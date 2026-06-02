Sporting Cristal acelera la depuración del plantel para el Clausura 2026: Benavente no seguiría; Vizeu y Santana tampoco

La directiva acelera la reestructuración tras el Apertura, con el equipo en el puesto 12 y a tres puntos del descenso, mientras el área deportiva también revisa el futuro de Felipe Vizeu y Gabriel Santana (Sporting Cristal)

Con el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 cerrado en la 12.ª posición con 19 puntos, y a tres de la zona de descenso, Sporting Cristal inició una evaluación interna para reordenar su plantel antes del Torneo Clausura.

En ese proceso, el club tomó la determinación de prescindir de Cristian Benavente, pese a que su vínculo contractual se extiende hasta diciembre de 2026.

La información fue difundida por el periodista Michael Cordero, de L1MAX, quien también señaló que la directiva analiza decisiones sobre el técnico Zé Ricardo y la continuidad de Felipe Vizeu y Gabriel Santana.

La salida de Cristian Benavente

La reestructuración ya empezó en Sporting Cristal y Cristian Benavente aparece como la primera baja confirmada. El club decidió prescindir del volante tras un semestre sin mayor impacto. (Sporting Cristal)

La decisión que involucra a Cristian Benavente se dio en medio del análisis que realiza la institución sobre quiénes continuarán en la segunda parte del año. De acuerdo con lo informado por Michael Cordero, el futbolista peruano-español no formará parte del plantel que encarará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, medida que se enmarca en una revisión de rendimientos individuales tras el primer semestre.

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Benavente llegó a Sporting Cristal en agosto de 2025, procedente del FC Buzău de Rumanía. Su contratación generó expectativas, aunque también cuestionamientos en un sector de la hinchada. La temporada siguiente, ya con una preparación completa, el mediocampista no logró consolidarse como titular ni sostener un nivel que le permitiera transformarse en una alternativa determinante.

En la campaña en curso disputó nueve de 17 partidos posibles. Su participación se produjo en un contexto complejo para el equipo, que terminó el Apertura en el puesto 12 con 19 unidades, lejos de la pelea por el campeonato y con una cercanía incómoda respecto de la zona de descenso.

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El reporte de Cordero incluyó un escenario sobre los tiempos de su desvinculación: la salida podría concretarse antes del Clausura, aunque también cabe la posibilidad de que se extienda hasta el final de la temporada si las partes no alcanzan un acuerdo inmediato. En cualquier caso, la determinación comunicada por el periodista ubica al futbolista fuera del plan para la segunda parte del año.

Felipe Vizeu: goles no son amores

Los goles no alcanzaron para despejar las dudas. Sporting Cristal revisa el futuro de Felipe Vizeu en medio de una profunda reorganización tras un Apertura lejos de las expectativas. (Sporting Cristal)

La lista de nombres bajo revisión también incluye al delantero Felipe Vizeu, quien, según el mismo periodista, figura entre los jugadores que el club considera dentro de un recorte. Su llegada se produjo a mediados de 2025, cuando fue incorporado como variante tras la salida de Martín Cauteruccio rumbo a Bolívar.

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El atacante arribó con recorrido en clubes del ascenso brasileño, pero sin números que terminaran de convencer desde el inicio. Con el correr de los meses, su rendimiento quedó marcado por una producción goleadora que no alcanzó para sostener su condición de opción confiable en ataque.

Los registros consignados en la información difundida señalan que Vizeu anotó dos goles en 2025 y seis en 2026. Más allá de esa cifra, el balance deportivo quedó condicionado por oportunidades desaprovechadas que, de acuerdo con la misma referencia, pudieron resultar determinantes en distintos partidos del equipo.

La evaluación de Sporting Cristal se desarrolla en un momento en el que la institución busca corregir el rumbo después de un semestre sin regularidad en el torneo local. El Apertura cerró con el equipo lejos del lote de arriba, lo que empujó a la directiva a revisar la composición del plantel de cara al Clausura.

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El caso de Gabriel Santana

El talento apareció a cuentagotas, pero las lesiones impidieron una continuidad sostenida. Por ello, Sporting Cristal evalúa si Gabriel Santana seguirá en el plantel durante 2026. (Sporting Cristal)

Otro futbolista mencionado en la revisión interna es Gabriel Santana, cuyo caso, según lo expuesto por Michael Cordero, se explica más por su disponibilidad que por su capacidad técnica. En el primer semestre, su presencia en el campo fue intermitente y estuvo atravesada por problemas físicos recurrentes, un factor que limitó sus opciones de continuidad y su aporte sostenido dentro del equipo.

El mediocampista mostró calidad en acciones puntuales, pero esas intervenciones fueron esporádicas y no alcanzaron para convertirlo en una pieza diferencial con regularidad. Esa combinación de lesiones, falta de continuidad y aportes discontinuos lo colocó, según la información difundida, dentro del grupo de jugadores cuya permanencia se discute en la interna.

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La misma fuente también vinculó este proceso con decisiones más amplias. En su programa Sin TV La Tribuna, Cordero indicó que la directiva de Sporting Cristal analiza no solo salidas de futbolistas, sino también el escenario del técnico Zé Ricardo, en una reconfiguración que podría definirse en los próximos días o semanas, en función del diálogo entre el área deportiva y los involucrados.

En paralelo a estas decisiones, Sporting Cristal ya tiene programado su próximo compromiso. Tras caer 3-2 ante Cienciano, volverá a competir dentro de dos semanas cuando visite a Comerciantes FC por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El partido se jugará el sábado 13 de junio a las 16:30 en el Estadio Villa Emprendedora, en Iquitos.

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La transmisión estará a cargo de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, disponible en su versión digital a través de su sitio web y también de manera gratuita en su canal de YouTube.