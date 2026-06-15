Perú

Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario

El exfutbolista expresó su rechazo ante el aparente incumplimiento del servicio comunitario por parte de la conductora tras la sentencia en su contra

Guardar
Google icon
El exfutbolista expresó su rechazo ante el aparente incumplimiento del servicio comunitario por parte de la conductora tras la sentencia en su contra | América Hoy

La presencia de Jefferson Farfán en la Corte Superior de Justicia volvió a enfocar la atención pública en el conflicto que mantiene con Magaly Medina. El exfutbolista llegó al recinto judicial para exponer lo que definió como irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario asignado a la conductora, una sanción impuesta tras el litigio que ambos protagonizaron meses atrás.

Antes de ingresar, la expectativa creció entre los medios locales debido al historial de enfrentamientos entre el exseleccionado nacional y la figura televisiva. Según explicó la presentadora Janet Barboza en su programa, la controversia gira en torno a la forma en que se documentaron las actividades comunitarias de Medina. De acuerdo con Barboza, existen dudas sobre la transparencia del proceso y la veracidad de los registros presentados ante la autoridad.

PUBLICIDAD

Al salir del tribunal, Farfán fue interceptado por varios reporteros que buscaban detalles sobre el motivo de su visita. Frente a las cámaras, confirmó que su presencia respondía a la necesidad de formalizar su denuncia: “Simplemente a informar unas irregularidades que ha pasado con la señora Magaly Medina”, expresó el exfutbolista al ser consultado por la prensa.

Primer plano de Jefferson Farfán, hombre de piel oscura, gorra beige y polo blanco, hablando al aire libre. Hay otras personas y un edificio detrás. Un banner rojo con texto cubre parte inferior
Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar presuntas irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario.

Los periodistas insistieron en saber si su objetivo era solicitar que la pena de servicio comunitario se transformara en una condena de prisión efectiva para la conductora. Farfán evitó afirmarlo directamente y prefirió dejar la incógnita: “Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ella sabe, ¿no? Porque ya ha sido lo que ha firmado esto”. Con esa respuesta, dejó entrever que la situación podría escalar dependiendo de la respuesta de las autoridades y de la propia Medina.

PUBLICIDAD

El exjugador también anticipó que esperaba una reacción pública de la conductora en su espacio televisivo. “Esperen su programa, que comente si ha estado cumpliendo”, sugirió frente a los micrófonos.

Además, no ocultó su malestar por lo ocurrido en el proceso, aunque recurrió al sarcasmo para referirse al impacto mediático del caso: “Es un tema muy serio, muy delicado. La espero ahora le voy a dar rating”, afirmó, en un tono que combinó molestia con ironía.

Un hombre con gorra y chaqueta se sienta en el asiento trasero de un coche, mirando hacia adelante. Un hombre mayor se ve a su lado. Se ve a un guardia fuera del auto
Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario.

Jefferson Farfán lanzó calificativos irónicos a Magaly Medina

El conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina también quedó patente en el espacio digital del exfutbolista. Durante una reciente edición del podcast ‘Enfocados’, el exdelantero de la selección dedicó varias frases cargadas de ironía a la presentadora, en clara alusión al proceso judicial y a la controversia sobre el servicio comunitario.

En el programa, Farfán anunció que enviaría “un saludo cortito” a la conductora. Ante los micrófonos, la llamó: “La mujer más correcta del Perú, para la señora Magaly Jesús”. El tono sarcástico se mantuvo a lo largo de sus intervenciones, cuando añadió: “Magaly Jesús, para la mujer que es un ser de luz, hermano”.

La interacción en el podcast no se limitó a esas frases. Farfán insistió en su mensaje irónico y, dirigiéndose nuevamente a la conductora, dijo: “Una mujer muy correcta. Un fuerte abrazo desde acá, un fuerte, un fuerte aplauso para ella. Vamos a responderle con respeto. Con lo que ella se merece. Es una dama, como tiene que ser”.

Jefferson Farfán volvió a referirse a Magaly Medina y le envió un saludo con tono irónico: “A la mujer más correcta… un ser de luz”. El cruce se da después de que el exfutbolista recordara el pago de la reparación civil y las jornadas de servicio comunitario fijadas en la sentencia ratificada en agosto de 2025. YouTube: Enfocados.

El uso de calificativos irónicos y comentarios públicos por parte de Farfán refuerza la tensión en torno a la disputa judicial. Por el momento, la respuesta de Magaly Medina se espera en su programa, donde la conductora suele abordar este tipo de controversias en primera persona.

La controversia sobre el servicio comunitario y las declaraciones cruzadas reavivan una rivalidad mediática que se mantiene vigente desde el inicio del proceso judicial. La decisión de la Corte Superior de Justicia sobre la denuncia presentada por el exfutbolista podría marcar un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre ambos personajes públicos.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánMagaly MedinaCorte de Justiciaperu-entretenimiento

Más Noticias

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Los ‘diablos rojos’ buscan imponer su favoritismo en el debut, mientras que el conjunto africano intentará dar la sorpresa en un duelo de alta exigencia internacional. Sigue todas las incidencias del choque

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Destruyen patrimonio milenario: geoglifo Triple Espiral fue borrado de forma intencional en Quebrada Santo Domingo y el daño es irreparable

Autoridades retiraron casetas, cercos improvisados y verificaron posibles actividades agrícolas ilegales dentro de un espacio arqueológico protegido de La Libertad

Destruyen patrimonio milenario: geoglifo Triple Espiral fue borrado de forma intencional en Quebrada Santo Domingo y el daño es irreparable

Cómo saber si tu DNI electrónico tiene certificados digitales activos

Las credenciales electrónicas incluidas en el documento nacional de identidad permiten validar firmas y realizar gestiones estatales, pero requieren controles periódicos y un trámite presencial para seguir siendo válidas

Cómo saber si tu DNI electrónico tiene certificados digitales activos

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Al 98,593% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori acumula 9.075.116 votos (50,051%) frente a los 9.056.638 de Roberto Sánchez (49,949%). La diferencia es de 18.478 votos. No quedan actas pendientes: solo 1.305 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del JNE sigue prevista para mediados de julio

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

“Parecía que yo no sabía jugar vóley”: Brenda Lobatón cuestionó su falta de oportunidades en San Martín con Guilherme Schmitz

La voleibolista nacional cuestionó su escasa continuidad en el equipo ‘santo’ y relató cómo vivió los meses más complicados de la temporada

“Parecía que yo no sabía jugar vóley”: Brenda Lobatón cuestionó su falta de oportunidades en San Martín con Guilherme Schmitz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Ricardo Belmont buscará ser alcalde de Lima a pesar de tener un cáncer irreversible

Virtual diputada de Juntos por el Perú propone que peruanos en el extranjero no voten tras triunfo de Keiko Fujimori fuera del país

Estabilidad del próximo gobierno dependerá de su gabinete: “Va a tener que negociar con un Congreso fragmentado”, indica experto

Poder Judicial deberá decidir este viernes si mantiene la sentencia contra Wanda del Valle, expareja del ‘Maldito Cris’

ENTRETENIMIENTO

Paul Michael se quiebra tras su separación de Pamela López: “Me quedo con las cosas bonitas”

Paul Michael se quiebra tras su separación de Pamela López: “Me quedo con las cosas bonitas”

Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

Carlos Vílchez reaparece en clínica tras someterse a operación a las rodillas

Andrés Calamaro vuelve a Lima con único concierto: lugar, fecha, entradas y más sobre el evento

Edson Dávila responde a declaraciones de Gisela Valcárcel sobre su amistad: “Respeto todo lo que dice”

DEPORTES

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Bélgica vs Egipto EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

“Parecía que yo no sabía jugar vóley”: Brenda Lobatón cuestionó su falta de oportunidades en San Martín con Guilherme Schmitz

Javier Rabanal recordó a Universitario en su presentación como nuevo DT de Cusco FC: “Sufrí mucho aquí”

Ignacio Buse debutará ante Marcos Giron en el ATP 500 de Queen’s: día, horario y canal de TV del partido

A qué hora juega Bélgica vs Egipto HOY en Perú: partido en Seattle por fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026