El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla.

La Liga 1 2025 terminó con Cusco FC clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores y consigo se cerró una era en cuanto a la transmisión de partidos. GOLPERU, canal que tuvo los derechos del campeonato nacional durante varias temporadas, desaparecerá el 2026.

Si bien el denominado ‘Canal de Fútbol’ fue perdiendo protagonismo con la implementación de una nueva señal llamada L1 Max, la cual fue creada en conjunto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports. Este último canal en mención contaba con casi todos los partidos del torneo doméstico.

GOLPERU solo tenía los compromisos de local de Universitario de Deportes y Sport Boys durante esta temporada. Eso hacía que todavía permanezcan los programas deportivos, que estaban conformados por periodistas y exfutbolistas, por la señal de cable (14 o 714 HD).

Sin embargo, a partir del 2026, eso cambiará por completo. Movistar TV informó a sus usuarios que a partir del siguiente año, GOLPERU y GOL TV - canal que pasaba partidos del fútbol uruguayo- serán eliminados de su parrilla televisiva.

“Notificación de cambios de canales en la parrilla de tu paquete hogar digital CATV. Te informamos los siguientes cambios en la parrilla, desde el 1 de enero del 2026. Las siguientes señales se retirarán: GOLPERU (14 SD y 714 HD) y GOL TV (510 SD)”, detalló.

Con esto no se solo se acabarán las transmisiones deportivas y los programas deportivos en GOLPERU, sino también varias personas se quedarán sin trabajo. Un duro golpe para la industria deportiva, que a partir de ahora solo tendrá un canal de transmisión: L1 Max.

GOLPERU y GOLTV no seguirán en la parrilla de Movistar TV.

La última transmisión de GOLPERU

GOLPERU, canal que durante diez años se mantuvo como una de las principales plataformas de transmisión de la Liga 1 para millones de aficionados, emitió el domingo 16 de noviembre su último partido: el enfrentamiento entre Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana, correspondiente al cierre de la temporada 2025.

El encuentro, previsto para las 15:00 en el Estadio Miguel Grau del Callao, significó el fin de la señal como referente del fútbol peruano. Esto ocurrió en un contexto de conflictos por los derechos televisivos y una reconfiguración significativa en el panorama audiovisual del campeonato.

La salida de GOLPERU de las transmisiones de Liga 1 se produjo tras la expiración de los contratos exclusivos con Universitario de Deportes y Sport Boys, los únicos clubes cuyos derechos permanecían bajo administración del Consorcio Fútbol Perú (CFP). El resto de los equipos ya se integró a L1 MAX, señal administrada por 1190 Sports y respaldada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), lo que fue dejando sin contenidos a la señal de Movistar.

Desde 2023, el canal fue perdiendo presencia de manera paulatina. Luego de transmitir la mayor parte de los encuentros entre 2016 y 2022, redujo su cobertura a unos pocos partidos por temporada. En 2024 retuvo los derechos de tres clubes —incluyendo Carlos Mannucci— y en 2025 quedó solo con dos, tras el descenso del equipo trujillano. Al finalizar la última jornada del Clausura, GOLPERU ya no contaba con licencias vigentes para la máxima categoría.

Con el final del partido entre Boys y Alianza Atlético este 16 de noviembre en el Callao, la señal completó un ciclo de diez años en Liga 1. La jornada culminó una etapa en la televisión deportiva peruana, periodo en el que el canal fue una de las principales vías de acceso al campeonato para numerosos aficionados.

El cierre se realizó en un contexto de reordenamiento de los derechos audiovisuales y la consolidación de L1 MAX como señal oficial de la competición a partir de 2026. Tras el silbatazo final en el Estadio Miguel Grau, el narrador Jorge Kieffer, una de las voces emblemáticas de la emisora, despidió la transmisión con unas palabras especiales.

“Damas y caballeros, amigos de todo el país, ha sido y siempre será un honor estar con todos ustedes”, se despidió del público. Luego compartió una frase atribuida a su compañero Eduardo Malásquez: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos, pero quiero que sepan que siempre hicimos el trabajo con el corazón y profesionalismo del caso”.

Jorge Kieffer dejó mensaje final tras el cierre del partido entre Sport Boys y Alianza Atlético en el Callao. (Video: GOLPERU)

¿Movistar transmitirá la Liga 1 en 2026?

GOLPERU se despidió y salió de la parrilla de Movistar, pero no se descarta que esta empresa compre los derechos de la Liga 1. De acuerdo al comentarista Diego Rebagliati, esto podría ser una alternativa y los compromisos pasarían por la señal de Movistar Deportes (canal 3). Todo dependerán de las negociaciones.