Javier Rabanal fija su posición en Universitario y desafía a los refuerzos: “Tienen que sacar del once a los tricampeones”

El entrenador español rindió con nota aprobatoria su primera prueba con un Estadio Monumental colmado. Al gramado envió una alineación que sale de memoria, un mensaje claro para las incorporaciones de la temporada

Javier Rabanal se estrenó en
Javier Rabanal se estrenó en el banquillo de la 'U' en un Estadio Monumental a reventar. Crédito: Universitario de Deportes.

Lo que funciona, no se toca, reza el refrán. Así lo han entendido también los entrenadores que han suplido a Jorge Fossati en Universitario. El uruguayo instaló una idea y un sistema que entendieron a la perfección los jugadores. Javier Rabanal, nuevo DT de la ‘U’, es consciente que ha asumido un equipo engranado, que gana, funciona y ,por ahora, no se toca.

En la última noche del sábado limeño en el Estadio Monumental, el de San Cristóbal de La Laguna envió al verde a una alineación conocida, la base del cuadro tricampeón. “No creo que el equipo necesite demasiados cambios”, concedió el adiestrador ‘ibérico’ a los medios de prensa luego de la goleada por 3-0 a la Universidad de Chile en el marco de la Noche Crema 2026.

“Viene de una línea ganadora, de trabajar con dos técnicos ganadores y simplemente quiero añadirle unas cosas para que, en algunos momento, subir un poco el nivel”, sumó Rabanal, campeón en la temporada pasada con el Independiente del Valle de Ecuador.

Los 'cremas' derrotaron 3-0 en el Monumental. (Video: TV Perú)

El inicio de la Liga 1 2026 apremia y el objetivo del club es escribir una nueva página en la historia, pues en la era profesional ningún equipo ha enlazado cuatro títulos nacionales. “En el torneo local, hay que ir a ganar, está en juego algo histórico en el fútbol peruano y no vamos a usar el torneo local para afinar a algunos jugadores por encima de otros”, aseguró.

La competencia en Campo Mar ha crecido exponencialmente. Sin embargo, de momento, Rabanal no se plantea mover las fichas de manera drástica. “Los que acaban de llegar tienen que sacar del 11, si quieren jugar, a los tricampeones del fútbol peruano”, sostuvo con firmeza. “Vamos a salir a ganar la Liga 1 desde la fecha 1 con los 11 mejores jugadores que estén”, consignó.

Las declaraciones del ‘míster’ marcan la ruta de su trabajo. Ha encontrado un equipo que funciona en lo colectivo. Su siguiente tarea es encontrar cómo potenciarlo con los nuevos elementos que han arribado a la institución. “Si en esos 11 están fichajes, genial. Si no, significará, que los campeones han hecho respetar su posición”, cerró el DT de 46 años.

Javier Rabanal tomó insólita medida
Javier Rabanal tomó insólita medida para pretemporada de Universitario: disputó los primeros amistosos a puertas cerradas.

Los refuerzos de Universitario

Universitario de Deportes encara la temporada 2026 con una renovación ambiciosa en su plantilla. El conjunto de Odriozola busca el éxito tanto en el torneo local como en la arena internacional, y para ello concretó incorporaciones de peso que generan mucha expectativa entre los aficionados merengues.

En la zona ofensiva, destaca la llegada de Sekou Gassama, un delantero con potencia física que promete goles y presencia en el área rival. A él se suma el talento de Héctor Fértoli, cuya movilidad y desequilibrio por las bandas serán herramientas clave para romper las defensas cerradas. Asimismo, la incorporación de Lisandro Alzugaray aporta una cuota de experiencia y buena pegada, cualidades fundamentales para los partidos de alta presión.

Los cinco refuerzos de Universitario
Los cinco refuerzos de Universitario para el 2026.

Para fortalecer la estructura defensiva, el equipo sumó a Caín Fara, un zaguero con buen juego aéreo y voz de mando. Finalmente, el joven Miguel Silveira llega con la misión de refrescar el mediocampo y dar dinamismo a la transición de la pelota. Estos nombres buscan consolidar un esquema sólido que mantenga al equipo en los primeros lugares de la tabla.

Conviene mencionar que hoy, la ‘U’ cuenta con ocho extranjeros en su nómina, lo cual excede el cupo permitido de siete plazas. No obstante, la directiva mantiene la calma. El club confía plenamente en que los procesos de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto concluyan con éxito pronto.

