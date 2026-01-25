La emoción del jugador argentino de Alianza Lima que se llevó la camiseta de Lionel Messi: el gesto que lo conmovió

El futbolista de Alianza Lima se llevó un recuerdo que atesorará por toda su vida

El amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami en Perú entregó una de las historias del día, que dejó en un segundo plano la victoria de los Aliancistas por 3-0 en el Estadio Alejandro Villanueva, recinto ubicado en la capital peruana de Lima. Todo sucedió tras el pitazo final, cuando las cámaras se dirigieron hacia Lionel Messi y captaron el momento en el que intercambió camisetas con Alan Cantero, atacante local con pasado en el fútbol argentino.

El extremo izquierdo de 27 años dialogó con L1 Max en un relato a flor de piel después de estrecharse en un abrazo con el mejor jugador del mundo: “Es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para llegar a lo que llegue. Estoy muy emocionado, la verdad. Es una locura lo que genera, estoy cumpliendo un sueño. Estoy muy emocionado”.

A continuación, explicó su pedido espontáneo al 10 para quedarse con su casaca: “No, no se la pedí antes. Cuando terminó el partido, lo saludé, era algo que anhelaba tanto. Tengo una felicidad inmensa, es un orgullo haber compartido la misma cancha. Estoy cumpliendo un sueño. Es un fenómeno, el ídolo de todos”.

Lionel Messi jugó 62 minutos en el amistoso ante Alianza Lima (Crédito: Reuters/Paloma Del Solar)

“Esta camiseta la voy ya tener guardada para siempre. Va a quedar así, vamos a hacer un cuadro. No lo puedo creer, no caigo”, manifestó Cantero, quien jugó en Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central. Arribó a Alianza Lima a principios de 2025 en calidad de préstamo desde Godoy Cruz y la entidad peruana concretó su continuidad en el plantel comandado por Pablo Guede.

Más adelante, se refirió a la actitud de Messi que lo conmovió: “Siempre tuve la fe de poder darle un abrazo, me llevo ese gesto de él, no tiene precio. Si hubiera pensado tener este momento antes, no se me pasaba por la cabeza”. Además, aclaró que sabía la posibilidad de que Paolo Guerrero le pida el enroque de camisetas a Leo, pero eso no lo detuvo para buscar su cometido: “No lo puedo creer. Estoy viviendo un sueño, ojalá que dure toda la vida”. “Siempre de chico cuando jugaba con mis amigos decía que era Messi, es la inspiración de todos. Darle un abrazo... No tengo palabras para expresar este momento. Le quiero dar gracias a Alianza, que gracias a ellos pude cumplir uno de mis sueños”, concluyó.

En la previa al partido, Alan Cantero fue el gran protagonista porque durante el precalentamiento dejó ver el tatuaje dedicado al ocho veces ganador del Balón de Oro. El jugador posee el diseño sobre su pierna derecha y muestra la icónica imagen de Lionel Messi dándole un beso a la Copa del Mundo ganada en Qatar.

El tatuaje de Alan Cantero dedicado a Messi (Captura de Instagram)

El bicampeón de América con la selección argentina salió reemplazado a los 62 minutos del amistoso contra Alianza Lima en una oleada de modificaciones que también incluyó a Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Por otro lado, Cantero fue suplente e ingresó en el entretiempo en uno de los cinco cambios introducidos por Guede para la segunda parte. De hecho, contribuyó en el 3-0 con un envío largo a la corrida de Federico Girotti, quien le cedió el balón a Luis Ramos para la anotación del último gol. Los dos primeros fueron convertidos por Paolo Guerrero en la etapa inicial.

Inter Miami volverá a jugar el sábado 31 de enero (22:00 de Argentina) ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. Su pretemporada seguirá con el cruce contra Barcelona SC en el Estadio Monumental de Guayaquil el sábado 7 de febrero de 2026 (21h de Argentina). Además, las Garzas anunciaron un partido de preparación adicional como parte del Tour de Campeones 2026: jugarán contra Independiente del Valle, en el estadio Juan Ramón Loubriel ubicado en Bayamón, Puerto Rico, el 13 de febrero (22:00 de Argentina).