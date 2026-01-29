Perú Deportes

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

El entrenador brasileño de 63 años será anunciado ante los medios y brindará sus primeras declaraciones con la ‘bicolor’. Estuvo al mando de la ‘canarinha’ en 2010 y viene de dirigir al peruano Erick Noriega en Gremio

Guardar
06:00 hsHoy

Hoy, jueves 29 de enero, Mano Menezes será presentado como nuevo técnico de la selección peruana de cara a las Eliminatorias 2030. El DT brasileño, de casi 30 años de experiencia, ofrecerá conferencia de prensa y posará con la indumentaria de la ‘bicolor’.

Hablaron de su trayectoria y títulos en Brasil. (Video: L1RADIO)
05:55 hsHoy

La trayectoria de Mano Menezes como técnico de fútbol

La carrera de Mano Menezes como entrenador comenzó en 1997 en el Guarani, equipo donde también jugó como futbolista. Se mantuvo en el banquillo del club hasta 2002, periodo durante el cual consolidó sus primeras experiencias en la dirección técnica. Posteriormente asumió breves ciclos en Brasil de Pelotas, Iraty SC y nuevamente en el Guarani, sin establecerse de manera prolongada en estas instituciones. En 2004 se incorporó al XV de Novembro y, al año siguiente, tomó las riendas del Caxias.

El salto cualitativo en su trayectoria llegó en 2005 con su arribo al Gremio, club que dirigió hasta conseguir el ansiado ascenso a la Serie A del fútbol brasileño. Durante su etapa en Porto Alegre, el equipo sumó dos títulos del Campeonato Gaúcho y alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores en 2007, un logro que consolidó su perfil en el ámbito nacional e internacional.

En 2008, Corinthians lo contrató para liderar su proyecto deportivo. Menezes logró el ascenso a la Serie A y, en 2009, sumó a su palmarés la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista. Estos éxitos reforzaron su reputación y lo posicionaron como uno de los entrenadores más cotizados del país.

El 24 de julio de 2010, tras la Copa Mundial de Fútbol, fue designado seleccionador de Brasil. Su ciclo al frente de la selección tuvo como principales desafíos la Copa América 2011, la Copa FIFA Confederaciones 2013 y la Copa Mundial de Fútbol 2014. En la Copa América, la selección avanzó como líder de grupo, pero fue eliminada en cuartos de final por Paraguay, dirigido por Gerardo Martino. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Brasil perdió la final frente a México. A finales de 2012, fue destituido y reemplazado por Luiz Felipe Scolari.

Tras su paso por la selección, Menezes asumió en 2013 la conducción técnica de Flamengo y, al año siguiente, regresó al Corinthians. Más tarde dirigió al Cruzeiro en dos etapas, con un intervalo en el Shandong Luneng Taishan de China. Su recorrido también incluyó un paso por el Palmeiras a finales de 2019 y, en 2020, se hizo cargo del Bahía.

En 2021, Menezes se trasladó a Arabia Saudita para dirigir al Al-Nassr, donde permaneció hasta octubre. Posteriormente retornó a Brasil para asumir el mando del Internacional, donde trabajó durante quince meses.

En septiembre de 2023, el entrenador inició su tercera etapa en Corinthians, aunque fue despedido en febrero de 2024 tras una serie de cuatro derrotas consecutivas. El 1 de julio de 2024, fue anunciado como nuevo técnico del Fluminense, cargo que ocupó hasta marzo de 2025, cuando fue relevado por un mal inicio de temporada.

En abril de 2025, Menezes emprendió su segunda etapa en Gremio. Tras finalizar noveno en la Serie A, el club comunicó la salida del técnico al término de la campaña. Así, la trayectoria de Mano Menezes refleja constantes desafíos, cambios de rumbo y la capacidad de liderar proyectos en algunos de los clubes más destacados del fútbol brasileño. Su recorrido ilustra la exigencia y la volatilidad de la profesión.

05:51 hsHoy

Horario y dónde ver la presentación de Mano Menezes como técnico de Perú

La conferencia de prensa para la presentación de Mano Menezes está programada para las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 18:00 horas de Bolivia y Venezuela. A las 19:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Asimismo, la transmisión del evento pasará a través del canal de YouTube de la selección peruana totalmente gratuito. También puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través de esta nota web. No te lo pierdas.

Temas Relacionados

Mano MenezesSelección peruanaEliminatorias 2030peru-deportes

Últimas noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto de Pablo Guede se estrenará en el torneo doméstico en el Estadio IPD de Huancayo ante el elenco dirigido por Roberto Mosquera. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se definirán a los clasificados en la Champions League. También, Boca Juniors y River Plate jugarán en Argentina. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, miércoles 28

DT del Club 2 de Mayo habló de las separaciones de Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima en la antesala de Copa Libertadores 2026

Eduardo Ledesma ha reconocido que ha trabajado con el grupo del ‘gallo norteño’ pensando en neutralizar al ‘Káiser’ y al ‘10′. Sin embargo, la coyuntura actual lo obligará a modificar su plan

DT del Club 2 de

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

La Federación Peruana de Fútbol ha cerrado filas con el antiguo seleccionador de Brasil, entre 2010 y 2012, después de un largo proceso de evaluación. Su oficialización se dará en las próximas horas

Mano Menezes será el nuevo

“Gasté todos mis ahorros; no creo poder seguir”: el duro relato del DT de Kazoku tras descenso en la Liga Peruana de Vóley

El profesor Arturo Gambini compartió un emotivo mensaje en sus redes tras no lograr la permanencia en la máxima categoría, a pesar del esfuerzo y la entrega de todo su equipo

“Gasté todos mis ahorros; no

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo se escribe según la

Cómo se escribe según la RAE: desconcertador, alternativa a descombobulador

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

Una prestigiosa experta advierte sobre la IA en las relaciones: “Satisface la necesidad, pero no reemplaza la experiencia humana”

Muerto y maniatado: buscan pistas del homicidio de Fernando Fazzolari en las cámaras de seguridad

Sigue el calor en el AMBA, con viento intenso y alertas por tormentas en ocho provincias

INFOBAE AMÉRICA

Duro reclamo de militares y

Duro reclamo de militares y familiares venezolanos: “Carta Abierta a la vergüenza nacional, Vladimir Padrino López”

Delcy Rodríguez: “Estamos dispuestos al diálogo con la oposición”

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos declaró ilegal la decisión de eliminar el TPS a los venezolanos

La primera ministra japonesa es favorita para lograr la mayoría absoluta tras llamar a elecciones anticipadas

Los exportadores uruguayos critican al gobierno por la baja del dólar: “Estamos desesperados y se actuó tarde”

DEPORTES

“No me hagas muecas”: el

“No me hagas muecas”: el tenso cruce de Eduardo Domínguez con un periodista por Marcos Rojo y la férrea defensa a Santiago Ascacibar

Flamengo rompió el mercado y concretó el fichaje más caro de la historia del fútbol Sudamericano

La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

Cómo es el proyecto internacional de fotógrafas que registra el fútbol desde una mirada feminista, situada y colectiva

10 frases de Úbeda: el “descontrol” de Boca tras la caída con Estudiantes y cuándo debutarán Ángel Romero y Santiago Ascacíbar