Ricardo Belmont sobre Jorge Nieto: “Nunca pensé que fuera fujimorista encubierto, quisiera saber por qué ha estado preso”

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez holds hands with former presidential candidates Ricardo Belmont and Alfonso Lopez Chau during the press conference "Political Leaders for Governability and the Restoration of Democracy", ahead of the June 7 runoff election, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El excandidato presidencial del partido Obras, Ricardo Belmont, criticó este lunes a Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien anunció que anularía su voto en la segunda vuelta al rechazar las candidaturas de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En diálogo con la radio Exitosa, Belmont afirmó que su formación política “no tiene ninguna alianza ni ningún compromiso con ninguna fuerza política en este momento”, pese a que antes del balotaje apareció junto a otros candidatos, como Alfonso López Chau (Ahora Nación), para expresar respaldo público a Sánchez.

“Y dije: ‘¿Cómo no nos conocimos antes este de la otra tienda (política)’”, relató antes de cuestionar que Nieto haya afirmado en primera vuelta que “el fujimorismo es lo peor que hay en el mundo”, pero que en el último día antes del balotaje haya llamado “terrucos” a los militantes de Juntos por el Perú durante una entrevista en un pódcast.

PUBLICIDAD

“Este señor con quien me iba a reunir en dos oportunidades y abortó la reunión porque él no pudo venir a la reunión, nunca pensé que sea fujimorista encubierto”, dijo.

Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

“Ha trabajado con Fujimori, ha trabajado con (el expresidente Pedro Pablo) Kuczynski, ha tenido un pasado trotskista, según lo que ha dicho Hildebrandt, ha tenido un pasado estalinista, por ahí dicen otros. También contó que ha estado preso, yo quisiera saber por qué ha estado preso”, apuntó.