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Javier Rabanal recordó a Universitario en su presentación como nuevo DT de Cusco FC: “Sufrí mucho aquí”

El español es el flamante entrenador del cuadro ‘dorado’ y buscará llevarlo a los primeros lugares de la Liga 1 2026 luego de su amargo paso por la ‘U’

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El técnico español recordó a Universitario al ser presentado al mando del conjunto ‘dorado’. (Video: Entre Bolas)

El técnico Javier Rabanal reapareció en el fútbol peruano tras su amargo paso por Universitario de Deportes para afrontar un nuevo reto al frente de Cusco FC, que decidió prescindir del uruguayo Alejandro Orfila después de 15 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. La llegada del español marca un cambio de dirección para la entidad cusqueña, que apuesta por recuperar su identidad futbolística y buscar mejores resultados en la temporada.

Cuando me llamaron tenían bastante información de mi trabajo, de mi manera de jugar, tanto de la actual como la de la temporada pasada”, fueron las primeras palabras del DT ante la prensa.

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El entrenador reconoció que enfrentarse al conjunto ‘dorado’ cuando estuvo al mando de la ‘U’ había sido un desafío. “Yo había visto el equipo jugar con Rondelli y me había gustado mucho, lo había sufrido aquí cuando vine a jugar”, expresó. Esa experiencia le permitió valorar el potencial del grupo y convencerse de que podía contribuir al crecimiento del club cusqueño.

Los 'cremas' empataron 1-1 en Cusco, aunque vivieron polémica por penal de rival. (Video: L1MAX)

Las razones de la elección también estuvieron vinculadas al deseo de mantener una idea futbolística que ha identificado al club en los últimos años. Javier Rabanal explicó: “Me convencieron a través de eso, de hacerme sentir que podía ser partícipe del proyecto y de que podía trabajar para que el club siguiera creciendo. Eso me convenció”. El vínculo entre su filosofía y la de Cusco FC fue clave en la negociación.

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Los factores que generaron la salida de Javier Rabanal de Universitario

El ciclo de Javier Rabanal en Universitario llegó a su fin tras una serie de derrotas que desataron la crítica de los hinchas y evidenciaron un funcionamiento colectivo lejos de lo esperado. La caída ante Melgar en Arequipa y el traspié frente a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores determinaron que la directiva optara por un cambio en la dirección técnica.

Según lo reportado, la decisión de su salida no solo respondió a los resultados adversos, sino también a otros factores que erosionaron la confianza en el entrenador. Entre estos se destacó el deterioro de la relación con el plantel y varias declaraciones públicas que complicaron el ambiente interno. El estilo de juego propuesto por Rabanal, alejado del que les permitió obtener el tricampeonato nacional, se convirtió en un argumento de peso para quienes reclamaban una modificación en la conducción.

El propio técnico reconoció el peso de las críticas y optó por no confrontar a la afición, aunque la distancia con los hinchas y parte del vestuario se hizo patente. La falta de cohesión en el campo y la incapacidad para revertir la imagen en partidos decisivos terminaron por sentenciar su ciclo en el club.

Mauro Cantoro – Jorge Araujo – Universitario de Deportes – Javier Rabanal – Liga 1 – Perú – deportes – 22 abril
Javier Rabanal no logró sostener el ritmo victorioso de Universitario y lo dejó fuera de la Copa Libertadores en fase de grupos y lejos de la pelea por el Torneo Apertura. - créditos: Universitario

Javier Rabanal sobre el futuro de Cusco FC

Por otro lado, Javier Rabanal se refirió a las bases sobre las que buscará construir su etapa en Cusco FC. “Aquí hay un gusto por una manera de jugar, que es la que además le ha funcionado, que es jugar a través del balón y obtener resultados como consiguió el ‘profe’ Rondelli”, señaló.

El estratega de 47 años admitió que el inicio del año estuvo marcado por la prisa y por resultados que no acompañaron, lo que afectó el rendimiento en el Torneo Apertura. Sin embargo, sostuvo que el equipo no estuvo tan lejos de lo esperado y que la clave será potenciar la propuesta futbolística que demostró eficacia en el pasado.

Además, fue claro sobre sus prioridades: “Quiero recuperar la identidad de juego al máximo de lo que es Cusco FC y porque creo que eso nos va a hacer ganar más partidos. Si no lo creyera tampoco iba a jugar de una manera que no me acerca a ganar”.

Sobre la posibilidad de incorporar refuerzos, Rabanal explicó que viene evaluando opciones con la directiva en función del rendimiento de los próximos partidos. “Estamos trabajando en ello. Barajamos una serie de posiciones que podríamos reforzar, siempre y cuando mejore lo que tenemos”, afirmó.

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