Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

Hoy, jueves 29 de enero, Mano Menezes será presentado como nuevo técnico de la selección peruana de cara a las Eliminatorias 2030. El DT brasileño, de casi 30 años de experiencia, ofrecerá conferencia de prensa y posará con la indumentaria de la ‘bicolor’.

05:55 hs

La trayectoria de Mano Menezes como técnico de fútbol

La carrera de Mano Menezes como entrenador comenzó en 1997 en el Guarani, equipo donde también jugó como futbolista. Se mantuvo en el banquillo del club hasta 2002, periodo durante el cual consolidó sus primeras experiencias en la dirección técnica. Posteriormente asumió breves ciclos en Brasil de Pelotas, Iraty SC y nuevamente en el Guarani, sin establecerse de manera prolongada en estas instituciones. En 2004 se incorporó al XV de Novembro y, al año siguiente, tomó las riendas del Caxias.

El salto cualitativo en su trayectoria llegó en 2005 con su arribo al Gremio, club que dirigió hasta conseguir el ansiado ascenso a la Serie A del fútbol brasileño. Durante su etapa en Porto Alegre, el equipo sumó dos títulos del Campeonato Gaúcho y alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores en 2007, un logro que consolidó su perfil en el ámbito nacional e internacional.

En 2008, Corinthians lo contrató para liderar su proyecto deportivo. Menezes logró el ascenso a la Serie A y, en 2009, sumó a su palmarés la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista. Estos éxitos reforzaron su reputación y lo posicionaron como uno de los entrenadores más cotizados del país.

El 24 de julio de 2010, tras la Copa Mundial de Fútbol, fue designado seleccionador de Brasil. Su ciclo al frente de la selección tuvo como principales desafíos la Copa América 2011, la Copa FIFA Confederaciones 2013 y la Copa Mundial de Fútbol 2014. En la Copa América, la selección avanzó como líder de grupo, pero fue eliminada en cuartos de final por Paraguay, dirigido por Gerardo Martino. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Brasil perdió la final frente a México. A finales de 2012, fue destituido y reemplazado por Luiz Felipe Scolari.

Tras su paso por la selección, Menezes asumió en 2013 la conducción técnica de Flamengo y, al año siguiente, regresó al Corinthians. Más tarde dirigió al Cruzeiro en dos etapas, con un intervalo en el Shandong Luneng Taishan de China. Su recorrido también incluyó un paso por el Palmeiras a finales de 2019 y, en 2020, se hizo cargo del Bahía.

En 2021, Menezes se trasladó a Arabia Saudita para dirigir al Al-Nassr, donde permaneció hasta octubre. Posteriormente retornó a Brasil para asumir el mando del Internacional, donde trabajó durante quince meses.

En septiembre de 2023, el entrenador inició su tercera etapa en Corinthians, aunque fue despedido en febrero de 2024 tras una serie de cuatro derrotas consecutivas. El 1 de julio de 2024, fue anunciado como nuevo técnico del Fluminense, cargo que ocupó hasta marzo de 2025, cuando fue relevado por un mal inicio de temporada.