Final de ‘La Granja VIP’ vs ‘Edson pa’ qué más’ vs ‘El Reventonazo de la Chola’: ¿quién obtuvo mejor rating?

El último sábado 13 de junio, la competencia por la audiencia se definió entre tres propuestas fuertes de la televisión peruana. El Reventonazo de la Chola se consolidó como el programa más visto del prime time con 11.2 puntos de rating, por encima de la final de La Granja VIP y el estreno de Edson pa’ qué más. Según datos de la medición oficial, el resultado sorprendió por la distancia entre los programas, en un contexto donde la expectativa en redes sociales estaba centrada en el desenlace de La Granja VIP y el debut de Edson Dávila.
La final de La Granja VIP, el primer reality de competencia de Perú, reunió como finalistas a Mónica Torres, Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica y Gabriela Herrera. El desenlace consagró a la popular “Chica realidad”, quien recibió el respaldo del público y se llevó el triunfo.
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Pese a la atención previa, el rating alcanzó solo 4.3 puntos, cifra que no reflejó la expectativa que se generó en plataformas digitales. El resultado quedó por debajo de los números habituales del horario, una diferencia que marcó la noche frente a sus competidores.
Por su parte, el estreno de Edson pa’ que más tuvo un arranque sólido en América Televisión. Edson Dávila, conocido conductor de América Hoy, apostó por su propio espacio en el horario estelar y consiguió 8.1 puntos de rating, superando ampliamente a la final de La Granja VIP y a la programación de Panamericana TV. El programa contó con la presencia de Cuto Guadalupe como invitado principal, lo que sumó atractivo a la primera emisión y permitió que el ciclo se posicionara con fuerza en su debut ante el público de los sábados.
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Ernesto Pimentel feliz con su rating y felicita a Edson Dávila
Ernesto Pimentel, creador y conductor de El Reventonazo de la Chola, celebró los resultados obtenidos el último sábado. El artista, conocido como Chola Chabuca, agradeció el respaldo del público, destacando que el programa se mantiene como líder de audiencia en el segmento de entretenimiento de los fines de semana.
“Estoy muy feliz por el respaldo que el público sigue entregando al Reventonazo y nos convierte en el programa de entretenimiento más visto los fines de semana. Esta semana tuvimos a Carlos Villagrán, el querido Kiko, que anunció que viene al Perú y la gente se ha divertido en sus casas disfrutándolo”, señaló Pimentel en declaraciones recogidas por medios locales.
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El conductor también dedicó palabras de reconocimiento a Edson Dávila por su incursión como conductor principal en el prime time. “También quiero felicitar a Edson Dávila, me pone contento que haya tenido un buen debut en pantallas y que le siga yendo superbién. Seguiremos siendo una mancuerna los sábados para ser los engreídos del público, celebro su éxito”, añadió la Chola Chabuca.
De esta manera, la jornada televisiva del sábado 13 de junio dejó como saldo el liderazgo sostenido de El Reventonazo de la Chola, el auspicioso estreno de Edson pa’ que más y la consagración de la “Chica realidad” en La Granja VIP, aunque con una audiencia inferior a la prevista en la final del reality.
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