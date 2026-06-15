Ignacio Buse debutará ante Marcos Giron en el ATP 500 de Queen’s: día, horario y canal de TV del partido

Ignacio Buse llega listo para su estreno en el ATP 500 de Queen’s, aunque su debut sufrió una modificación de último momento. El tenista peruano tenía inicialmente como rival al español Rafael Jódar en la primera ronda del tradicional torneo londinense, pero su retiro por una lesión abdominal obligó a reconfigurar el cuadro y cambió por completo el panorama de su estreno en la gira sobre césped.
Con este ajuste, el rival de ‘Nacho’ será finalmente el estadounidense Marcos Giron, actual número 86 del ranking ATP, quien llega al encuentro con mayor recorrido en el circuito profesional y una amplia experiencia en este tipo de competencias. A continuación, te compartiremos todos los detalles de este duelo.
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Ignacio Buse vs Marcos Giron: día, hora y canal TV del partido
El duelo entre Ignacio Buse y Marcos Giron fue programado para el cuarto turno del martes 16 de junio en una de las canchas principales del Queen’s Club de Londres. La jornada iniciará en horas de la mañana en el Reino Unido, por lo que se estima que el encuentro del tenista nacional se dispute alrededor de las 5:30 a.m. (hora peruana), aunque este horario podría variar en función de la duración de los partidos previos.
La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con los derechos del circuito ATP en la región, además de Tennis TV, servicio oficial del circuito que ofrece cobertura en vivo de todos los encuentros.
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Ignacio Buse y una temporada de consolidación
Para Ignacio Buse, el duelo representa un nuevo capítulo en un año que ya ha marcado un punto de inflexión en su carrera profesional. El peruano, de 22 años, viene de consagrarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, resultado que impulsó de manera significativa su ascenso en el ranking mundial y lo colocó entre los 35 mejores del circuito.
Su crecimiento en 2026 ha sido uno de los más comentados dentro del tenis sudamericano, pasando de ser una promesa a consolidarse como un jugador capaz de competir y ganar torneos de alto nivel. Este rendimiento le ha permitido llegar a Queen’s con mayor confianza, aunque ahora enfrenta el reto de adaptarse a una superficie completamente diferente.
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Más allá del cambio de rival, el gran objetivo de Buse en esta etapa de la temporada es sumar experiencia sobre césped y ajustar su juego a las características de esta superficie. A diferencia de la arcilla, el césped exige puntos más cortos, mayor agresividad desde el servicio y una rápida toma de decisiones.
Queen’s aparece como una parada clave en su preparación hacia Wimbledon 2026, donde el nivel de exigencia será aún mayor. El partido ante Giron servirá como una primera prueba real para medir su adaptación en este tipo de condiciones.
Un rival experimentado
El reemplazo de Jódar por Marcos Giron supone un desafío distinto para el peruano de 22 años, que afrontará su primer partido en la gira de césped de la temporada con un oponente que conoce bien las exigencias del circuito. Giron, de 32 años, ha construido su carrera en base a la constancia y a su capacidad de competir ante jugadores mejor posicionados en el ranking.
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El estadounidense ha tenido una temporada sólida dentro de su contexto, alcanzando instancias importantes en torneos ATP 250 y sumando rodaje en césped durante las últimas semanas. Su reciente actuación en Stuttgart, donde llevó al límite a Ben Shelton, uno de los jugadores más destacados en esta superficie, es una muestra del nivel con el que llega a Londres para medirse con Buse.
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