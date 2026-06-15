“Parecía que yo no sabía jugar vóley”: Brenda Lobatón cuestionó su falta de oportunidades en San Martín con Guilherme Schmitz

Brenda Lobatón habló de su incomodidad con Guilherme Schmitz en San Martín. YouTube Dosis de Voleibol

Brenda Lobatón, habitual titular en la Universidad San Martín, pasó a tener un rol secundario durante la última temporada. No obstante, la voleibolista aseguró que esta situación no estuvo relacionada con su nivel de juego, sino que respondió a una falta de equidad y consideración por parte del técnico brasileño Guilherme Schmitz, quien ya no continúa al frente del equipo.

La jugadora brindó sus declaraciones para el medio ’Dosis de Voleibol’, donde relató cómo vivió los meses más complicados del año y cuestionó la dinámica interna del equipo. Según explicó, una de las principales dificultades fue no lograr consolidarse en la consideración del entrenador, al punto de sentir una pérdida de confianza en sus propias capacidades.

PUBLICIDAD

“Lo más complicado de la temporada fue no entrenar como yo quería. Fueron casi tres meses y medio que parecía que yo no sabía jugar vóley. O sea, no sacaba, no defendía, no atacaba (para él)... una cosa de locos”, expresó.

En esa línea, Lobatón contó que decidió buscar alternativas para mantenerse en ritmo competitivo por cuenta propia, con el respaldo de su entorno más cercano, con el objetivo de no perder continuidad pese a la falta de minutos en el equipo. “Comencé a hablar con unas compañeras y con mi familia, me aconsejaron que lo haga por mí y que entrene por mi cuenta, así no me tomen en cuenta. Entonces, fue por mí misma que llegué a la final jugando bien”, añadió.

PUBLICIDAD

Brenda Lobatón cuestionó su falta de oportunidades en San Martín con Guilherme Schmitz. Crédito: Prensa USMP

Cuestionamientos al trato interno dentro del plantel

Brenda Lobatón también dejó entrever que no todas las jugadoras habrían recibido las mismas oportunidades dentro del equipo, lo que influyó en su incomodidad durante la temporada. Según explicó, no sintió una conexión adecuada entre el comando técnico y parte del grupo, lo que generó una sensación de desigualdad en la competencia interna.

“Fue complicado porque creo que no había esa conexión entre entrenador y las jugadoras, no tenía esa confianza que podían darnos a todas. Era como que ya había un equipo y el resto como que no importaba. Por ese lado no me sentí cómoda. Se lo dije y ahora ya lo dije”, comentó.

PUBLICIDAD

Pese a ello, Lobatón destacó que decidió enfocarse en su preparación personal con el objetivo de mantenerse en condiciones competitivas y abrirse puertas en otros equipos. “Yo entrené por mí misma, por querer hacer las cosas bien. Si otro equipo me ve, obviamente tenía que estar bien al 100% para que me puedan jalar. Y bueno, aquí estamos, mi último año en San Martín”, señaló.

Guilherme Schmitz fue entrenador de San Martín en la temporada 2025/26. Crédito: FPV

Expectativas por su última temporada en San Martín

Tras lo vivido en la campaña 2025/26, Lobatón destacó la necesidad de que todas las integrantes de un plantel reciban condiciones de trabajo equitativas de cara a la próxima temporada, en función de la exigencia competitiva de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

PUBLICIDAD

“La verdad, lo único que quiero es que todas entrenemos por igual. Porque quieras o no el equipo titular que entre, si una se lesiona, tiene que entrar la suplente. Entonces esa suplente tiene que estar bien también para poder hacerlo bien o mejor que la que estaba de titular”, añadió.

Sus declaraciones se dan poco después de la salida de Guilherme Schmitz de la dirección técnica de San Martín, tras una temporada en la que el equipo logró el subcampeonato de la Liga Peruana de Vóley.