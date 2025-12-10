Perú Deportes

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

El ‘Pirata’ tiene negociaciones avanzadas con el equipo recién ascendido a la Liga 1, el cual le puso sobre la mesa un atractivo proyecto deportivo

La historia de Hernán Barcos con Alianza Lima llegó a su fin semanas atrás con la notificación de Franco Navarro al delantero que no iba a continuar en la institución en el 2026. Después, el argentino jugó, marcó, pero no pudo despedirse de la mejor manera, ya que los ‘blanquiazules’ fueron eliminados por Sporting Cristal de los playoffs de la Liga 1.

Posterior a la mala noche en Matute, el ‘Pirata’ comenzó a ver opciones de nuevos clubes. Ahí apareció Sport Boys, con el que ya había tenido oportunidad de charlar. Pero solo quedó en eso. De manera inesperada, surgió otra alternativa: FC Cajamarca equipo que recién ascendió a la máxima categoría del balompié peruano.

A diferencia de Boys, las negociaciones con el cuadro cajamarquino escalaron rápidamente al punto de que están a poco de cerrar un acuerdo, el cual no solo incluye un sueldo mejor que al que le ofrecieron en el Callao, sino también al mismo nivel de los grandes clubes peruanos, como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y el mismo Alianza.

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de la salida del 'Pirata' de Alianza Lima, con dos equipos interesados en tenerlo en 2026. (Video: Hablemos de MAX)

A sus 41 años, Barcos seguirá jugando, no obstante, sabe que no le queda mucho en el fútbol. Por ese motivo, FC Cajamarca pensó en todo para tener el ‘sí’ del experimentado delantero. Y es que el conjunto de provincia le ha propuesto que ocupe un nuevo cargo, a la par de que se desempeña como futbolista. El ‘Pirata’ tomará decisiones como un gerente deportivo, con el objetivo de comenzar a ganar experiencia en este puesto.

"Lo de Hernán Barcos a FC Cajamarca no solo apuntaría a que sea el ‘9’ del equipo recién ascendido a la Liga1 en 2026. La idea es que el ‘Pirata’ también asuma un rol en la planificación deportiva y, de alguna manera, inicie su camino como gerente deportivo“, informó Carlos Benavente, periodista de Radio Ovación, mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter).

Hernán Barcos se encuentra cerca de vestir su segunda camiseta en el torneo peruano después de sus cinco temporadas y un bicampeonato nacional en Alianza Lima. FC Cajamarca -inesperadamente- protagonizará la primera bomba del mercado.

El meteórico ascenso de FC Cajamarca

FC Cajamarca fue fundado el 5 de enero de 2023. Ese mismo año, el club participó por primera vez en la Etapa Nacional de la Copa Perú al clasificar como subcampeón departamental, tras la descalificación del ADA de Cajabamba. Su desempeño en la etapa regular no satisfizo las expectativas, ya que solo sumó dos puntos y terminó eliminado en el puesto 46 de la tabla general.

En 2024, los ‘incas de Cajamarca’ consiguieron el título departamental y volvieron a la Etapa Nacional, donde tuvieron una destacada campaña. Siguieron avanzando fases hasta alcanzar los octavos de final, donde ya aseguró su participación en la Liga 3. Después, se metieron a semifinales, lo que les permitió ascender a Liga 2. Desafortunadamente, quedaron subcampeones del ‘fútbol macho’ en esa temporada al perder ante Bentín Tacna Heroica.

En 2025, FC Cajamarca se cobró su revancha. Debutó en la Liga 2 y lideró su grupo con ocho victorias y 25 puntos. Avanzó a los play-offs, donde superó a la Universidad César Vallejo y luego venció en la final a Deportivo Moquegua, logrando el título de la segunda división y el ascenso a la Liga 1 en menos de tres años desde su fundación.

Temas Relacionados

Hernán BarcosLiga 1peru-deportesAlianza LimaFC Cajamarca

