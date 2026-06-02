Perú registra su menor tasa de natalidad histórica: las familias pasaron de tener casi 7 hijos a solo 1 o 2

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, detalla los cambios demográficos que muestra el Censo 2025: menos nacimientos, una tasa de fecundidad de 1,7 hijos y una población cada vez más envejecida. Fuente: Exitosa Noticias

Perú registró su menor tasa de natalidad y, con ella, un cambio demográfico que ya se refleja en el tamaño de los hogares y en las prioridades de política pública. Los resultados de los Censos Nacionales 2025 confirmaron una caída sostenida de los nacimientos y un aumento del peso de la población adulta mayor, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El INEI informó que la población actual del país asciende a 34.157.732 habitantes, un incremento frente a 2017. Sin embargo, el nuevo conteo estadístico llegó con un dato clave: la tasa global de fecundidad se ubicó en 1,7 hijos por mujer, el nivel más bajo reportado en el registro reciente del organismo.

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Las cifras también muestran un reordenamiento por edades. Los menores de 15 años disminuyeron en términos absolutos y porcentuales, mientras que el grupo de 60 años a más creció hasta convertirse en uno de los ejes centrales del debate sobre salud, pensiones y cuidados.

Neumólogo pediatra alerta sobre los riesgos del sobreabrigo en bebés durante el frío. Foto: Agencia Andina

Natalidad alcanza uno de sus niveles más bajos en la historia

En diálogo con Exitosa Noticias, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, sostuvo que el país ya se encuentra en un nivel de fecundidad de 1,7 hijos por mujer. “La tasa de natalidad a nivel nacional ha disminuido (…) a 1,7 hijos por mujer a nivel nacional”, afirmó en la entrevista, al explicar que ese valor equivale, en términos prácticos, a dos hijos por mujer.

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Morán Flores remarcó que la tendencia contrasta con el patrón de mediados del siglo pasado. “En los años 40, en los años 60, veníamos de una tasa global de fecundidad de 6,8 hijos por mujer”, señaló, al ubicar el descenso actual como parte de un cambio estructural.

En el corazón de nuestras fiestas patrias, la llegada de esta pequeña simboliza la esperanza de un mejor futuro para nuestro país, indicó el Minsa. (Andina)

La información del INEI, difundida a partir del XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, se suma a los indicadores que suelen anticipar un nuevo escenario: menos nacimientos sostenidos en el tiempo y una pirámide poblacional que pierde base. Para el organismo, el reto no es solo estadístico, sino de planificación del Estado ante demandas distintas a las de décadas anteriores.

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Perú tiene menos niños que hace una década, según el INEI

En entrevista con la Agencia Andina, Morán precisó que la reducción se expresa también en la caída del grupo infantil. “Los menores de 15 años se han reducido porcentualmente. Anteriormente, eran 8 millones 269 mil y ahora son 7 millones 448 mil”, detalló. Según explicó, esa variación representó una baja de cuatro puntos porcentuales asociada a la menor natalidad.

(Composición Infobae/Andina/Danae Román)

El jefe del INEI vinculó el cambio a transformaciones sociales y económicas. En Exitosa, indicó que las mujeres “están postergando” decisiones relacionadas con la vida familiar desde su incorporación al mercado laboral y el acceso a estudios superiores, lo que repercute en la nupcialidad y la fecundidad.

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El escenario plantea preguntas sobre el recambio generacional. De acuerdo con lo señalado por Morán a la Agencia Andina, el país enfrenta un envejecimiento acelerado “sin posibilidad cercana de recambio poblacional”, una advertencia que obliga a revisar la oferta de servicios públicos y la sostenibilidad de los sistemas de protección social.

Adultos mayores representan casi el 14% de la población peruana

El propio censo incorporó un dato que refuerza el giro demográfico. Morán Flores sostuvo que la población de 60 años y más representó “casi el 14%” del total nacional. A su juicio, ese crecimiento “ya nos llama la atención” para revisar políticas públicas orientadas a salud, pensiones y cuidados, especialmente para personas con menor movilidad en edades avanzadas.

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El censo nacional de 1876 permitió conocer la realidad demográfica y económica del Perú republicano en medio de la crisis generada por el declive del guano. (Andina)

La Agencia Andina informó, en la misma línea, que el censo identificó 5 millones de personas de 60 años a más y que se proyecta que para 2040 este grupo superará en número a los menores de 15 años. Morán atribuyó el fenómeno a la combinación de menor natalidad e incremento de la longevidad, con mayor esperanza de vida por avances médicos.

En esa entrevista, el jefe del INEI agregó que una persona que hoy cumple 60 años tiene una expectativa de vivir 24 años adicionales, mientras que alguien que alcanza los 70 años puede vivir 13 años más, con un promedio de 83 años. Para Morán, el desafío inmediato es reorientar la respuesta estatal hacia un país donde los adultos mayores tendrán un peso cada vez mayor en la estructura de la población.

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