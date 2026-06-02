Reniec aclara que no se colocarán stickers en el DNI tras votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó este martes que, en la segunda vuelta electoral del 7 de junio, no se entregarán stickers holográficos en el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNI) tras el voto de los ciudadanos.

Iván Torres, vocero de la entidad, explicó en Radio Exitosa que la normativa fue modificada y, por ese motivo, los miembros de mesa ya no colocarán el holograma. “En los nuevos DNI que están saliendo ya no tiene este espacio porque ya no es válido para los procesos electorales”, señaló.

Torres indicó que el padrón electoral incluye a 27 millones de ciudadanos residentes tanto en el Perú como en el extranjero. Precisó que el voto es obligatorio para las personas entre 18 y 60 años, mientras que quienes superan esa edad pueden ejercerlo de forma voluntaria.

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Además, detalló que los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 12 de abril forman parte del padrón y podrán participar en el balotaje que dispurará Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“El Reniec ya habilitó la posibilidad de que los ciudadanos puedan votar con el DNI vencido para garantizar el derecho al sufragio de todos los peruanos. Todos podemos votar con el DNI actualizado o vencido, ya sea el electrónico, el azul o el amarillo”, agregó.

Respecto a la pérdida del documento, Torres mencionó que Reniec comunicará el procedimiento para emitir el DNI exprés, documento que “podrá ser emitido el mismo día que se tramita, siempre y cuando se gestione de manera web”.

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“El padrón electoral cerró el 14 de octubre de 2025. Es inamovible y contempla a todos los ciudadanos que han realizado algún tipo de modificación hasta esa fecha”, detalló.

Finalmente, exhortó a la población a participar en la jornada y recomendó a quienes tienen un DNI pendiente de recojo que acudan a retirarlo. “Para todos los demás, deben cuidarlo porque es el único documento válido para votar”, afirmó.