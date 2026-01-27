Perú Deportes

Partidos de Liga 1 se transmitirán por Movistar en el 2026: L1 Max reemplazará el canal de GOLPERU

Diego Rebagliati dio a conocer que llegaron a un acuerdo para que el canal de 1190 Sports y la FPF esté en la parrilla de la teleoperadora española desde la fecha 1 del Torneo Apertura

Diego Rebagliati dio a conocer que los partidos de Liga 1 seguirán transmitiendo en la teleoperadora española. (Fútbol Satélite)

Todos los usuarios de Movistar recibieron una buena noticia en los últimos días. Luego de que desapareciera GOLPERU, había incertidumbre si se transmitiría la Liga 1 por algún canal de dicha teleoperadora, finalmente se pudo conocer que los partidos del campeonato peruano seguirán pasando en su parrilla durante este 2026.

El exjugador Diego Rebagliati reveló dicha novedad durante la primera edición de su programa de Youtube llamado Fútbol Satélite. El comentarista -que formó parte del Consorcio Fútbol Perú- manifestó que L1 Max estará en la programación de Movistar, por lo que los hinchas del fútbol no tendrán que suspender su plan con dicha teleoperadora.

"Vamos a informar a la gente que el campeonato se verá por Movistar. El acuerdo está cerrado en un 99.5%, para dejar un margencito, porque todavía no lo han anunciado oficialmente. Todo esto a partir de la primera fecha", expresó.

Los partidos de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026 se podrán vivir por Movistar. El canal en el que estará L1 Max será el 14 o 714 HD, señal que le pertenecía a GOLPERU, por donde pasaban los encuentros de Universitario y Sport Boys durante la temporada pasada.

“Se va a ver el campeonato también en Movistar. Va a ser un canal más de la parrilla, en el 14, en el lugar donde estaba GOLPERU. Hay un acuerdo prácticamente sellado de todas las partes. Han estado trabajando todo el fin de semana. Desde el partido del viernes, Alianza vs Huancayo, te repito, al 99.5 %. Dijeron al 100%, pero todavía no está confirmado, así que 99.5%. Esto es para todos los que tienen Movistar, que es una pregunta frecuente en redes: no se quiten Movistar porque se va a poder ver todo el campeonato", complementó.

Rebagliati, además, dejó abierta la posibilidad de que algunos partidos de la Liga 1 2026 pasen por señal abierta. Esto vinculado al reciente éxito de TV Perú (canal 7) con la transmisión de la Noche Crema de la ‘U’ el sábado pasado, la cual permitió que llegue a todos los rincones del país por primera vez en la historia.

Hay algunos partidos que se está conversando para que se pueda transmitir en señal abierta”, afirmó el comentarista. “Porque le fue bien al 7 con la transmisión del partido de la ‘U’”, añadió su compañero Julio Peña, poniéndole fin al tema de conversación sobre los derechos de transmisión del torneo nacional.

Programación de la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 30 de enero

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (12:00 horas / IPD Huancayo / L1MAX)

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / Héroes de San Ramón / L1MAX)

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / Miguel Grau / L1MAX)

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / CD Juan Pablo II / L1MAX)

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / UNSA / L1MAX)

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1MAX)

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1MAX)

- Universitario vs ADT (18:00 horas / Monumental / L1MAX)

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)

