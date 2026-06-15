Paul Michael se quiebra tras su separación de Pamela López: “Me quedo con las cosas bonitas”

El cantante estuvo en el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana TV, donde recibió en vivo el comunicado de su ahora expareja | Panamericana TV

La noticia de la separación entre Paul Michael y Pamela López sorprendió el lunes 15 de junio, cuando la empresaria anunció el final de la relación en sus redes sociales. Lo que generó mayor impacto fue la reacción del cantante, quien recibió la noticia en vivo en el programa ‘Detrás de Cámaras’, emitido por Panamericana Televisión.

En ese espacio, Paul Michael no ocultó su emoción y declaró: “Le deseo lo mejor del mundo, esta noticia para mí ha sido triste, yo ya lloré lo que tuve que llorar en mi casa. De mi lado me quedo con las cosas bonitas, no tengo intención de lastimar su imagen, mis respeto para ella, para sus hijos, para su familia”.

El cantante, visiblemente afectado, resaltó las cualidades de Pamela López y su desempeño en ‘La Granja VIP’. “Te deseo lo mejor del mundo. Que Dios te bendiga siempre, ya sabes eres una guerrera, eres talentosa, créetela también”, añadió.

Paul Michael, visiblemente afectado, habla sobre su separación de Pamela López en una entrevista televisiva, afirmando que se queda con los buenos recuerdos de la relación.

Durante la transmisión, Paul Michael estuvo acompañado de su tía, conocida como la ‘Tía Lisura’. Ella celebró la separación y fue enfática en su postura. “Yo estoy feliz, mi familia está contenta. Gracias, el favor que me has hecho. Pamela no lo quería, una mujer que quiere, lo apoya, no lo destruye ni lo humilla, eso no es querer hijo... yo no aguantaría tanta humillación”.

PUBLICIDAD

Consultado por Kurt Villavicencio sobre el tema de los celos, Paul Michael prefirió no profundizar y comentó que considera oportuno buscar apoyo psicológico para enfrentar el momento. El artista confesó que echará de menos la vida compartida con Pamela López y sus familias.

“Siempre la voy a extrañar, me gustaba parar con ellos, con Pamela, sus hijos, mi hija, mis hermanas, éramos un combito nosotros nada más. La voy a extrañar siempre pero es lo mejor para los dos. Para mí es una experiencia bonita, le deseo lo mejor a ella a sus hijos como siempre, no te rindas, sigue para adelante, que dios te bendiga”, afirmó entre lágrimas.

PUBLICIDAD

Paul Michael, visiblemente afectado, habla sobre su reciente ruptura con Pamela López, expresando que prefiere recordar los buenos momentos de su relación.

Pamela López lanzó comunicado

Pamela López eligió sus redes sociales para hacer público el término de su relación con Paul Michael. Dos días después de la final de ‘La Granja VIP’, la empresaria compartió un mensaje en el que expuso la decisión tomada. “Por medio del presente, deseo expresar que mi relación sentimental ha llegado a su fin”, comunicó en la declaración, donde reconoció que apostó por un vínculo real y sincero, aunque los resultados no fueron los esperados.

“Las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos. He comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal”, agregó.

PUBLICIDAD

En el mismo comunicado, Pamela López pidió a sus seguidores y al público en general respeto y consideración para ambos. Remarcó que “la verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento. Por ello, considero importante pedir respeto y prudencia a terceras personas que, sin conocer la totalidad de los hechos, emiten opiniones o juicios alejados de la realidad”.

Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

La empresaria finalizó el mensaje agradeciendo a quienes demostraron comprensión en este proceso. Insistió en la importancia de no alimentar polémicas y de mantener la discreción. Expresó su deseo de que cada uno continúe su camino en paz, valorando el tiempo compartido durante la relación.

PUBLICIDAD