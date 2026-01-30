Perú Deportes

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

El periodista deportivo apuntó contra el presidente de la FPF luego de que se desaten problemas entre clubes y 1190 Sports

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2026.

El inicio de la Liga 1 2026 fue accidentado. Los clubes tomaron drástica medida de no dejar ingresar las cámaras de la L1 Max, debido a que 1190 Sports no cumplió con los pagos por derechos de transmisión. Así no se pudo ver la victoria de Alianza Lima sobre Sport Huancayo por televisión.

Este incidente provocó diversos comentarios negativos contra la empresa extranjera y sobre todo la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Por ejemplo, el periodista deportivo Eddie Fleischman cuestionó a Agustín Lozano, cabeza de la máxima institución del balompié nacional, por el polémico arranque del torneo.

Mediante una publicación de X (antes Twitter), el comunicador colocó lo siguiente: "Y Lozano dijo ayer que todo anda bien. Penoso. Catastrófico. Vergonzoso. Niveles de cinismo dignos récord Guiness, escribió respondiendo otro post de un colega.

Posteriormente, Fleischman advirtió al nuevo entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, quien fue presentado el jueves pasado y estará a cargo de la ‘bicolor’ durante las siguientes clasificatorias al Mundial 2030. "Provecho don Mano. No sabe donde se metió“, sentenció.

Fleischman defendió a Tapia tras palabras de Lozano

Por otro lado, Eddie Fleischman se refirió a las recientes declaraciones de Agustín Lozano sobre Renato Tapia. El periodista deportivo respaldó al mediocampista nacional y tuvo fuertes calificativos para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Este mequetrefe nunca le llegará los talones a un jugador que -caiga bien o caiga mal, sea simpático o no- fue figura en la clasificación de Perú al mundial de Rusia. Pide priorizar a la selección, pero él no prioriza la moral. Lo suyo no tiene nombre", posteó.

¿Qué dijo Lozano sobre Tapia? En medio de la presentación de Mano Menezes, el mandamás de la FPF habló con la prensa y fue consultado sobre los dichos del jugador de 30 años, en los cuales cuestiona el manejo de los directivos y el comportamiento de los jugadores en La Videna.

Lozano expresó esto: “Yo estoy seguro de que, con la calidad de jugador que él es, el profe lo va a tener en cuenta, lo va a tener que convocar. Y estoy plenamente convencido de que, más allá de todo lo que puede haber dicho Renato, primero es la selección y él va a tener que priorizar la camiseta, va a tener que priorizar los colores de su selección".

1190 Sports llegó a un acuerdo con clubes de Liga 1

A poco del final del Alianza Lima vs Sport Huancayo, 1190 Sports -empresa que tiene los derechos de la Liga 1- llegó a un acuerdo con los clubes peruanos para que se transmitan los demás compromisos sin problemas.

Al menos, al cierre del viernes 30 de enero, el fútbol nacional pasó por la señal de L1 Max. El triunfo de UTC ante Atlético Grau (2-0) en el estadio Héroes de San Ramón fue el primero en ser televisado de la temporada 2026.

Sin embargo, el problema podría volver a desencandenarse en el Melgar vs Cienciano del sábado 31 de enero, ya que el cuadro arequipeño será local y la empresa 1190 Sports le debe dinero del 2023. La directiva del ‘dominó’ podría no ceder y repetirse lo del Alianza vs Sport Huancayo.

La incertidumbre en los hinchas del fútbol peruano continuará hasta que la organización internacional se ponga al día en los pagos por los derechos de transmisión. De no ocurrir ello, alguno de los equipos podría oponerse a la transmisión de sus compromisos.

