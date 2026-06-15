Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

La participante de ‘La Granja VIP’, Pamela López, informó a través de sus redes sociales que su relación sentimental con Paul Michael ha terminado. El anuncio se conoce apenas dos días después del cierre del reality, donde ambos participaron y mantuvieron una relación expuesta al público. Como se recuerda, varias peleas de ambos se vieron en el programa, donde en la última semana aceptaron recibir apoyo psicológico.
En su declaración, Pamela López explicó: “Por medio del presente, deseo expresar que mi relación sentimental ha llegado a su fin”. Añadió que tomó la decisión de apostar por el amor real, sincero y genuino, pero admitió: “Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos. He comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal”.
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La empresaria también pidió respeto y prudencia, señalando: “La verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento. Por ello, considero importante pedir respeto y prudencia a terceras personas que, sin conocer la totalidad de los hechos, emiten opiniones o juicios alejados de la realidad”.
Durante su paso por ‘La Granja VIP’, la relación entre López y Paul Michael atrajo la atención de la audiencia. Tras la final del programa, realizada el 13 de junio, la noticia de la ruptura se suma a la lista de separaciones que ocurren después de experiencias de convivencia mediática.
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En el mismo comunicado, Pamela López remarcó: “No tengo intención de alimentar polémicas ni controversias. Por el contrario, elijo mantener la discreción y el respeto que la situación merece. Asimismo, por gratitud a todo lo compartido y brindado durante la relación, espero recibir el mismo respeto que siempre he procurado ofrecer, tanto hacia mi persona como hacia mi familia”.
La empresaria cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes han mostrado comprensión y consideración, indicando: “Confío en que el tiempo permitirá que cada quien continúe su camino en paz, con la tranquilidad de haber actuado conforme a su corazón”.
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Tía de Paul Michael aseguró que la pareja se iba a separar
Luego del fin de ‘La Granja VIP’, Mariela, la popular Tía Lisura, se pronunció en un live de TikTok. La tía de Paul Michael sorprendió en una conversación con seguidores asegurando que ya sabían la verdad de la relación del cnatante con la trujillana y que se debían una conversación en privado.
“Mi sobrino se ha sentado con nosotros y ya sabemos toda la verdad. Nosotros ya sabemos toda la verdad, pero lo vamos a hablar con ella en cuatro paredes”, afirmó la Tía Lisura durante un live en TikTok.
Tras ello, expresó muy segura que su sobrino y la expareja de Christian Cueva no volverían a estar juntos. Expresó que ambos ya habrían estado separados por lo que mencionó que no habría ‘reconciliación’.
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Tras el fin de ‘La Granja VIP’, Mariela, la popular Tía Lisura, contó en un live de TikTok que ya sabe toda la verdad de su sobrino | TikTok
“No se va a reconciliar, eso ténganlo claro. No se va a reconciliar y yo sé por qué te lo digo”, subrayó en la transmisión, dejando sin respuesta a quienes esperaban un giro en la historia de la pareja.
La información fue confirmada finalmente por la propia Pamela López en un extenso comunicado en el que dejó claro su firme decisión.
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