Elecciones 2026: Perú culmina envío del material electoral a 63 países y garantiza el voto de más de 1 millón de connacionales

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Estado peruano completó una de las etapas más importantes de la organización del proceso electoral en el extranjero. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que culminó al 100 % el despliegue internacional del material que será utilizado por miles de ciudadanos peruanos residentes fuera del país para ejercer su derecho al voto.
La operación logística permitió trasladar la totalidad de los paquetes electorales enviados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacia las distintas oficinas consulares del Perú en el mundo. De esta manera, se busca asegurar que las mesas de sufragio estén correctamente abastecidas y listas para recibir a los electores durante la jornada decisiva que definirá al próximo presidente de la República.
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Cancillería distribuyó 1.859 paquetes electorales para garantizar el voto de peruanos en el exterior
De acuerdo con la información difundida por la Cancillería, los 1.859 paquetes electorales entregados por la ONPE ya fueron recepcionados en las sedes consulares correspondientes. Desde esos puntos serán trasladados posteriormente a los 219 locales de votación habilitados para la segunda vuelta presidencial en diferentes partes del mundo.
La complejidad de la operación obligó a implementar medidas especiales para garantizar que el material llegara a tiempo a destinos considerados de difícil acceso o con mayores desafíos logísticos. Por ello, funcionarios del servicio diplomático peruano asumieron personalmente el transporte de los insumos electorales hacia ciudades estratégicas como La Habana, Moscú, Pretoria, Pekín y Leticia.
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Las autoridades destacaron que estas acciones responden al creciente interés de los peruanos en el extranjero por participar en los procesos democráticos del país. Durante la primera vuelta presidencial, un total de 411.077 connacionales acudieron a las urnas fuera del territorio nacional, alcanzando una participación de 33,9 %.
La cifra representa un incremento significativo respecto a las Elecciones Generales 2021, cuando la participación de los electores residentes en el exterior llegó al 22,8 %. Este comportamiento ha llevado a las instituciones responsables del proceso a reforzar la logística y las medidas de organización para garantizar una votación ordenada.
Para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, se tiene prevista la instalación de 2.506 mesas de sufragio distribuidas en 63 países. La meta es asegurar que los ciudadanos peruanos puedan emitir su voto en condiciones adecuadas, independientemente del lugar donde residan.
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Más de un millón de peruanos podrán votar en el exterior con nuevos centros habilitados
El crecimiento sostenido del padrón electoral fuera del país llevó a las autoridades a reforzar la infraestructura destinada a los comicios. Para esta segunda vuelta presidencial, más de 1,19 millones de ciudadanos peruanos figuran como aptos para sufragar en el extranjero, una cifra que refleja la importancia del voto de la comunidad migrante en la definición del próximo gobierno.
Entre las medidas adoptadas destaca la ampliación de espacios de votación en ciudades con alta concentración de connacionales. El caso más significativo es Santiago de Chile, donde los centros habilitados pasarán de uno a cinco para atender a cerca de 108 mil electores. La decisión busca agilizar el ingreso a las mesas de sufragio y evitar los inconvenientes registrados durante procesos anteriores.
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El despliegue internacional también contempla la habilitación de nuevos espacios para facilitar la participación ciudadana. En esta oportunidad se instalarán siete locales de votación distribuidos en seis países de Medio Oriente: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. Además, se reorganizaron 19 locales electorales en diversas jurisdicciones con el objetivo de optimizar la atención de los votantes y mejorar el desarrollo de la jornada.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a los connacionales que fueron designados como miembros de mesa para que se presenten puntualmente en sus respectivos locales de votación. Su participación será clave para que la instalación de las mesas se realice sin contratiempos y el proceso electoral se desarrolle con normalidad desde las primeras horas de la jornada.
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