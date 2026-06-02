Cienciano anunció que Álvaro Rojas volverá a Universitario para el Torneo Clausura 2026: ¿Será opción con Héctor Cúper?

Álvaro Rojas regresa a Universitario de Deportes luego de un paso sin muchos minutos en Cienciano. Crédito: Difusión.

Universitario de Deportes recuperará en las próximas semanas a uno de los futbolistas formados en sus divisiones menores. Cienciano del Cusco anunció oficialmente el final de la cesión de Álvaro Rojas, quien deberá reincorporarse a la ’crema’ de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

La noticia fue comunicada por el conjunto ’imperial’ mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales. En el documento, el club informó que Universitario decidió ejecutar la cláusula contemplada en el convenio de préstamo del futbolista, poniendo fin de manera anticipada a su estadía en la ciudad del Cusco.

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“Informamos a nuestros hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el Club Universitario de Deportes ha decidido hacer efectiva la cláusula establecida en el convenio de préstamo del futbolista Álvaro Rojas, por lo que el jugador retornará a la institución a la que pertenece”, señaló Cienciano en su comunicado.

Álvaro Rojas se marcha de cesión luego de seis meses. Crédito: X Cienciano.

Asimismo, la institución cusqueña agradeció el profesionalismo mostrado por el mediocampista durante su permanencia en el club: “Agradecemos a Álvaro Rojas por la entrega, profesionalismo y compromiso que ha demostrado durante su etapa en nuestra institución”.

La salida del jugador responde a una temporada en la que no logró consolidarse dentro de las alineaciones titulares. Rojas llegó a Cienciano con la expectativa de continuar el crecimiento que había mostrado durante el 2025 en Juan Pablo II de Chongoyape, donde dejó interesantes actuaciones acompañadas por cuatro goles y dos asistencias.

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Aquel rendimiento generó expectativas importantes alrededor de su progresión. Sin embargo, la realidad fue muy distinta en el cuadro cusqueño. La competencia interna y las decisiones técnicas limitaron considerablemente sus oportunidades, al punto de participar en apenas siete encuentros oficiales durante toda la campaña.

Álvaro Rojas fue el capitán del equipo campeón de Universitario en el Torneo de Reservas 2024.

¿Será opción para Héctor Cúper en el Torneo Clausura 2026?

El retorno de Rojas se produce en un contexto de profundos cambios dentro de Universitario. El primer semestre dejó un balance muy negativo para los ’merengues’, que terminaron muy lejos de Alianza Lima en la disputa por el Torneo Apertura y además finalizaron últimos en su grupo de la Copa Libertadores.

Por ello, Héctor Cúper trabaja en una auténtica reingeniería del plantel. El experimentado entrenador argentino deberá determinar qué jugadores pueden aportar soluciones inmediatas a un equipo que necesita elevar considerablemente su nivel competitivo si pretende pelear por el título nacional.

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En ese análisis aparece el nombre de Álvaro Rojas. A sus 21 años, el volante posee características que podrían resultar interesantes para el nuevo proyecto deportivo: movilidad, dinámica, intensidad en la presión y capacidad para ocupar distintas posiciones en la zona medular.

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario.

La pausa de las competiciones oficiales podría jugar a su favor. Durante las próximas semanas, Cúper tendrá la posibilidad de observarlo de cerca en los entrenamientos de Campo Mar y también en eventuales compromisos de la Copa de la Liga, torneo que podría servir para que el joven futbolista acumule minutos y demuestre que está preparado para asumir mayores responsabilidades.

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No obstante, también existe otra alternativa. En caso de que el comando técnico considere que aún necesita mayor continuidad competitiva, Rojas podría reforzar al equipo de Liga 3 que dirige Piero Alva, manteniéndose bajo supervisión directa de la institución mientras continúa su proceso de desarrollo.

Las potenciales salidas en Universitario

El caso de Álvaro Rojas no es el único movimiento que se avecina en Ate. Universitario prepara una importante depuración de su plantel con el objetivo de liberar espacio para futuras incorporaciones y corregir algunos errores de planificación cometidos en los últimos mercados.

La salida de Martín Pérez Guedes ya es prácticamente un hecho. El mediocampista argentino recibió un emotivo homenaje durante la victoria frente a Sport Huancayo, en lo que representó su despedida del Estadio Monumental tras convertirse en uno de los referentes más queridos por la afición durante los últimos años.

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El centrocampista argentino dejó el campo sobre el final del lance contra Sport Huancayo y se quebró delante de los aficionados. | VIDEO: L1MAX

Además, según informó el periodista Gustavo Peralta, otros cinco futbolistas dejarían la institución en las próximas semanas. Los nombres señalados son Sekou Gassama, Miguel Silveira, Paolo Reyna, José Rivera y Hugo Ancajima.

De concretarse esas bajas, Universitario iniciará el Torneo Clausura con una plantilla notablemente renovada. En ese escenario, jugadores como Álvaro Rojas podrían encontrar una nueva oportunidad para ganarse un lugar dentro del primer equipo y demostrar que todavía tienen mucho por aportar al club que los formó.