Miguel Trauco estaría buscando nuevo equipo tras grave denuncia por abuso sexual: “Sabe que no volverá a Alianza Lima”

Miguel Trauco enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera luego de que una denuncia por abuso sexual saliera a la luz y lo involucrara junto a otros dos jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano y Sergio Peña. Pese a ello, el lateral ya viene buscando nuevo equipo. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max.

Peralta señaló que el mundialista de Rusia 2018 debería estar enfocado en su defensa legar y no en su futuro más cercano en el fútbol: “Me enteré algo en las últimas horas sobre Miguel Trauco. Él debería estar pensando en el aspecto legal más que pensar en volver a jugar fútbol”.

El periodista también indicó que el entorno de Trauco analiza alternativas para su continuidad profesional fuera del club ‘blanquiazul’. “Está viendo, con la gente que está cerca de él, a dónde va a ir a jugar. Él sabe que a Alianza no vuelve. Incluso en qué club podría acomodarse”, afirmó Peralta, dejando claro que el jugador busca equipo ante la inminente salida del club. Trauco, según la información compartida, es consciente de la situación: “Trauco ya asume que, así demuestre lo que demuestre, no va a volver a Alianza. Y Alianza no lo va a permitir”.

La respuesta institucional de Alianza Lima no se ha hecho esperar. Según la periodista Ana Lucía Rodríguez, la directiva pretende una desvinculación rápida de los futbolistas involucrados. “En Alianza Lima van a ver la manera de resolver los contratos. El más complicado es el de Sergio Peña, porque él todavía tiene contrato (2027). Tienen un plan B por si esto se complica”, explicó Rodríguez durante el mismo programa.

En el caso de Carlos Zambrano, el camino hacia la rescisión contractual también parece definido. Sin embargo, la situación de Sergio Peña presenta mayores desafíos legales y administrativos, ya que su vínculo contractual con el club se extiende hasta finales del año 2027. Hasta el momento, Peña ha negado públicamente su participación en el hecho denunciado, y se espera su descargo formal en los próximos días, lo que podría influir en la estrategia de Alianza Lima.

La institución busca resolver de manera eficiente la relación contractual con los jugadores involucrados para evitar mayores repercusiones tanto en el ámbito deportivo como institucional. La gravedad de las acusaciones ha generado una presión significativa sobre la directiva, que evalúa diferentes escenarios para proteger la imagen del club y garantizar la transparencia en el proceso.

La situación se mantiene en desarrollo, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles tanto sobre el destino de los futbolistas implicados como sobre el accionar de Alianza Lima frente a uno de los escándalos más delicados en la historia reciente del club. La denuncia ha removido el presente del plantel principal, obligando a la dirigencia a tomar medidas inmediatas para salvaguardar los intereses institucionales.

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña enfrentan un escenario incierto, mientras que el club trabaja para cerrar este capítulo y enfocar sus esfuerzos en la reestructuración interna y en la búsqueda de nuevas incorporaciones que permitan afrontar la temporada sin sobresaltos.

Lo que viene para Alianza Lima en lo deportivo

Pensando solo en fútbol, Alianza Lima ya prepara su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Su primera rival es Sport Huancayo, al que visitará en su estadio el viernes 30 de enero desde las 12:00 horas locales. Los ‘blanquiazules’ esperan arrancar con pie derecho el certamen, ya que este año, más allá de cualquier problema interno, está obligado a levantar el título nacional al final de temporada.