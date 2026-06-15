Falso: los votantes con foto de menor en su DNI ya eran mayores de edad el 7 de junio

Francisco de Piérola afirmó que menores de edad votaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, celebrada el 7 de junio en Perú. La verificación de PerúCheck desmiente la afirmación: los casos que citó el político corresponden a ciudadanos mayores de 18 años que no actualizaron la foto de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o que cumplieron la mayoría de edad exactamente el día de los comicios.

La confusión se origina en una disposición del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec): mediante la Resolución Jefatural N.º 000057-2026/JNAC/RENIEC, publicada en el Diario Oficial El Peruano, la entidad autorizó de manera excepcional el uso del DNI amarillo —el documento de identidad juvenil— durante la segunda vuelta presidencial. La medida buscó garantizar el derecho al voto de ciudadanos que, pese a haber alcanzado la mayoría de edad y figurar en el padrón electoral, no habían realizado el trámite para obtener el DNI azul de adulto. Eso explica que algunas personas se hayan presentado a votar con una fotografía de cuando eran menores, aunque su edad real al momento del sufragio fuera de 18 años o más.

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El padrón electoral utilizado en la segunda vuelta fue el mismo que rigió en la primera, celebrada el 12 de abril de 2026. Reniec había precisado, antes de la jornada del 7 de junio, que solo podían votar quienes alcanzaron la mayoría de edad hasta esa fecha. Los ciudadanos que cumplieron 18 años entre el 13 de abril y el 7 de junio no figuraban en el padrón y, por tanto, no tuvieron acceso a las urnas. El organismo cerró ese padrón el 14 de octubre de 2025.

El segundo grupo de casos señalados por De Piérola corresponde a jóvenes que cumplieron 18 años el mismo día de la elección. Estos electores sí estaban habilitados para votar, pues la ley reconoce el derecho al sufragio a partir del día en que se alcanza la mayoría de edad, y su nombre figuraba en el padrón oficial. La apariencia juvenil en su DNI no implicaba que fueran menores al momento de emitir su voto.

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PerúCheck revisó los registros y concluyó que no existe evidencia de que ningún menor de edad haya votado en la segunda vuelta. La plataforma de verificación señaló que la afirmación de De Piérola carece de sustento factual y que los casos presentados como prueba tienen una explicación administrativa documentada.

El contexto electoral en el que circuló la afirmación

La declaración del analista político se produjo en un clima marcado por múltiples denuncias de irregularidades tras la segunda vuelta. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reportó ese día 15 incidencias a nivel nacional —entre ellas, boletas marcadas irregularmente y al menos un intento de toma de un local de sufragio— y rechazó de forma expresa cualquier narrativa de fraude. “No hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad”, afirmó Burneo en rueda de prensa, según informó la agencia EFE.

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Funcionarios de la ONPE trabajan en el conteo manual de votos y el procesamiento de actas en una sala de cómputo, asegurando la transparencia del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensoría del Pueblo, por su parte, registró alrededor de 4.580 incidencias en su plataforma Click Electoral durante la jornada, aunque aclaró que solo unos 20 casos correspondían a cédulas con rayaduras, las cuales fueron reemplazadas oportunamente. La institución descartó “un uso sistemático de un posible intento de fraude”. En ese contexto, las declaraciones de De Piérola sobre el voto de menores se sumaron a una serie de afirmaciones sin respaldo que circularon en redes sociales durante y después de los comicios.

La normativa que generó la confusión sobre el DNI

Reniec fue enfática en que la autorización del DNI amarillo para votar no alteró en ningún caso los requisitos de edad. El documento solo fue válido para ciudadanos mayores de 18 años incluidos en el padrón; su uso no habilitó a ninguna persona que no cumpliera ese requisito. La prórroga de vigencia aprobada por la entidad tampoco se extendió a otros trámites administrativos o civiles: tuvo validez exclusiva para el acto de votación del 7 de junio.

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Una ciudadana peruana deposita su voto en una urna de la ONPE, mientras un niño y miembros de mesa observan el proceso electoral. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

PerúCheck también verificó, en paralelo, otras afirmaciones relacionadas con el proceso electoral, entre ellas la supuesta denuncia de fraude por parte de Elon Musk —que resultó ser una publicación sacada de contexto— y la afirmación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga sobre votos de la serie 900 contabilizados sin actas, que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también desmintió.