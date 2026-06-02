Cienciano anunció que Álvaro Rojas volverá a Universitario para el Torneo Clausura 2026: ¿Será opción con Héctor Cúper?

Universitario de Deportes recuperará en las próximas semanas a uno de los futbolistas formados en sus divisiones menores. Cienciano del Cusco anunció oficialmente el final de la cesión de Álvaro Rojas, quien deberá reincorporarse a la ’crema’ de cara al segundo semestre de la temporada 2026.
La noticia fue comunicada por el conjunto ’imperial’ mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales. En el documento, el club informó que Universitario decidió ejecutar la cláusula contemplada en el convenio de préstamo del futbolista, poniendo fin de manera anticipada a su estadía en la ciudad del Cusco.
PUBLICIDAD
“Informamos a nuestros hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el Club Universitario de Deportes ha decidido hacer efectiva la cláusula establecida en el convenio de préstamo del futbolista Álvaro Rojas, por lo que el jugador retornará a la institución a la que pertenece”, señaló Cienciano en su comunicado.
Asimismo, la institución cusqueña agradeció el profesionalismo mostrado por el mediocampista durante su permanencia en el club: “Agradecemos a Álvaro Rojas por la entrega, profesionalismo y compromiso que ha demostrado durante su etapa en nuestra institución”.
La salida del jugador responde a una temporada en la que no logró consolidarse dentro de las alineaciones titulares. Rojas llegó a Cienciano con la expectativa de continuar el crecimiento que había mostrado durante el 2025 en Juan Pablo II de Chongoyape, donde dejó interesantes actuaciones acompañadas por cuatro goles y dos asistencias.
PUBLICIDAD
Aquel rendimiento generó expectativas importantes alrededor de su progresión. Sin embargo, la realidad fue muy distinta en el cuadro cusqueño. La competencia interna y las decisiones técnicas limitaron considerablemente sus oportunidades, al punto de participar en apenas siete encuentros oficiales durante toda la campaña.
¿Será opción para Héctor Cúper en el Torneo Clausura 2026?
El retorno de Rojas se produce en un contexto de profundos cambios dentro de Universitario. El primer semestre dejó un balance muy negativo para los ’merengues’, que terminaron muy lejos de Alianza Lima en la disputa por el Torneo Apertura y además finalizaron últimos en su grupo de la Copa Libertadores.
Por ello, Héctor Cúper trabaja en una auténtica reingeniería del plantel. El experimentado entrenador argentino deberá determinar qué jugadores pueden aportar soluciones inmediatas a un equipo que necesita elevar considerablemente su nivel competitivo si pretende pelear por el título nacional.
PUBLICIDAD
En ese análisis aparece el nombre de Álvaro Rojas. A sus 21 años, el volante posee características que podrían resultar interesantes para el nuevo proyecto deportivo: movilidad, dinámica, intensidad en la presión y capacidad para ocupar distintas posiciones en la zona medular.
La pausa de las competiciones oficiales podría jugar a su favor. Durante las próximas semanas, Cúper tendrá la posibilidad de observarlo de cerca en los entrenamientos de Campo Mar y también en eventuales compromisos de la Copa de la Liga, torneo que podría servir para que el joven futbolista acumule minutos y demuestre que está preparado para asumir mayores responsabilidades.
PUBLICIDAD
No obstante, también existe otra alternativa. En caso de que el comando técnico considere que aún necesita mayor continuidad competitiva, Rojas podría reforzar al equipo de Liga 3 que dirige Piero Alva, manteniéndose bajo supervisión directa de la institución mientras continúa su proceso de desarrollo.
Las potenciales salidas en Universitario
El caso de Álvaro Rojas no es el único movimiento que se avecina en Ate. Universitario prepara una importante depuración de su plantel con el objetivo de liberar espacio para futuras incorporaciones y corregir algunos errores de planificación cometidos en los últimos mercados.
La salida de Martín Pérez Guedes ya es prácticamente un hecho. El mediocampista argentino recibió un emotivo homenaje durante la victoria frente a Sport Huancayo, en lo que representó su despedida del Estadio Monumental tras convertirse en uno de los referentes más queridos por la afición durante los últimos años.
PUBLICIDAD
Además, según informó el periodista Gustavo Peralta, otros cinco futbolistas dejarían la institución en las próximas semanas. Los nombres señalados son Sekou Gassama, Miguel Silveira, Paolo Reyna, José Rivera y Hugo Ancajima.
De concretarse esas bajas, Universitario iniciará el Torneo Clausura con una plantilla notablemente renovada. En ese escenario, jugadores como Álvaro Rojas podrían encontrar una nueva oportunidad para ganarse un lugar dentro del primer equipo y demostrar que todavía tienen mucho por aportar al club que los formó.
Más Noticias
Sporting Cristal acelera la depuración del plantel para el Clausura 2026: Benavente no seguiría; Vizeu y Santana tampoco
El cuadro celeste habría decidido que el ‘Chaval’ no siga en el plantel para el Clausura. Además, el área deportiva revisa la continuidad de varios futbolistas tras haber quedado en el puesto 12 del Apertura
Adrián Ugarriza maneja dos ofertas concretas fuera de Israel, aunque el objetivo prioritario es un club grande
El empresario Rafi Epstein ha asegurado que el delantero de la selección peruana cuenta con dos propuestas ajenas a la Ligat Ha’Al; además, detalló los acercamientos con instituciones locales
Club español reconoce el legado de Maguilaura Frías y la despide como una leyenda: “Quedaste para siempre en la historia”
Tras anunciar su salida luego de cinco temporadas, el CAV Esquimo Dos Hermanas dedicó un emotivo homenaje a la voleibolista peruana y destacó su papel como capitana durante la etapa más exitosa de la historia del club
La selección peruana femenina cerrará la Liga de Naciones en el llano: deja la altura de Cusco para recibir a Bolivia en el Callao
El conjunto que dirige Antonio Spinelli se medirá ante la ‘verde’ en el estadio Miguel Grau. Antes, disputará un partido crucial ante Argentina en el Vicente López de Buenos Aires
Esteban Pavez confesó en Chile que llegar a Alianza Lima “fue la mejor decisión” tras su abrupta salida de Colo Colo
El mediocampista chileno celebró el Torneo Apertura de la Liga 1 y sostuvo que el estadio Alejandro Villanueva se parece al Monumental colocolino, con una hinchada pasional y presión por ganar siempre
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD