Janet Barboza revela que Christian Domínguez les quiso cobrar por dar información de su boda con Karla Tarazona

Janet Barboza afirmó que Christian Domínguez quiso cobrarles por brindar detalles exclusivos de su boda civil con Karla Tarazona. La conductora también dijo que el cantante no invitó al equipo pese a haberlos “dejado cordialmente invitados” .

Janet Barboza reveló en América Hoy que Christian Domínguez habría querido cobrarles por brindar información sobre su boda civil con Karla Tarazona, pese a haber sido, según ella, “excompañero y amigo de la casa”.

La conductora aseguró que el cantante los dejó “cordialmente invitados” cuando visitó el programa semanas atrás, pero que hasta el momento no recibieron invitación formal ni un mensaje de confirmación.

“Se casa Christian Domínguez, excompañero y amigo de la casa. Y, eh, cuando habíamos hablado con él hace quince días aproximadamente… dijo que estábamos cordialmente invitados, pero hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de WhatsApp, no hemos recibido la invitación, ni recibiremos”, dijo Barboza en vivo.

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Para la conductora, ese silencio tuvo una lectura directa: “Nos deja claro… que para Christian Domínguez no nos ha percibido igual que nosotros le percibíamos a él. En todo caso, no somos amigos realmente”.

“Nos ha querido cobrar”: el reclamo por la “pepita” de la boda

El momento más comentado llegó cuando Barboza contó que intentaron comunicarse con Domínguez para obtener algún detalle previo a la ceremonia. “Cuando nos hemos contactado con él para que nos dé algún detalle de la boda, una pepita, alguna cosa para compartirlo con ustedes… nos ha querido cobrar”, afirmó.

Rebeca Escribens reforzó la acusación con una frase que elevó el tono del comentario: “Una suma exorbitante. Eso no hacen los amigos”. Y, en esa misma línea, añadió que un gesto así no corresponde a una relación cercana. “Los amigos comparten contigo tu día a día, tu lado más íntimo”, señaló.

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En el set, Barboza insistió en que el cantante los trató como trataría “a cualquier otro programa”, dejando atrás el vínculo de años. “Por supuesto, nos ha tratado como trataría a cualquier otro programa, olvidándose de que muchas veces aquí… le hemos dado buena atención, le hemos dado cariño”, dijo.

Janet Barboza revela que Christian Domínguez les quiso cobrar por dar información de su boda con Karla Tarazona

“No me invitó”: Edson Dávila también contó su experiencia

Edson Dávila, presente en la conversación, contó que tampoco recibió parte ni invitación. Incluso relató que Domínguez sí le escribió, pero por un tema totalmente distinto: vestuario.

“Me escribió Christian Domínguez… para hablarme de unos trajes ternos. Entonces, cuando me estaba diciendo lo de los ternos, yo dije: ‘Seguro para invitarme a la boda, ¿no?’. Ahí no más quedé en los ternos”, comentó, dando a entender que la comunicación se cortó sin llegar al tema de la ceremonia.

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El intercambio dejó instalada una idea en el panel: la boda se manejó con un filtro estricto y, según su versión, con un criterio más comercial que amical cuando se trataba de dar información.

Karla Tarazona y Christian Domínguez posan sonrientes en un retrato que remite a su boda, valorada en 12 mil dólares según su wedding planner.

La boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona: lo que se sabe

La revelación de Barboza se dio luego de que se informara que Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron por civil el martes 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en San Borja. Según la información difundida, la pareja optó por una ceremonia privada con familiares y amistades cercanas, y luego se trasladó a una recepción en Huaral.

Las primeras imágenes mostraron a ambos saliendo de la notaría, saludando a los medios, sin brindar declaraciones.

Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvieron sesión de fotos previo a su matrimonio. Fuenta: joselaraweddings

¿Por qué el tema genera ruido? Amistad, televisión y exclusivas

Lo que encendió la polémica no fue la boda en sí, sino el relato de América Hoy sobre cómo se manejó la información. Barboza lo colocó en un plano emocional: sentirse desplazada como “amiga” y tratada como un programa más.

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Rebeca, en cambio, lo planteó como una regla no escrita del vínculo cercano: no se cobra por un dato personal cuando hay confianza. Y Edson sumó un detalle que alimenta la percepción de distancia: ni siquiera hubo un “parte” o un mensaje directo para aclarar.

Por ahora, la versión expuesta en el set apunta a lo mismo: el equipo del magazine sintió que Domínguez levantó una barrera que no esperaban, justo en un momento donde, por trayectoria compartida, creían tener acceso a una información mínima.

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