Alan Cantero intercambió camiseta con Lionel Messi tras goleada de Alianza Lima a Inter Miami: “Ojalá no me despierte de este sueño”

Alan Cantero nunca olvidará el 24 de enero del 2026, fecha especial en su vida por haber conocido a Leo Messi, a quien considera su máximo ídolo. El emotivo encuentro sucedió en Matute tras la conclusión de la Noche Blanquiazul 2026, que acabó a favor de Alianza Lima (3-0) ante Inter Miami.
[HABRÁ AMPLIACIÓN...]
Más Noticias
Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026
El plantel que conduce Javier Rabanal será presentado ante su público y posteriormente disputará un encuentro frente a uno de los equipos más destacados de Chile en el estadio Monumental de Ate. Todas las novedades y momentos clave del evento estarán disponibles en esta cobertura
Goles de Paolo Guerrero para doblete en Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026
El experimentado delantero, de 42 años, se apuntó con dos goles de importante factura contra el actual campeón de la Major League Soccer
Alianza Lima vs Inter Miami 3-0: goles y resumen del triunfo ante Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026
Con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos, el equipo de Pablo Guede se impuso sin problemas ante la escuadra de Lionel Messi y compañía. Ahora tendrán que preparar su debut en la Liga 1 2026
A qué hora juega Universitario vs U. de Chile HOY: partido en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema’ 2026
El club ‘merengue’ presentará a su plantel ante su hinchada en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional que marcará el final de pretemporada. Conoce el horario y todos los detalles
¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima tras presentación oficial?: Fecha, horario y todos los detalles de su debut en Liga 1 2026
El conjunto blanquiazul goleó a Inter Miami en su último amistoso de pretemporada y quedó listo para su estreno en el Torneo Apertura. Conoce todos los detalles de su primer encuentro oficial
MÁS NOTICIAS