Intento de fuga en penal de Chiclayo: interno aprovechó el conteo, escaló estructuras y llegó hasta el muro exterior

Un interno sentenciado por robo agravado intentó escapar del penal de Chiclayo escalando varias estructuras. Sin embargo, su intento de fuga fue frustrado de inmediato por la Policía Nacional que resguardaba el perímetro exterior del recinto penitenciario. Exitosa

Un intento de fuga en el establecimiento penitenciario de Chiclayo movilizó a las autoridades de seguridad y generó una rápida respuesta de la Policía Nacional del Perú y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El incidente ocurrió en medio de las labores rutinarias de control interno, uno de los procedimientos que permite verificar la presencia de las personas privadas de libertad dentro de los pabellones.

La situación encendió las alertas en el recinto debido a que el interno logró alcanzar una zona exterior del penal tras superar diversos obstáculos dentro de la infraestructura. No obstante, la reacción inmediata de los agentes encargados de la vigilancia evitó que abandonara completamente el área de seguridad.

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El caso también abrió una investigación para determinar las circunstancias que facilitaron el desplazamiento del recluso hasta el muro perimetral y establecer si existieron fallas en los controles o participación de terceros.

Interno aprovechó el conteo para intentar escapar

El protagonista del incidente fue Kevin Jeanpier Hernández Hernández, de 26 años, quien cumple una condena de cinco años de prisión por el delito de hurto agravado. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el intento de fuga ocurrió durante la cuenta general y el encierro parcial de la población penitenciaria.

Según las primeras indagaciones, el recluso escaló varias estructuras dentro del establecimiento penitenciario y consiguió llegar hasta una zona cercana al exterior. La ausencia del interno fue detectada durante las verificaciones de seguridad, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

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Personal del penal coordinó acciones con la Sección de Seguridad de Penales (SECSEPEN) de la Policía Nacional del Perú, unidad responsable de la vigilancia externa del recinto.

Policía intervino antes de que abandonara el perímetro

Interno del penal de Chiclayo intentó escapar durante la cuenta general y encierro parcial. Composición: Infobae

La captura se produjo cuando Hernández Hernández descendía por el muro perimetral a la altura del torreón número 6, en la parte exterior del penal. La presencia policial en los alrededores permitió ubicarlo y reducirlo antes de que pudiera alejarse de la zona.

El general Luis Ángel Bolaño, jefe de la Región Policial Lambayeque, explicó que la intervención se concretó gracias a la vigilancia permanente desplegada en el perímetro del establecimiento.

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“Fue un intento de fuga de un interno que está purgando condena por hurto agravado. Tenía cinco años y diez meses de pena efectiva. Gracias a una oportuna intervención de personal policial, logró identificarlo, ubicarlo y capturarlo, y nuevamente ponerlo a disposición de las autoridades del INPE”, señaló.

La autoridad policial indicó además que el interno aprovechó espacios donde no existía observación directa durante algunos segundos para ejecutar su intento de escape.

“Se aprovechó puntos ciegos donde a veces no hay presencia de personal del INPE o quizás los torreones del personal donde cubre ese personal policial no lo observan. Aprovecha esos segundos e intentó enfrentarse a la fuga”, precisó Bolaño.

Durante sus declaraciones, el jefe policial destacó la presencia de personal especializado destinado a la protección externa del penal de Chiclayo.

“Ojo que tenemos casi ciento cinco efectivos policiales dependientes de la Dirección de Seguridad Integral que cumple servicios en la parte exterior. Ellos fueron los que le intervinieron”, afirmó.

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La actuación de estos agentes permitió frustrar la fuga en pocos minutos y devolver al interno bajo custodia de las autoridades penitenciarias.

Tras la intervención, Hernández Hernández fue conducido al área de salud para una evaluación médica. Posteriormente quedó aislado de manera preventiva en un ambiente de meditación mientras continúan las actuaciones administrativas y disciplinarias correspondientes.

Fiscalía y autoridades penitenciarias iniciaron diligencias

Penal de Chiclayo

El hecho fue comunicado al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones respectivas. Según la información oficial, las autoridades buscan establecer cómo el interno consiguió llegar hasta el muro perimetral y determinar si existieron otros involucrados en los hechos.

El INPE informó que la comunicación formal se realizó a la fiscal adjunta titular María Custodio Vallejos, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, así como a la Comisaría Rural de Picsi para el desarrollo de las diligencias previstas por ley.

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Además del procedimiento fiscal, el interno afrontará un proceso disciplinario dentro del sistema penitenciario. Entre las medidas previstas figura la posibilidad de un traslado hacia un establecimiento de mayor contención.

La entidad penitenciaria señaló que mantendrá las acciones de control y seguridad con el objetivo de garantizar el orden interno y el cumplimiento de las medidas establecidas en los centros de reclusión del país.