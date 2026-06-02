Adrián Ugarriza maneja dos ofertas concretas fuera de Israel, aunque el objetivo prioritario es un club grande

El Ironi Kiryat Shmona tiene entre sus filas a un diamante en bruto como Adrián Ugarriza, quien hizo saltar la Ligat Ha’Al por los aires tras posicionarse como uno de los goleadores revelación con 18 dianas, ubicándose en la segunda plaza de la tabla de goleo tan solo por detrás de Dor Peretz.
Aunque el Ironi K.S quiere retener a ‘Uga’ para que así cumpla con su contrato, sabe que es imposible por la cantidad de acercamientos formales surgidos a partir de su irrupción goleadora en Israel. Por lo tanto, los directivos trabajan para allanar el futuro de su ‘9’.
PUBLICIDAD
Operaciones de por medio no hay, pero sí intereses formales por Adrián, según ha dado a conocer el empresario Rafi Epstein con Sport5. “Fuera de Israel, hay dos ofertas concretas de países no muy lejanos, digamos, pero no se acercan a lo que él quiere. Si hablamos del país, la situación en los clubes es bastante incierta”, dijo.
Por su perfil goleador y de jerarca en ataque, Ugarriza está dentro del radar de clubes históricos de la Ligat Ha’ Al, pero ninguno ha dado el paso decisivo para contactarlo. En cualquier caso, el peruano no verá con malos ojos un desplazamiento a una institución de trascendencia y con objetivos marcados.
PUBLICIDAD
“No se ha movido nada. Si me preguntas a mí, las dos opciones son excelentes [Beitar Jerusalén y Maccabi Haifa]; si le preguntas a él, no lo sé. No creo que eso cambie nada para él; si juega en un gran equipo, será feliz”, ahondó.
Uno de los obstáculos para acometer una operación por Ugarriza es el alto precio establecido por el presidente del Ironi K.S, aunque se prevé que, si aparece un proyecto fuerte, cederá. “Si llega una buena oferta, será el primero en querer que progrese y triunfe”, cerró Epstein.
Más Noticias
Club español reconoce el legado de Maguilaura Frías y la despide como una leyenda: “Quedaste para siempre en la historia”
Tras anunciar su salida luego de cinco temporadas, el CAV Esquimo Dos Hermanas dedicó un emotivo homenaje a la voleibolista peruana y destacó su papel como capitana durante la etapa más exitosa de la historia del club
La selección peruana femenina cerrará la Liga de Naciones en el llano: deja la altura de Cusco para recibir a Bolivia en el Callao
El conjunto que dirige Antonio Spinelli se medirá ante la ‘verde’ en el estadio Miguel Grau. Antes, disputará un partido crucial ante Argentina en el Vicente López de Buenos Aires
Esteban Pavez confesó en Chile que llegar a Alianza Lima “fue la mejor decisión” tras su abrupta salida de Colo Colo
El mediocampista chileno celebró el Torneo Apertura de la Liga 1 y sostuvo que el estadio Alejandro Villanueva se parece al Monumental colocolino, con una hinchada pasional y presión por ganar siempre
Alianza Lima facilita el movimiento de tres integrantes del plantel al bloque de reservas de cara a la Liga 3 y Copa de la Liga
En la búsqueda de ir progresando futbolísticamente, un puñado de jóvenes futbolistas reforzará a la disciplina reservista, aunque no dejarán de ser considerados por Pablo Guede
Universitario retoma contacto con William Carvalho: portugués suena como opción para el Torneo Clausura de Liga 1 2026
El mediocampista de la selección de Portugal reaparece como alternativa para el plantel crema, luego de un nuevo requerimiento interno, aunque el club revisa cupos, presupuesto y su actualidad antes de avanzar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD