Luciana Fuster abre su academia de modelaje en Lima y revela cuándo empezarán sus clases

Luciana Fuster inaugura la primera edición de su academia de modelaje en Lima, marcando el inicio de su faceta empresarial en el Perú. (Instagram Luciana Fuster)

Luciana Fuster abrió las puertas de su primera academia de modelaje el 1 de junio en Lima, en un evento que la llevó a las lágrimas al dirigirse a los asistentes. La exMiss Grand International 2023, de 27 años, inauguró oficialmente ‘Luciana Fuster Academy’, un proyecto que busca formar a nuevas generaciones en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza, y que marca su ingreso formal al mundo empresarial.

Entre amigos, familiares y mucha emoción, Luciana Fuster celebra la gran apertura de su academia de modelaje. Un vistazo a la emotiva ceremonia y el inicio de un nuevo proyecto. Video: Instagram Luciana Fuster

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, Fuster agradeció el respaldo recibido durante el proceso de creación de la academia. “Quiero agradecerles de verdad, de todo corazón por acompañarnos en este sueño, y digo acompañarnos, porque no estoy sola”, expresó ante familiares, amigos y colaboradores presentes en la ceremonia de apertura.

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La modelo también reconoció el trabajo de su socio, Leopoldo Osio, a quien llamó “mi querido doctor Polo” y a quien atribuyó parte central del proyecto. “Este sueño no es solamente mío, sino tuyo. Así que tenemos meses poniéndole todo el corazón, poniéndole todas las ganas”, señaló durante su discurso.

La Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, corta la cinta inaugural de su primer proyecto empresarial: la Luciana Fuster Academy. En un evento lleno de glamour, agradeció a sus invitados y celebró junto a su socio, Leopoldo Osio. Video: Instagram Luciana Fuster

Una academia con lema, metodología y clases desde el 15 de junio

La ‘Luciana Fuster Academy’ funcionará bajo el lema “Donde la pasión y la disciplina se convierten en legado” y estará orientada a la preparación integral de modelos y aspirantes a certámenes de belleza en el Perú. Según la página oficial de la escuela, la propuesta incluye clases de etiqueta, oratoria y maquillaje, además de formación en técnicas de pasarela, poses, confianza y construcción de marca personal.

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Las primeras clases están programadas para el 15 de junio, fecha en la que los primeros estudiantes iniciarán su formación bajo la metodología diseñada por Fuster, quien trasladará al aula la experiencia acumulada durante su paso por competencias internacionales.

La 'Luciana Fuster Academy' ofrece clases de pasarela, etiqueta, oratoria y construcción de marca personal para aspirantes a certámenes de belleza. (Instagram Luciana Fuster)

De acuerdo con América TV, la academia llega con el objetivo de “potenciar la imagen y fortalecer habilidades” en un mercado cada vez más competitivo. Fuster describió el proyecto como una extensión de su misión personal: “Ayudar a cada estudiante a brillar y alcanzar sus sueños en el mundo del modelaje”, según consta en la web oficial de la escuela.

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El evento de inauguración reunió a personas cercanas a la modelo y fue ampliamente documentado en redes sociales. Juan Morelli, compositor colombiano y pareja de Fuster, no tardó en reaccionar públicamente. A través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía del momento del corte de cinta y escribió: “Orgulloso hasta los huesos. Te mereces todo lo bonito mi amor”, en un mensaje que circuló rápidamente entre los seguidores de la modelo.

Acompaña a la modelo Luciana Fuster en un día lleno de glamour, desde una espectacular sesión de fotos hasta la emocionante inauguración de su propia academia de modelaje en Lima. Un vistazo a su nueva faceta como empresaria. Video: Instagram Luciana Fuster

De la corona del Miss Grand International al casting de Victoria’s Secret

La apertura de la academia llega en uno de los momentos de mayor proyección internacional de la carrera de Luciana Fuster. La modelo ganó el Miss Grand International 2023 en Vietnam el 25 de octubre de ese año, convirtiéndose en la segunda peruana en la historia en obtener esa corona. El título le valió un premio de 300 000 dólares y un año de reinado que la llevó a más de 15 países como embajadora del certamen.

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Semanas antes de la inauguración de su academia, Fuster protagonizó otro momento de alta visibilidad al participar en el casting presencial para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado el 22 de mayo en un mall de Miami. La modelo superó el primer filtro virtual y desfiló frente a un jurado que incluyó a Gigi Hadid, en lo que representaría un paso histórico si logra convertirse en la primera peruana en integrar el elenco de ángeles de la reconocida marca. Los resultados del proceso aún están pendientes.

Expertos en moda analizan el desempeño de Luciana Fuster en el casting para Victoria's Secret. Nicole Akari elogia su pasarela y la ve como una candidata ideal para la línea PINK de la famosa marca. Video: TikTok @riclatorrez

Su participación en el casting generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su estilo en la pasarela. Fuster respondió con ironía ante las críticas y también pidió respeto hacia las representantes peruanas en el exterior. “Gracias por decirlo”, escribió al respaldar a quienes defendieron a sus compatriotas en el proceso de selección.

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Con la apertura de la ‘Luciana Fuster Academy’, la modelo suma un nuevo frente a una carrera que combina certámenes internacionales, proyección en la industria de la moda y ahora la formación de nuevos talentos en el Perú.