Partidos de Liga 1 2026 serán transmitidos con normalidad tras Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 Sports llegó a un acuerdo con clubes

El periodista deportivo lamentó la situación que se vivió en el Alianza Lima vs Huancayo, por el inicio de la Liga 1 2026 | L1MAX

El viernes 30 de enero se vivió un hecho inesperado en la previa del Alianza Lima vs Sport Huancayo. Clubes decidieron no dejar entrar las cámaras de L1 Max para que transmita el encuentro, ya que 1190 Sports no se encuentra al día en los pagos por derechos de TV. De esta manera, el primer cotejo de la temporada no se pudo ver.

Los hinchas ‘blanquiazules’, que no asistieron al estadio IPD de Huancayo, no tuvieron la posibilidad de vivir el debut de su elenco en el campeonato peruano, que terminó con un resultado favorable (2-1) gracias a los goles de sus dos delanteros Paolo Guerrero y Alan Cantero.

Al final del choque entre ‘íntimos’ y ‘rojos’, los integrantes de L1 Max pudieron ingresar al recinto deportivo y dieron a conocer que 1190 Sports alcanzó un acuerdo con los equipos peruanos para que los demás enfrentamientos de la jornada inaugural se transmita sin problema alguno.

El comentarista deportivo Diego Rebagliati comenzó pidiendo disculpas por no transmitir el primer encuentro de la temporada: “Quiero agradecer el profesionalismo de todos aquí. Ha sido un día difícil para todos. Nos hubiera gustado empezar de otra manera. Pido disculpas nuevamente al público“.

Después, ‘Reba’ dio a conocer que solucionaron los problemas entre 1190 Sports y los clubes y explicó por qué no pasaron el Alianza Lima vs Huancayo por L1 Max. “Explico la situación del inicio: teníamos información de que el partido podía postergarse algunos minutos y que podríamos transmitirlo desde el inicio. Lamentablemente, el problema se resolvió recién hacia el final del partido y no pudimos emitir los noventa minutos”.

Además, el exjugador afirmó que las transmisiones de los compromisos de Liga 1 se van a renaudar con normalidad. "Estoy seguro de que en el resto del campeonato, y en el próximo partido entre UTC y Grau, comenzaremos una muy buena temporada de transmisiones y viviremos un gran año todos juntos".

En ese sentido, el UTC vs Atlético Grau será el primer partido en transmitirse de esta primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El ‘gavilán del norte’ y los ‘albos’ medirán fuerzas en el estadio Héroes de San Ramón desde las 15:15 horas de Perú.

Programación televisiva de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 30 de enero

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / Héroes de San Ramón / L1MAX)

Equipo: Mario Escobar (narrador), Talía Azcárate (comentarista) y Rodrigo Arosemena (reportero).

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / Miguel Grau / L1MAX)

Equipo: Peter Arévalo (narrador), Juan Luis Morales (comentarista), Eduardo Combe (reportero) y Ana Lucía Rodríguez (reportera).

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / CD Juan Pablo II / L1MAX)

Equipo: Mario Escobar (narrador), Ricardo Montoya (comentarista) y Sebastián Meléndez (reportero).

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / UNSA / L1MAX)

Equipo: Daniel Kanashiro (narrador), Rodrigo Morales (comentarista) y Rudy Estremadoyro (reportero).

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1MAX)

Equipo: Harold García (narrador), Juan Luis Morales (comentarista), Erick Delgado (comentarista), Jaime Piñe (reportero) y Percy Ramos (reportero).

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1MAX)

Equipo: Rosa María Múñoz (narradora), Rodrigo Morales (comentarista) y Juana Acevedo (reportera).

- Universitario vs ADT (18:00 horas / Monumental / L1MAX)

Equipo: Daniel Kanashiro (narrador), José Carvallo (comentarista), Ricardo Montoya (comentarista), Gustavo Peralta (reportero) y Eduardo Combe (reportero).

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)

Equipo: Harold García (narrador), Diego Rebagliati (comentarista) y Sebastián Meléndez (reportero).

