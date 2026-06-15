Perú

Final de ‘La Granja VIP’ vs ‘Edson pa’ qué más’ vs ‘El Reventonazo de la Chola’: ¿quién obtuvo mejor rating?

El último sábado 13 de junio, un estreno y una final se enfrentaron por la audiencia. Mira lo que pasó

Guardar
Google icon
Composición con dos presentadores tras una valla, un hombre sonriente de camisa blanca y una persona con traje folclórico amarillo y morado.
Una composición promocional presenta a los conductores de "La Granja VIP", Edson Pa que más y "El Reventonazo de la Chola" en una disputa por la audiencia televisiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último sábado 13 de junio, la competencia por la audiencia se definió entre tres propuestas fuertes de la televisión peruana. El Reventonazo de la Chola se consolidó como el programa más visto del prime time con 11.2 puntos de rating, por encima de la final de La Granja VIP y el estreno de Edson pa’ qué más. Según datos de la medición oficial, el resultado sorprendió por la distancia entre los programas, en un contexto donde la expectativa en redes sociales estaba centrada en el desenlace de La Granja VIP y el debut de Edson Dávila.

La final de La Granja VIP, el primer reality de competencia de Perú, reunió como finalistas a Mónica Torres, Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica y Gabriela Herrera. El desenlace consagró a la popular “Chica realidad”, quien recibió el respaldo del público y se llevó el triunfo.

PUBLICIDAD

Pese a la atención previa, el rating alcanzó solo 4.3 puntos, cifra que no reflejó la expectativa que se generó en plataformas digitales. El resultado quedó por debajo de los números habituales del horario, una diferencia que marcó la noche frente a sus competidores.

Cinco personas, incluyendo Shirley Arica con sombrero rosa, posan sonrientes en el escenario de 'La Granja VIP' con luces brillantes y elementos rústicos
Shirley Arica ganó La Granja VIP, obtuvo su primer triunfo en realities y se quedó con el título y el premio mayor.

Por su parte, el estreno de Edson pa’ que más tuvo un arranque sólido en América Televisión. Edson Dávila, conocido conductor de América Hoy, apostó por su propio espacio en el horario estelar y consiguió 8.1 puntos de rating, superando ampliamente a la final de La Granja VIP y a la programación de Panamericana TV. El programa contó con la presencia de Cuto Guadalupe como invitado principal, lo que sumó atractivo a la primera emisión y permitió que el ciclo se posicionara con fuerza en su debut ante el público de los sábados.

PUBLICIDAD

Edson Dávila y Cuto Guadalupe sentados en sillas en un set de televisión. Detrás, un panel con el título del programa 'Edson pa’ qué más' y una imagen de Edson Dávila
Edson Dávila y Cuto Guadalupe en el estreno del nuevo programa 'Edson pa’ qué más' en América TV, marcando un exitoso debut para el presentador.

Ernesto Pimentel feliz con su rating y felicita a Edson Dávila

Ernesto Pimentel, creador y conductor de El Reventonazo de la Chola, celebró los resultados obtenidos el último sábado. El artista, conocido como Chola Chabuca, agradeció el respaldo del público, destacando que el programa se mantiene como líder de audiencia en el segmento de entretenimiento de los fines de semana.

“Estoy muy feliz por el respaldo que el público sigue entregando al Reventonazo y nos convierte en el programa de entretenimiento más visto los fines de semana. Esta semana tuvimos a Carlos Villagrán, el querido Kiko, que anunció que viene al Perú y la gente se ha divertido en sus casas disfrutándolo”, señaló Pimentel en declaraciones recogidas por medios locales.

El Reventonazo de la Chola brindará homenaje a Los Chapis. América TV
El Reventonazo de la Chola brindará homenaje a Los Chapis. América TV

El conductor también dedicó palabras de reconocimiento a Edson Dávila por su incursión como conductor principal en el prime time. “También quiero felicitar a Edson Dávila, me pone contento que haya tenido un buen debut en pantallas y que le siga yendo superbién. Seguiremos siendo una mancuerna los sábados para ser los engreídos del público, celebro su éxito”, añadió la Chola Chabuca.

De esta manera, la jornada televisiva del sábado 13 de junio dejó como saldo el liderazgo sostenido de El Reventonazo de la Chola, el auspicioso estreno de Edson pa’ que más y la consagración de la “Chica realidad” en La Granja VIP, aunque con una audiencia inferior a la prevista en la final del reality.

Temas Relacionados

La Granja VIPEdson DávilaEl Reventonazo de La Cholaperu-entretenimiento

Más Noticias

Bélgica vs Egipto EN VIVO 0-1: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Los ‘diablos rojos’ buscan imponer su favoritismo en el debut, mientras que el conjunto africano intentará dar la sorpresa en un duelo de alta exigencia internacional. Sigue todas las incidencias del choque

Bélgica vs Egipto EN VIVO 0-1: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Destruyen patrimonio milenario: geoglifo Triple Espiral fue borrado de forma intencional en Quebrada Santo Domingo y el daño es irreparable

Autoridades retiraron casetas, cercos improvisados y verificaron posibles actividades agrícolas ilegales dentro de un espacio arqueológico protegido de La Libertad

Destruyen patrimonio milenario: geoglifo Triple Espiral fue borrado de forma intencional en Quebrada Santo Domingo y el daño es irreparable

Cómo saber si tu DNI electrónico tiene certificados digitales activos

Las credenciales electrónicas incluidas en el documento nacional de identidad permiten validar firmas y realizar gestiones estatales, pero requieren controles periódicos y un trámite presencial para seguir siendo válidas

Cómo saber si tu DNI electrónico tiene certificados digitales activos

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Al 98,593% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori acumula 9.075.116 votos (50,051%) frente a los 9.056.638 de Roberto Sánchez (49,949%). La diferencia es de 18.478 votos. No quedan actas pendientes: solo 1.305 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del JNE sigue prevista para mediados de julio

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

“Parecía que yo no sabía jugar vóley”: Brenda Lobatón cuestionó su falta de oportunidades en San Martín con Guilherme Schmitz

La voleibolista nacional cuestionó su escasa continuidad en el equipo ‘santo’ y relató cómo vivió los meses más complicados de la temporada

“Parecía que yo no sabía jugar vóley”: Brenda Lobatón cuestionó su falta de oportunidades en San Martín con Guilherme Schmitz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Ricardo Belmont buscará ser alcalde de Lima a pesar de tener un cáncer irreversible

Virtual diputada de Juntos por el Perú propone que peruanos en el extranjero no voten tras triunfo de Keiko Fujimori fuera del país

Estabilidad del próximo gobierno dependerá de su gabinete: “Va a tener que negociar con un Congreso fragmentado”, indica experto

Poder Judicial deberá decidir este viernes si mantiene la sentencia contra Wanda del Valle, expareja del ‘Maldito Cris’

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario

Jefferson Farfán acudió a la Corte de Justicia para denunciar irregularidades de Magaly Medina en su servicio comunitario

Paul Michael se quiebra tras su separación de Pamela López: “Me quedo con las cosas bonitas”

Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

Carlos Vílchez reaparece en clínica tras someterse a operación a las rodillas

Andrés Calamaro vuelve a Lima con único concierto: lugar, fecha, entradas y más sobre el evento

DEPORTES

Bélgica vs Egipto EN VIVO 0-1: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Bélgica vs Egipto EN VIVO 0-1: minuto a minuto del partido por Grupo G del Mundial 2026

Nolberto Solano cosecha otro éxito con Pakistán: recibió invitación de la FIFA para disputar prestigioso certamen del Sudeste Asiático

“Parecía que yo no sabía jugar vóley”: Brenda Lobatón cuestionó su falta de oportunidades en San Martín con Guilherme Schmitz

Javier Rabanal recordó a Universitario en su presentación como nuevo DT de Cusco FC: “Sufrí mucho aquí”

Ignacio Buse debutará ante Marcos Giron en el ATP 500 de Queen’s: día, horario y canal de TV del partido