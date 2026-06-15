Bebé fallecido en guardería de Los Olivos tenía golpes: “Hay hematomas en la frente y el pómulo”

La investigación por la muerte de un niño de apenas un año y dos meses en una guardería del distrito de Los Olivos continúa generando conmoción entre vecinos, familiares y padres de familia. Mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro del centro de estimulación temprana Babyland, los familiares del menor exigen respuestas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

A pocos días del trágico hecho, el abogado de la familia aseguró que existen elementos que deben ser analizados con detalle por las autoridades. Entre ellos, cuestionó la actuación del personal de la guardería ante la emergencia médica y advirtió sobre la presencia de lesiones visibles en el cuerpo del menor. Las declaraciones se dieron durante una manifestación realizada en los exteriores del establecimiento, donde familiares y vecinos pidieron justicia y una investigación exhaustiva.

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Cuestionan protocolo de emergencia aplicado por la guardería

Composición: Infobae Perú

Según explicó el abogado de la familia, el menor ingresó a la guardería alrededor de las 9:20 de la mañana del viernes y permaneció bajo el cuidado del personal durante varias horas. De acuerdo con la versión expuesta por la defensa de los padres, fue recién cerca de la 1:45 de la tarde cuando la madre recibió una alerta sobre el estado de salud de su hijo.

El letrado sostuvo que la llamada realizada por la guardería informó que el niño se encontraba mal y no reaccionaba. Sin embargo, señaló que el personal no habría optado por trasladarlo inmediatamente a un establecimiento de salud cercano, situación que hoy forma parte de las interrogantes que buscan resolver las autoridades.

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“Lejos de llevarlo a un nosocomio más cercano, que está a tres cuadras de acá, han perdido tiempo crucial en llamar a la madre”, manifestó durante declaraciones a Exitosa.

De acuerdo con el relato expuesto por la familia, fueron los propios padres quienes acudieron al establecimiento tras recibir la alerta y posteriormente trasladaron al menor al Hospital de Los Olivos. Allí, según indicó el abogado, los médicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Las declaraciones se suman a la denuncia presentada por los padres, quienes desde un inicio solicitaron que las investigaciones determinen si existieron omisiones en la atención brindada al niño dentro del centro de cuidado infantil. La Fiscalía y la Policía deberán establecer la secuencia exacta de los hechos, así como verificar si se activaron los protocolos correspondientes ante una eventual emergencia médica.

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Mientras tanto, la versión ofrecida por las cuidadoras señala que el menor habría sufrido una fuerte crisis de tos que derivó en una caída y un golpe en la cabeza. Por otro lado, la defensa de la directora del establecimiento sostuvo que aparentemente el niño habría presentado un ataque de asma. Ambas hipótesis permanecen bajo evaluación de las autoridades.

Necropsia revela edema pulmonar y abogado denuncia hematomas en el rostro

Una guardería infantil vacía muestra una cuna en primer plano y juguetes dispersos en el suelo, con cinta amarilla de 'Peligro' cruzando la entrada, sugiriendo una investigación o cierre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los aspectos que concentra la atención de la familia son los resultados preliminares de la necropsia. Según informó el abogado, el examen médico legal determinó la presencia de un edema pulmonar, hallazgo que forma parte de las investigaciones para establecer la causa exacta del fallecimiento.

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El representante legal señaló que el menor presentaba hematomas visibles en el lado derecho del rostro. En particular, mencionó una lesión en el pómulo y otra en la frente, hallazgos que, según afirmó, deberán ser contrastados con las versiones ofrecidas por las personas responsables de su cuidado durante la jornada.

“Más allá de lo que haya pasado dentro de las instalaciones, se puede observar notoriamente que hay un hematoma en el pómulo derecho y en la frente del lado derecho”, señaló.

Otro aspecto que genera controversia es la existencia de cámaras de seguridad. Durante la entrevista, el abogado afirmó que el establecimiento exhibe señalización vinculada a servicios de vigilancia privada, lo que, según indicó, genera interrogantes sobre la disponibilidad de registros audiovisuales.

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“Este centro de estimulación temprana tiene el letrero de Verisure, donde nosotros como padres vemos que la garantía nos da para poder matricular acá a nuestro menor”, manifestó.

Asimismo, señaló que en los alrededores existirían cámaras que podrían aportar información relevante para la investigación. Según explicó, estas grabaciones podrían permitir verificar el ingreso y salida de personas, así como establecer quiénes se encontraban dentro del local cuando ocurrió la emergencia.

Las diligencias continúan mientras las autoridades analizan declaraciones, exámenes médico-legales y posibles registros audiovisuales. En paralelo, la Policía detuvo a la directora Wendy Berrocal Almeida, de 46 años, y a las trabajadoras Ariana Caxia Vega, de 22, y Nayeli Nunton Farroñay, de 19, quienes fueron intervenidas inicialmente por 48 horas y trasladadas a dependencias policiales de Lima Norte para continuar con las investigaciones.

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