Roberto Sánchez y la vez que condenó el golpe de Estado de Pedro Castillo: “No tengo por qué sostener ni defender”

En diciembre de 2022, luego del golpe de Estado de Pedro Castillo, el parlamento Roberto Sánchez condenó la decisión y exigió que el expresidente asuma su responsabilidad. (Crédito: X/@VLADIMIR_CERRON)

Durante el último debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ambos candidatos que disputan la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la lideresa de Fuerza Popular recordó al representante de Juntos por el Perú las declaraciones en las que condenó el autogolpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre de 2022. En ese contexto, le cuestionó si era un “traidor” al exmandatario o si había participado en un supuesto complot en su contra.

Anteriormente la candidata de derecha había acusado a Sánchez de seguir la línea política de Castillo al utilizar un sombrero similar al que caracterizó al exjefe de Estado y expresar públicamente su intención de otorgarle un indulto. Además, señaló que en las listas de candidatos al Parlamento de Juntos por el Perú figuran familiares del exmandatario para las cámaras de Diputados y Senadores. No obstante, la actual postura de Sánchez contrasta con las declaraciones que formuló tras el intento de golpe de Estado, cuando expresó su rechazo a la ruptura del orden constitucional.

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Roberto Sánchez condenó golpe de Estado de Pedro Castillo

Como se recuerda, el Pleno del Congreso se reunió de manera extraordinaria el 7 de diciembre de 2022, luego de que Pedro Castillo rompiera el orden constitucional al anunciar la disolución del Parlamento. Durante esa sesión, el entonces congresista Roberto Sánchez condenó públicamente las acciones del exmandatario. Asimismo, a través de su cuenta oficial en X, renunció al cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y solicitó la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“En pleno siglo XXI, ¿dónde puede resistir un quiebre al orden constitucional? Inviable, imposible”, manifestó Sánchez durante su intervención. Además, negó haber tenido conocimiento previo de la decisión adoptada por Castillo y rechazó respaldarla. “Yo mismo no dejo de estar cuestionado por una decisión que nunca tuve conocimiento y no tengo por qué sostener ni defender”, señaló el legislador.

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Roberto Sánchez también señaló que Pedro Castillo debería asumir la responsabilidad por sus acciones, especialmente cuando estas tienen impacto en la institucionalidad democrática. “He aprendido que uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y sus decisiones, por más duras y difíciles que sean”, afirmó. Asimismo, reiteró su postura frente a la crisis política desencadenada por el intento de quiebre constitucional y sostuvo que era necesario esclarecer lo ocurrido. “Yo no me escondo, yo doy la cara y exijo la verdad”, señaló.

Roberto Sánchez y su rechazo al golpe de Castillo . (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Congreso)

Roberto Sánchez esperará resultados en Barbadillo

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anunció que esperará los resultados de la segunda vuelta electoral frente al penal de Barbadillo, lugar donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo. Sánchez comunicó esta decisión durante una visita a la región Áncash y reafirmó su compromiso con la liberación de Castillo, vinculando su estrategia electoral con la situación judicial del exmandatario.

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El aspirante también instó a sus seguidores a organizar la vigilancia ciudadana durante los comicios y a defender el voto en la jornada prevista para el 7 de junio. Sánchez enfatizó la importancia de que “todos sean personeros” y pidió mantener la disciplina y la esperanza en la recta final de la campaña, transmitiendo un mensaje de unidad y perseverancia a sus simpatizantes.

Roberto Sánchez esperará resultados de segunda vuelta desde el penal Barbadillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La decisión de Sánchez de aguardar los resultados en Barbadillo se da luego del debate con Keiko Fujimori y en el contexto de la presentación pública de su cambiante plan de gobierno y equipo técnico. El candidato firmó además el documento “Compromiso por el Perú”, acuerdo que busca el respaldo de organizaciones sociales, sindicales y políticas para conformar un gobierno de recuperación nacional y revertir lo que califica como deterioro democrático en el país.

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