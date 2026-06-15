Papa León XIV en Perú: este lugar con 3 mil hectáreas es elegido para que brinde la santa misa en noviembre

El Papa León XIV (C) llega en el papamóvil para celebrar misa en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, Canarias, España, el 11 de junio de 2026. El Papa León XIV visita España del 06 al 12 de junio de 2026. (Papa, España) EFE/EPA/CIRO FUSCO

Un terreno de 3,000 hectáreas en las pampas de Reque, al norte del Perú, ha sido seleccionado como el escenario para la misa multitudinaria que oficiará el papa León XIV en su visita a Perú programada para noviembre de este año.

Así lo confirmó a la Agencia Andina el titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (Gercetur), Félix Mio, quien detalló el despliegue organizativo que prepara el Gobierno Regional de Lambayeque para recibir al pontífice.

La propuesta abarca un extenso terreno dentro del área destinada al futuro parque industrial de Reque. De acuerdo con declaraciones de Félix Mio, los preparativos para instalar un escenario de grandes dimensiones ya han comenzado.

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“Ya estamos haciendo los preparativos, el diseño y la distribución de lo que será este espacio para albergar la santa misa del papa León XIV”, sostuvo el funcionario.

El objetivo es recibir a 1.5 millones de fieles, un aforo que supera el de la visita papal anterior en 2018. Según la información difundida por la Agencia Andina, la distribución de las 3,000 hectáreas contempla 500 hectáreas para estacionamientos, otras 500 hectáreas para campamentos destinados a visitantes nacionales y extranjeros, y alrededor de 1,000 hectáreas para la concentración masiva de fieles.

Altar y helipuertos

El plan logístico incluye la construcción de dos helipuertos dentro del predio: uno exclusivo para el papa y otro reservado a jefes de Estado y delegaciones internacionales.

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“El Papa va a llegar en helicóptero, entonces es necesario construir un helipuerto, y ahí se desplazará en su Papamóvil hasta llegar a la parte de la tarima donde va a realizar la misa”, explicó Mio a la Agencia Andina.

El Gobierno Regional de Lambayeque prepara el espacio en Reque para recibir a 1.5 millones de fieles en la misa del papa León XIV.

El altar mayor proyectado tendrá dimensiones de 100 por 100 metros, con áreas habilitadas para un coro religioso de 800 integrantes y zonas reservadas para cerca de 2,000 invitados especiales. Además, diversas imágenes religiosas emblemáticas del país han solicitado participar en la ceremonia, entre ellas la Cruz de Motupe, el Señor Cautivo de Ayabaca, la Virgen de Chapi de Arequipa, Santa Lucía de Ferreñafe y el Niño del Milagro de Ciudad Eten.

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Restauración de templos

Como parte de los preparativos para la llegada del sumo pontífice, el Gobierno Regional de Lambayeque ejecuta obras de restauración y mejora en templos vinculados a la llamada “Ruta del Papa”.

Entre las intervenciones figura la restauración de la Santa María Catedral de Chiclayo, donde León XIV ejerció como monseñor durante más de ocho años. La obra, que presenta un avance del 94 %, será entregada el 19 de junio, según lo informado por la Agencia Andina.

Simultáneamente, se desarrolla el mejoramiento de la capilla de Santo Toribio de Mogrovejo, con una inversión aproximada de 4 millones de soles y finalización prevista para agosto.

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El titular de la Gercetur destacó que existe una devoción especial del papa hacia Santo Toribio de Mogrovejo, lo que podría motivar una visita a Saña durante la estadía papal.

El proyecto también incluye la restauración de la capilla de La Verónica, planificada bajo la modalidad de obras por impuestos.

Impacto en el turismo

La creación de la Ruta del Papa León XIV ya genera efectos en la actividad turística regional. Según precisó Félix Mio a la Agencia Andina, Lambayeque ha experimentado un incremento del 24 % en la llegada de visitantes este año, alcanzando cerca de 1 millón 150 mil turistas nacionales y extranjeros. “Chiclayo se está convirtiendo en la nueva capital del turismo religioso”, afirmó el funcionario.

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Esta ilustración en acuarela muestra al Papa León XIV sonriente, rodeado de símbolos culturales y religiosos peruanos como el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, banderas y productos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han registrado reservas hoteleras de visitantes provenientes de Ecuador, Colombia, Brasil, Panamá y otros países de la región. Además, se evalúan nuevas rutas aéreas internacionales para fortalecer la conectividad de Chiclayo ante la llegada del papa.

Las autoridades regionales ejecutan mejoras viales, iluminación urbana, limpieza pública y recuperación de espacios turísticos. Todos estos esfuerzos integran el plan para recibir al sumo pontífice y a los miles de fieles que se prevé arribarán a la región.