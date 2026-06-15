Ricardo Belmont buscará ser alcalde de Lima a pesar de tener un cáncer irreversible

FOTO DE ARCHIVO: Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Obras, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales, en Lima, Perú, 10 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

El excandidato presidencial y líder del partido político OBRAS, Ricardo Belmont, anunció que postulará a la alcaldía de Lima a pesar de que él mismo hiciera de público conocimiento que padece un cáncer irreversible diagnosticado el pasado 24 de enero del 2026 y que, según relató, los médicos estimaron en un horizonte de “por lo menos para 5 años”.

Belmont anunció su candidatura e indicó que esta se decidió por insistencia de integrantes de su partido mientras se decidía la posibilidad de presentar listas de candidatos para alcaldías provinciales y distritales.

“Después de pasar por el CEN, por el Comité Ejecutivo Nacional, teníamos 17 alcaldías distritales y alcaldías en todo el Perú. Cuando dijeron ”¿quién va a ser el alcalde de Lima?“, lo he buscado durante un mes y decían: “Ricardo, si tú no vas, nosotros no vamos””, indicó el excandidato presidencial a Exitosa.

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Belmont confesó que padece de cáncer

El líder del partido OBRAS confesó menos de una semana antes que había sido diagnosticado con un cáncer irreversible durante la etapa preelectoral. “La noticia que me dieron a mí el 24 de enero era (...) prácticamente un cáncer irreversible”, dijo Ricardo Belmont.

Peruvian presidential candidate Ricardo Belmont talks to the media as Peruvians headed to the polls in the country’s general election, with a June 7 runoff expected if no contender clears the 50 per cent threshold needed to win outright, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

En conversación con La República, agregó que los médicos le transmitieron una expectativa temporal concreta. “Ricardo Belmont tiene por lo menos para 5 años”, una noticia que lo tomó por sorpresa. “También te puedes morir mañana, pero, digamos, sobre esta sorpresa que me dieron en la clínica, me dijeron cincuenta, cincuenta”.

En la recta final antes de la primera vuelta, Belmont se posicionó como uno de los candidatos con posibilidades de acceder al balotaje, tras experimentar un repunte en las encuestas.

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El excandidato aparecía en el grupo de “otros” dentro de los sondeos, pero su nombre comenzó a ganar presencia en las últimas semanas junto al humorista Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

El crecimiento de su popularidad coincidió con su participación en los debates presidenciales, donde adoptó un tono conciliador que captó la atención del electorado joven, impulsado en redes sociales por su hija Kristen, de 18 años.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Más de 14.000 listas de candidatos, según el JNE

A pocos días del cierre de inscripciones para los comicios subnacionales, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Yessica Clavijo calculó que “son un poco más de 14.000 listas las que tendrían que presentarse” para las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

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Clavijo precisó que en el proceso “son 13.148 autoridades que vamos a estar eligiendo en esta oportunidad”, entre gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, y regidores, de acuerdo con el JNE.

La funcionaria señaló que en las elecciones participarán 74 organizaciones políticas, integradas por 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 23 movimientos regionales, quienes podrán presentar candidatos para los diferentes cargos de elección popular.

De cara al vencimiento del plazo, que se cumple este 16 de junio a las 11:59 p.m., Clavijo indicó que la mayoría de las organizaciones ya trabaja en la carga de datos en la plataforma Declara +. “Tenemos como cerca de 14.000 listas que ya están ingresadas en estado borrador, pero enviadas ya al sistema, grabadas, registradas, son 27”, afirmó.

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Por otro lado, Clavijo advirtió a las organziaciones políticas que “no esperen el último momento porque los hitos electorales deben ser cumplidos”, de forma que no habrá un plazo adicional para presentar las listas de candidatos para este proceso electoral.