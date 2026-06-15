Cómo saber si tu DNI electrónico tiene certificados digitales activos

El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) se ha posicionado como una de las principales herramientas de identificación digital en el Perú, ya que permite firmar documentos electrónicos con la misma validez legal que una firma manuscrita y facilita el acceso a trámites estatales desde cualquier lugar. Para mantener estas funcionalidades, resulta fundamental que los certificados digitales almacenados en el chip del DNIe permanezcan activos y vigentes, según advierte la Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil).
La Reniec explica que el DNIe incorpora dos tipos de certificados digitales: uno de autenticación, que acredita la identidad en portales oficiales, y otro de firma digital, útil para validar contratos y documentos PDF. Ambos certificados, emitidos por la Reniec, tienen una vigencia de cuatro años, aunque la tarjeta física dura ocho. “Si el DNIe supera los cuatro años y los certificados no han sido actualizados, pierden validez para trámites digitales”, detalla la entidad.
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Según los procedimientos oficiales, antes de verificar los certificados desde una computadora, es indispensable disponer de un lector de tarjetas inteligentes compatible, instalar los controladores de Reniec y contar con una versión actualizada de Java. Además, se debe tener a mano el PIN generado al recibir el documento. La Reniec enfatiza que la ausencia de cualquiera de estos elementos puede impedir la verificación.
¿Cómo comprobar el estado de los certificados digitales?
Existen diversas alternativas para revisar si los certificados del DNIe están activos. La Reniec recomienda utilizar el portal de firma digital y el software gratuito Refirma PDF. El procedimiento consiste en conectar el lector, insertar el DNIe y acceder al programa o a portales estatales que requieran autenticación. Si el sistema muestra los certificados con el nombre del titular y la frase “Emitido por: Persona Natural CA”, el chip se reconoce correctamente. Al seleccionar el certificado y digitar el PIN, si el sistema permite avanzar, el certificado permanece activo.
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Otra opción es revisar directamente desde el sistema operativo Windows. Con el DNIe insertado, se debe acceder a las Propiedades de Internet, abrir la pestaña de certificados y buscar el nombre del titular. Si la fecha actual es anterior a la de expiración, el certificado sigue vigente. En caso de que no aparezca ningún certificado, puede deberse a un fallo de reconocimiento o a la revocación de los mismos.
Para quienes no disponen de lector en casa, la Reniec orienta a acudir a las agencias autorizadas o a las Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM). Al insertar el documento, el sistema mostrará en pantalla si los certificados requieren actualización.
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Renovación de certificados: trámite presencial y gratuito
Si los certificados digitales han vencido o figuran como inactivos, la Reniec señala que la firma digital queda inhabilitada, aunque el documento físico siga válido para otros usos. El proceso de renovación no puede realizarse por internet. Es obligatorio agendar una cita en la web oficial y acudir a una oficina habilitada, donde se validará la identidad mediante huella dactilar y se generará un nuevo PIN. La entidad indica que la actualización es gratuita y extiende la vigencia de los certificados por cuatro años adicionales.
De acuerdo con la Reniec, mantener los certificados activos permite continuar firmando documentos electrónicos y acceder a trámites digitales de manera segura, sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas. La entidad recomienda a los usuarios verificar regularmente el estado de sus certificados y programar la renovación con anticipación para no perder acceso a los servicios digitales.
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