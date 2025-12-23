Diego Rebagliati fue anunciado como ‘fichaje’ de L1 Max para el 2026: seguirá comentando la Liga 1 tras desaparición de GOLPERU

El comentarista deportivo formará parte del canal de la FPF.

La Liga 1 sufrirá cambios notorios en el 2026. Por ejemplo, la transmisión de los partidos ya no se realizará mediante dos canales, sino solo por uno. GOLPERU se quedó sin derechos tras finalizar su contrato con Universitario de Deportes y Sport Boys, y saldrá de la parrilla de Movistar en el siguiente año.

Esto da paso a que L1 Max obtenga todo el protagonismo. El canal creado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports ya contaba con la facultades de la mayoria de equipos del campeonato nacional. Pero, ahora, las tendrá en su totalidad, pues la ‘U’ y Boys se sumarán.

Por ese motivo, L1 Max se viene reforzando con varios personajes del fútbol para ampliar su programación y cubrir más compromisos. Diego Rebagliati, exjugador y ahora comentarista, fue presentado por todo lo alto como flamante ‘fichaje’ de dicho canal.

“Este 2026 toda la Liga 1 solo por L1 Max”, fueron las primeras palabras de Rebagliati, ratificando el papel importante que tendrá el canal de la FPF en la nueva temporada del torneo doméstico, donde competirán 18 clubes tras del descenso de tres elencos.

“¡Diego está donde está el fútbol! Diego Rebagliati se une al equipo de L1 Max, que el 2026 contará con todo el fútbol peruano, nuevos programas y muchas más sorpresas", complementó L1 Max en sus distintas redes sociales.

¿L1 Max podrá transmitirse por Movistar?

Con el anuncio de Diego Rebagliati como integrante de L1 Max, creció la hipótesis de que Movistar TV llegaría a un acuerdo con el dicho canal para volver a transmitir los compromisos de la Liga 1. Eso sí, no desde GOLPERU, sino desde otro nuevo canal de su parrilla. Esto fue adelantado por el mismo exfutbolista.

Rebagliati, panelista de ‘Al Ángulo’ en Movistar Deportes, explicó que ambos canales podrían emitir los partidos del fútbol peruano, lo que evitaría que los usuarios deban cambiar de cableoperadora si así lo prefieren, ya que tendrán una opción adicional para ver el mismo contenido.

El exdirigente recomendó a los hinchas de Universitario que no cancelen su suscripción a Movistar. Aunque GOLPERU deje de emitir los partidos, tanto la ‘U’ como Sport Boys podrán seguir viéndose en esa señal, solo será necesario ajustar el canal.

Además, el propio Rebagliati mencionó que, en caso de que Movistar obtenga los derechos de transmisión, formará parte del equipo de comentaristas oficiales de la Liga 1 para el 2026. Destacó que 1190 y Movistar ya no mantienen diferencias, lo que sugiere que un acuerdo entre ambas partes estaría próximo.

“A los hinchas de la ‘U’ les digo que no cancelen su paquete de Movistar.1190 y Movistar ya no son enemigos”, apuntó el reconocido comentarista deportivo en uno de las ediciones del programa de Youtube llamado ‘Doble Punta’.

El otro ‘refuerzo’ de L1 Max

Diego Rebagliati no sería el único que llegue a L1 Max en el 2026. El reportero Kevin Pacheco -con quien también compartió en RPP- tendría todo arreglado para sumarse al canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras despedirse del medio en mención con una emotiva publicación en redes sociales.

"RPP tiene un antes y después en mi carrera profesional. Perdón, precisaría que en mi vida. En enero del 2017, cuando cursaba el tercer ciclo de la Universidad, ingresé como practicante pre profesional, pasando luego por distintas funciones hasta hoy, que los caminos nos separan“, escribió.

Kevin Pacheco se despidió de RPP y podría sumarse a L1 Max.