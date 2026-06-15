Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario.

El exfutbolista expresó su rechazo ante el aparente incumplimiento del servicio comunitario por parte de la conductora tras la sentencia en su contra | América Hoy

La presencia de Jefferson Farfán en la Corte Superior de Justicia volvió a enfocar la atención pública en el conflicto que mantiene con Magaly Medina. El exfutbolista llegó al recinto judicial para exponer lo que definió como irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario asignado a la conductora, una sanción impuesta tras el litigio que ambos protagonizaron meses atrás.

Antes de ingresar, la expectativa creció entre los medios locales debido al historial de enfrentamientos entre el exseleccionado nacional y la figura televisiva. Según explicó la presentadora Janet Barboza en su programa, la controversia gira en torno a la forma en que se documentaron las actividades comunitarias de Medina. De acuerdo con Barboza, existen dudas sobre la transparencia del proceso y la veracidad de los registros presentados ante la autoridad.

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Al salir del tribunal, Farfán fue interceptado por varios reporteros que buscaban detalles sobre el motivo de su visita. Frente a las cámaras, confirmó que su presencia respondía a la necesidad de formalizar su denuncia: “Simplemente a informar unas irregularidades que ha pasado con la señora Magaly Medina”, expresó el exfutbolista al ser consultado por la prensa.

Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar presuntas irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario.

Los periodistas insistieron en saber si su objetivo era solicitar que la pena de servicio comunitario se transformara en una condena de prisión efectiva para la conductora. Farfán evitó afirmarlo directamente y prefirió dejar la incógnita: “Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ella sabe, ¿no? Porque ya ha sido lo que ha firmado esto”. Con esa respuesta, dejó entrever que la situación podría escalar dependiendo de la respuesta de las autoridades y de la propia Medina.

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El exjugador también anticipó que esperaba una reacción pública de la conductora en su espacio televisivo. “Esperen su programa, que comente si ha estado cumpliendo”, sugirió frente a los micrófonos.

Además, no ocultó su malestar por lo ocurrido en el proceso, aunque recurrió al sarcasmo para referirse al impacto mediático del caso: “Es un tema muy serio, muy delicado. La espero ahora le voy a dar rating”, afirmó, en un tono que combinó molestia con ironía.

Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario.

Jefferson Farfán lanzó calificativos irónicos a Magaly Medina

El conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina también quedó patente en el espacio digital del exfutbolista. Durante una reciente edición del podcast ‘Enfocados’, el exdelantero de la selección dedicó varias frases cargadas de ironía a la presentadora, en clara alusión al proceso judicial y a la controversia sobre el servicio comunitario.

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En el programa, Farfán anunció que enviaría “un saludo cortito” a la conductora. Ante los micrófonos, la llamó: “La mujer más correcta del Perú, para la señora Magaly Jesús”. El tono sarcástico se mantuvo a lo largo de sus intervenciones, cuando añadió: “Magaly Jesús, para la mujer que es un ser de luz, hermano”.

La interacción en el podcast no se limitó a esas frases. Farfán insistió en su mensaje irónico y, dirigiéndose nuevamente a la conductora, dijo: “Una mujer muy correcta. Un fuerte abrazo desde acá, un fuerte, un fuerte aplauso para ella. Vamos a responderle con respeto. Con lo que ella se merece. Es una dama, como tiene que ser”.

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Jefferson Farfán volvió a referirse a Magaly Medina y le envió un saludo con tono irónico: “A la mujer más correcta… un ser de luz”. El cruce se da después de que el exfutbolista recordara el pago de la reparación civil y las jornadas de servicio comunitario fijadas en la sentencia ratificada en agosto de 2025. YouTube: Enfocados.

El uso de calificativos irónicos y comentarios públicos por parte de Farfán refuerza la tensión en torno a la disputa judicial. Por el momento, la respuesta de Magaly Medina se espera en su programa, donde la conductora suele abordar este tipo de controversias en primera persona.

La controversia sobre el servicio comunitario y las declaraciones cruzadas reavivan una rivalidad mediática que se mantiene vigente desde el inicio del proceso judicial. La decisión de la Corte Superior de Justicia sobre la denuncia presentada por el exfutbolista podría marcar un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre ambos personajes públicos.