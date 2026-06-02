Manuel Barreto destaca la presencia de Jean Ferrari en la Federación Peruana de Fútbol: “Es alguien con muchísima energía”

Manuel Barreto y Jean Ferrari, la sociedad deportiva que busca revolucionar el fútbol peruano. - Crédito: FPF

Manuel Barreto tiene bastante claro que la transformación del fútbol peruano pasa por la toma de decisiones de las autoridades de la FPF. Una de las piezas claves dentro del proyecto es Jean Ferrari, a quien ha ponderado no solo por su esfuerzo para llevar a cabo el relevo generacional, sino por la fuerza que irradia al momento de impulsar el cambio.

Durante una entrevista ofrecida a La Palabra en Juego, el Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol resaltó el brío del dirigente, con el cual cada uno de los trabajadores del staff de la selección nacional se siente identificado.

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Manuel Barreto es un hombre de confianza para Jean Ferrari. - Crédito: Difusión

“Lo que siento es entusiasmo. Jean [Ferrari] es alguien con muchísima energía, que empuja y en la medida que sentimos esa receptividad y que logramos contagiar y vemos ganas de progresar, sentimos un ambiente positivo”, ponderó Barreto.

Aseguró, además, que “yo, por lo menos, en la VIDENA me siento a gusto con un ambiente muy positivo con la gente de la mayor, con este personal administrativo y siempre con ganas de salir adelante”.

El Jefe de la UTM asegura que el administrativo irradia una energía única que revitaliza a la selección nacional. | VIDEO: La Palabra En Juego

Visión de Ferrari

Jean Ferrari fue un factor clave para que Manuel Barreto fuera más allá de los escritorios. Por su recomendación y aval, el Jefe de la UTM pasó a un periodo de interinato con la selección peruana tras la debacle de las Eliminatorias 2026. Aunque la medida fue muy polémica, hubo una razón deportiva para encaminarla.

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“Yo no tenía ninguna intención. Siempre fui súper claro. ¿Por qué acepté? Porque entendí la visión de Jean. Yo soy un jugador de equipo y era lo que necesitaba Jean en ese momento. Ahora estoy feliz con Mano Menezes como entrenador de la selección peruana y trabajando en constante comunicación”, afirmó.

Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF

Barreto entró a tallar en la disciplina nacional como una especie de bombero. Ubicado en la zona técnica, sustituyendo a Óscar Ibáñez, se hizo cargo de la renovación de futbolistas para tres partidos internacionales: dos contra Chile y uno contra Rusia. Los resultados deportivos fueron desfavorables, aunque aparecieron nuevos rostros como Fabio Gruber y César Inga.

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La nueva estructura de la Federación Peruana de Fútbol sabe que el horizonte es clasificar al Mundial 2030 con una nueva columna vertebral, sostenida con puntuales emergentes y veteranos connotados. Con esa combinación se espera el éxito.

El técnico de la selección peruana se refirió a la convocatoria del defensor nacido en Alemania. (FPF)

Un Perú remozado

La llegada de Mano Menezes al frente de la selección peruana genera expectativas no solo en relación a la apertura de espacios para jóvenes futbolistas con el objetivo de demostrar sus habilidades, sino también respecto a un incremento en el nivel competitivo del equipo.

No obstante, el proceso enfrenta complicaciones derivadas de la carencia de competencia de alto rigor entre los futbolistas peruanos, una situación agravada por la ausencia de un sistema definitivo que permita potenciar el rendimiento colectivo de la ‘bicolor’.

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Jairo Vélez gritando su doblete ante Honduras, secundado por Fabio Gruber. - Crédito: FPF

Otro aspecto que requiere atención inmediata es la falta de un delantero con experiencia y jerarquía en el plantel. Actualmente, la selección cuenta únicamente con Alex Valera y Adrián Ugarriza para ocupar esta posición clave, lo que subraya la urgencia de encontrar alternativas que aporten liderazgo y capacidad de definición en el ataque.

Perú tendrá una nueva ocasión para evidenciar avances cuando enfrente a Haití y España, selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026. Los encuentros representan una oportunidad para medir el progreso del equipo bajo la conducción de Mano Menezes.