Carlos Vílchez reaparece en clínica tras someterse a operación a las rodillas

El comediante peruano Carlos Vílchez regresó a la escena pública con una imagen que generó inquietud entre sus seguidores: el conductor de televisión fue sometido a una operación de rodillas tras presentar una lesión severa en los meniscos. Su publicación desde una clínica, donde se lo vio en bata médica y acompañado por personal de salud, provocó una rápida reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes manifestaron preocupación por su estado.
La intervención quirúrgica, que fue comunicada por el propio Vílchez a través de su cuenta oficial de Instagram, resultó exitosa. El artista aprovechó este espacio digital para enviar palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante el proceso.
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“Muchas gracias a todos ustedes chicos de todo corazón… la atención de primera, sobre todo a mi doctor Alfredo Aybar… siempre lo dije… para mí eres el mejor… la operación un éxito… ahora toca descansar y después rehabilitación,” compartió el conductor, quien también extendió su gratitud a su entorno más cercano.
En la publicación, Vílchez mencionó de manera especial a su pareja, Melva Bravo, y a su hijo, Jean Carlo Vílchez. “Gracias amor Melva Bravo que en todo momento estuviste conmigo… a mi hijo Jean Carlo Vílchez que te puedo decir mi rey, creo que te eduqué bien te amo y a mis sobrinos que siguen… tienen a su Tío Vílchez para ratooo!!”, expresó el actor. El mensaje, acompañado de una imagen donde se lo ve sonriente y en recuperación, fue ampliamente replicado y comentado, sumando muestras de cariño y pronta recuperación por parte del público.
Carlos Vílchez se alista para presentarse en circo
A pesar de la reciente operación, Carlos Vílchez ya piensa en su retorno a los escenarios. En sus redes sociales, el conductor confirmó que su objetivo es recuperarse plenamente para encabezar la nueva temporada del Circo de las Estrellas.
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“Ya me encuentro en casa descansando y recuperándome para dar lo mejor de mí en esta nueva temporada con el circo y el show ‘La Carlota, la Reina del pop’, que está diseñado para entretener a grandes y chicos; tal como lo estamos haciendo en estos últimos años”, señaló el artista.
El espectáculo, previsto para iniciar el 15 de julio en el Parque de las Leyendas (puerta 8, Av. José de la Riva Agüero S/N, San Miguel), contará con la participación de un elenco internacional y un nutrido grupo de bailarines. Las funciones se extenderán hasta el 30 de agosto y las entradas están disponibles en Teleticket.
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Vílchez enfatizó que su determinación para regresar al escenario fue un factor clave para someterse a la operación y acelerar su rehabilitación. “Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño del público y sus buenos deseos, y solo les diré: ‘El circo va sí o sí; por eso me he operado y estar al ciento por ciento. Soy un loco que canta y baila; así que estaré en cada función recargado de energía”, declaró el conductor.
El artista, conocido por su personaje ‘La Carlota’, ha protagonizado en años anteriores los shows ‘El Genio de la lámpara’ (2024) y ‘La Máscara de la Carlota’ (2025), propuestas que han reunido a un amplio público familiar. Vílchez reafirmó su compromiso con el entretenimiento y la cercanía con su audiencia, asegurando que la recuperación médica es solo un paso más para reencontrarse con quienes siguen su trayectoria.
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