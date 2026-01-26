Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

Alan Cantero mostrando la camiseta intercambiada con Leo Messi. - Crédito: @cantero_alan

Alan Cantero vive en una nube. Ha pasado dos días desde que intercambió camiseta con Leo Messi, tras la goleada 3-0 de Alianza Lima sobre Inter Miami, y aún no sale de su asombro. Continúa impactado por el emocionante momento que vivió al lado de su ídolo dentro de Matute.

Tras haber replicado varias historias de Instagram, donde se le observó ya sea abrazando al ‘10′ de Argentina o exhibiendo su indumentaria como cual trofeo ganador, la ‘Máquina’ aprovechó el inicio de la semana para compartir sus emociones a flor, de piel mediante la misma plataforma, las que le permitieron dar la vuelta al mundo.

Alan Cantero en una acción individual mientras es marcado por Leo Messi. - Crédito: EFE

“Siempre soñé con este momento, pero nunca pensé que se daría así de esta manera, compartir en la misma cancha con mi máximo ídolo, fuiste y serás siempre mi inspiración gracias por tu futbol y por tu gran gesto TE AMO CON EL ALMA. Gracias Alianza Lima por este día inolvidable", redactó.

Inmediatamente, la publicación generó una ola de comentarios emotivos y estremecedores, siendo los más importantes aquellos provenientes de su núcleo familiar. Por ejemplo, su hermana indicó que “estoy muy orgullosa y feliz por vos hermanito, te lo súper mereces! Cumpliste tu sueño y el de toda la familia te amamos“.

Del mismo modo, su prometida, quien siempre se ha mostrado al lado de Alan Cantero, celebró que el argentino haya cumplido el anhelo máximo de su vida. Ahora, esa camiseta de Lionel Messi descansará en un lugar privilegiado de su hogar en Lima.

Ese encuentro especial había sido planificado por el volante aliancista y dio un adelanto al respecto en una entrevista con Infobae Perú: "Será una locura, la verdad. Es un partido que si uno se pone a pensar, nunca me imaginé enfrentarme a Messi, a Suárez, a de Paul, a toda esa clase de jugadores que para mí son referentes. Messi es mi ídolo, lo tengo tatuado. Va a ser cumplir un sueño; ojalá se dé algo“.

El abrazo entre Cantero y Messi. - Crédito: Alianza Lima