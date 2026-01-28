Perú Deportes

Hernán Barcos reveló a los dos jugadores que le gustaría fichar en FC Cajamarca: referentes de Alianza Lima y Sporting Cristal

El ‘Pirata’ confesó que armó el plantel del recién ascendido junto a Carlos Silvestri. Tuvo un papel importante en la incorporación de los refuerzos para sorprender en la temporada 2026

El fichaje de Hernán Barcos a FC Cajamarca sorprendió a todos tras su polémica salida de Alianza Lima después de cinco año. El ‘Pirata’ decidió defender su nueva camiseta por todo el 2026, pero su anuncio fue más importante de lo que se esperaba ya que reveló que estuvo a cargo del armado del plantel ‘cajacho’.

El delantero de 41 años formó parte del proyecto y asumió un papel crucial como gerente deportivo. Por ello, el arribo de varios exjugadores ‘blanquiazules’ llamó la atención: Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, entre otros se sumaron al recién ascendido.

Y sobre su visión deportiva, Hernán no tuvo ningún problema en confesar a qué futbolistas le gustaría tener como flamantes refuerzos en su club. Reveló su gusto y admiración por dos referentes de Alianza Lima y Sporting Cristal generando muchas reacciones.

“Yo me traería a ‘Billy’ Viscarra, por su seguridad, por todo lo que representa, y a Yoshimar Yotún. Yoshimar es un jugador que te maneja todo el mediocampo, te maneja todo el equipo, sabe cuándo atacar, cuándo defender. Siempre bien posicionado, recibe la pelota siempre entre líneas a las espaldas de los volantes. Cuando se tira para atrás, te limpia el juego. Es un jugador excepcional que, cuando él está bien, el equipo funciona de otra manera”, declaró el ‘9′ en conversación con L1 Max.

Hernán Barcos abroquelado de un número importante de futbolistas del FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

“Espero que Alianza Lima logre salir del mal momento”

La situación judicial que enfrenta Alianza Lima ha repercutido en el entorno del club y en figuras vinculadas a su historia reciente. Hernán Barcos se refirió al difícil momento que atraviesa su exequipo tras las denuncias de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Durante una entrevista extensa, Barcos evitó profundizar en las razones de su salida de Matute, aludiendo a la compleja coyuntura que vive el club. El exjugador reconoció que no es oportuno abordar detalles personales cuando la atención pública está puesta en las graves acusaciones que afectan a la entidad.

El ‘Pirata’ optó por mantener la reserva sobre su salida, resaltando el impacto que los procesos judiciales han tenido en el ánimo de la institución y su afición.

“Alianza también atraviesa una situación complicada y considero mejor no referirme al pasado. Prefiero enfocarme en el presente y en lo que viene, principalmente por respeto a la hinchada de Alianza. Hoy el club atraviesa otra situación y espero que le vaya bien, que logre salir de este momento. Como mencioné, por respeto a la hinchada y al club, prefiero dejar el tema ahí”, comentó el ‘9′.

El 'Pirata' habló de los problemas extradeportivos y le mandó un mensaje al hincha 'blanquiazul'. (L1 Max)

Además, le hizo un pedido especial a la hinchada ‘íntima’ en medio de la crisis que se vive en Matute: “Que sigan confiando en su club. Son hinchas de Alianza Lima y eso no va a cambiar.Les pido que continúen apoyando y respaldando al club, que es lo que más necesita en este momento”.

El debut de FC Cajamarca con Hernán Barcos en la Liga 1 2026

El delantero Hernán Barcos tendrá su estreno oficial con el conjunto cajamarquino en el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1. El debut está programado para el sábado 31 a las 15:15 horas, en el encuentro frente a Juan Pablo II.

La participación del ‘Pirata’ genera expectativa en la afición, que aguarda el aporte del experimentado atacante en este nuevo ciclo profesional. El partido corresponde a la jornada inaugural del campeonato y marcará el primer desafío del equipo con su flamante refuerzo.

