene que apoyar a la selección en los buenos y en los malos momentos”, manifestó.