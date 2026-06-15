Perú

Estabilidad del próximo gobierno dependerá de su gabinete: “Va a tener que negociar con un Congreso fragmentado”, indica experto

El ex oficial mayor del Congreso, José Cevasco, indicó a Infobae Perú que “la transición va a ser compleja, no va a ser sencilla” y que es posible que los parlamentarios electos aprueben un nuevo reglamento para el Poder Legislativo

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Desde el 28 de julio de 2026, el Congreso pasará a ser bicameral, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. (Foto: Agencia Andina)
Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

A pocos días de conocer quién será el próximo presidente o presidenta del Perú, el escenario político del próximo gobierno, sobre todo en el ámbito legislativo, se enfrentará a un contexto complejo en el que los Ministerios podrían ser utilizados como parte de las negociaciones entre las fuerzas políticas para promover un clima de estabilidad política que permita gobernar.

Para el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco, el punto de presión estará en un Parlamento fragmentado que obligará al próximo gobierno, sea cual sea el ganador, a negociar votos, cargos y reglas internas con los parlamentarios desde el primer día. En la entrevista con Infobae Perú, advirtió que ningún candidato llega con mayoría absoluta y que esa carencia también alcanza a eventuales procesos de vacancia, que ahora requerirán el aval de ambas cámaras con una votación de dos tercios.

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“Lo ideal hubiera sido que el candidato ganador tenga mayoría absoluta en el Congreso. Ninguno de los dos candidatos, sea cual gane, tiene esa mayoría absoluta. (...) El candidato ganador tendría que establecer alianzas dentro del propio Congreso, sobre todo para aquellas leyes, en principio las leyes, que merezcan votaciones calificadas, como son reformas constitucionales, leyes orgánicas...“, afirmó el exfuncionario del Congreso a Infobae Perú.

Equilibrio entre Ejecutivo y Congreso dependerá de “ofertas ministeriales”

Cevasco indicó a este medio que uno de los problemas principales que deberá enfrentar el próximo gobierno de cara al Legislativo no está en el modelo bicameral, sino en la forma en que quedarán compuestas ambas cámaras. “No hay gobierno que ejerza un buen gobierno sin una mayoría”, dijo al medio, antes de remarcar que esa situación obligará al Ejecutivo a construir alianzas para aprobar leyes.

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El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar| ONPE
El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar|Composición: Creada por Gemini IA| Foto: REUTERS/Alessandro Cinque.

En esa lógica, identificó a las bancadas más pequeñas como Obras y Buen Gobierno posibles árbitros en el caso de votaciones ajustadas. “Son las dos bancadas que van a poder inclinar para un lado o para otro los resultados de una votación. También tienes que ver si cada bancada en el Senado y en la Cámara de Diputados van a trabajar coordinadamente (...) va a ser un proceso de construcción política sobre la base de lo que también el presidente de gobierno tenga que ofrecerles, políticamente hablando”.

El ex oficial mayor añadió en Infobae Perú que la estabilidad descansará en la capacidad de negociación del gobierno de turno. A su juicio, quien llegue al poder el 28 de julio tendrá que usar el margen político del Ejecutivo para sostener alianzas y evitar la confrontación entre poderes.

Sobre la naturaleza de esas negociaciones, Cevasco no las limitó al intercambio de apoyos legislativos, incluso en casos como sanciones contra parlamentarios, designaciones en cargos públicos, ministerios, viceministerios y direcciones generales, porque el objetivo central de cualquier gobierno será mantener estabilidad política y social.

“Otros procesos de negociación podrían recaer sobre temas disciplinarios para algunos congresistas. ”No castiguemos a este señor porque vamos a necesitar su voto". Entonces es conveniente hacer una sanción simplemente maquillada y no sacarlo del Congreso por un periodo. Es otro tipo de negociación”, indicó Cevasco.

Infografía con dos diagramas en forma de hemiciclo llenos de círculos de colores, representando la distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado de Perú.
La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Congreso bicameral pasaría hasta un año organizándose

Antes de siquiera entrar en la producción de leyes, Cevasco señaló a Infobae Perú que el nuevo Parlamento tendrá como uno de sus retos principales el resolver cómo se ordenará internamente para implementar el sistema bicameralidad y asegurarse de que este funciona correctamente en beneficio de los ciudadanos.

El exfuncionario del Parlamento sostuvo que el primer debate será si las nuevas cámaras mantienen el reglamento aprobado por el actual Congreso unicameral o si redactan uno nuevo para recuperar márgenes de autonomía.

“Van a tener que definir los congresistas es si mantienen o no el reglamento que este Congreso unicameral les ha aprobado. Algunos consideran que, que este Congreso aprueba un reglamento para el siguiente Congreso y eso les reduce su total autonomía (...) La transición va a ser muy dura. La transición, eh, de acomodar este Congreso bicameral va a ser compleja, no va a ser sencilla”, argumentó Cevasco

Ese punto tiene un efecto práctico sobre la administración del dinero parlamentario. Cevasco precisó a Infobae Perú que el diseño vigente prevé que el presupuesto del Congreso sea manejado por un órgano administrativo común, lo que impide a cada cámara ejercer autonomía directa sobre sus recursos.

Congreso bicameral sin mayorías: partido de Jorge Nieto emerge como árbitro entre derecha e izquierda. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Congreso bicameral sin mayorías: partido de Jorge Nieto emerge como árbitro entre derecha e izquierda. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para los primeros 100 días, su pronóstico fue de coordinación forzada entre cámaras. Explicó a Infobae Perú que los diputados conservan la iniciativa legislativa, mientras el Senado no la tiene, de modo que impulsar proyectos sin acuerdo previo carecería de sentido si luego la cámara revisora opta por rechazarlos.

Silencio legislativo abre un área gris para aprobar leyes

La novedad institucional que más reparos le generó a Cevasco fue el nuevo “silencio legislativo positivo”. El exfuncionario afirmó a Infobae Perú que, si el Senado no se pronuncia dentro del plazo fijado, el proyecto remitido por Diputados queda aprobado sin necesidad de una decisión expresa.

A su juicio, ese diseño crea un incentivo problemático. “Es verdad”, respondió al medio cuando se le preguntó si la figura podría usarse para aprobar leyes sin asumir responsabilidad política directa.

Cevasco insistió en que el ciudadano tendrá noticia del proyecto cuando pase la primera cámara, pero luego deberá seguir el trámite para saber qué hace el Senado. Desde su perspectiva, esa opacidad vuelve más delicado el mecanismo, porque el silencio puede sustituir una votación abierta.

Excandidatos presidenciales en el Senado como Alfonso López Chau serán valiosos para coordinar el trabajo de su bancada de Senadores y Diputados dentro del Congreso. REUTERS/Manuel Orbegozo
Excandidatos presidenciales en el Senado como Alfonso López Chau serán valiosos para coordinar el trabajo de su bancada de Senadores y Diputados dentro del Congreso. REUTERS/Manuel Orbegozo

Excandidatos presidenciales en el Senado

José Cevasco también indicó a Infobae Perú valoró como una ventaja que los excandidatos a la presidencia puedan ingresar al Senado, pues sus bancadas ganan “capacidad de conducción interna”, pues podrán ejercer liderazgo directo sobre sus bancadas en el Senado y también coordinar mejor con sus representantes en Diputados.

“El señor López Chau va a manejar, va a coordinar mejor, porque él es el líder del partido. Eso es muy favorable. Por esa razón es que los candidatos presidenciales pueden formar parte del Congreso, justamente para ejercer liderazgo. Liderazgo que muchas veces se rompe cuando el candidato, el líder principal, no forma parte del Parlamento”, afirmó a este medio.

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