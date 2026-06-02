Adrián Ugarriza maneja dos ofertas concretas fuera de Israel, aunque el objetivo prioritario es un club grande

Adrián Ugarriza asombró en Ironi Kiryat Shmona por su frecuencia goleadora. - Crédito: Difusión

El Ironi Kiryat Shmona tiene entre sus filas a un diamante en bruto como Adrián Ugarriza, quien hizo saltar la Ligat Ha’Al por los aires tras posicionarse como uno de los goleadores revelación con 18 dianas, ubicándose en la segunda plaza de la tabla de goleo tan solo por detrás de Dor Peretz.

Aunque el Ironi K.S quiere retener a ‘Uga’ para que así cumpla con su contrato, sabe que es imposible por la cantidad de acercamientos formales surgidos a partir de su irrupción goleadora en Israel. Por lo tanto, los directivos trabajan para allanar el futuro de su ‘9’.

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Adrián Ugarriza mostró un talento goleador impresionante con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Operaciones de por medio no hay, pero sí intereses formales por Adrián, según ha dado a conocer el empresario Rafi Epstein con Sport5. “Fuera de Israel, hay dos ofertas concretas de países no muy lejanos, digamos, pero no se acercan a lo que él quiere. Si hablamos del país, la situación en los clubes es bastante incierta”, dijo.

Por su perfil goleador y de jerarca en ataque, Ugarriza está dentro del radar de clubes históricos de la Ligat Ha’ Al, pero ninguno ha dado el paso decisivo para contactarlo. En cualquier caso, el peruano no verá con malos ojos un desplazamiento a una institución de trascendencia y con objetivos marcados.

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Adrián Ugarriza cerró su campaña con Ironi K.S con 18 dianas. Crédito: X

“No se ha movido nada. Si me preguntas a mí, las dos opciones son excelentes [Beitar Jerusalén y Maccabi Haifa]; si le preguntas a él, no lo sé. No creo que eso cambie nada para él; si juega en un gran equipo, será feliz”, ahondó.

Uno de los obstáculos para acometer una operación por Ugarriza es el alto precio establecido por el presidente del Ironi K.S, aunque se prevé que, si aparece un proyecto fuerte, cederá. “Si llega una buena oferta, será el primero en querer que progrese y triunfe”, cerró Epstein.

Adrián Ugarriza cierra la mejor temporada de su carrera con 20 goles en Ironi K.S. - Crédito: Difusión